O elevador social travado: quando o custo da CLT cai no bolso do trabalhador

*Matheus Baumbach, associado do Instituto de Estudos Empresariais (IEE)

O trabalho formal deveria ser uma das rotas mais diretas de mobilidade social. É nele que a pessoa ganha previsibilidade, constrói experiência, melhora renda ao longo do tempo e acumula um histórico que abre portas. Na prática, porém, no Brasil, onde a informalidade permanece estruturalmente alta, esse elevador vive enguiçado. Parte do problema nasce de um paradoxo: regras criadas para proteger o trabalhador podem acabar reduzindo vagas, salário e previsibilidade para ele próprio.

O ponto central é simples. Contratar formalmente custa muito mais do que o salário que aparece no holerite. Além da remuneração, há encargos, obrigações acessórias, custos burocráticos e risco de passivo. Isso eleva o custo total por posto de trabalho e aumenta a cautela para contratar, especialmente em atividades de baixa margem.

Quando esse custo é imposto por regra geral, não se trata de uma empresa escolher repassar ou não. Como todas estão sujeitas às mesmas exigências, a pressão se espalha pelo setor e acaba chegando aos preços. Com preços mais altos, parte do consumo é adiada, substituída ou simplesmente cancelada, o que contrai a demanda e limita o faturamento.

A partir daí, a empresa precisa se ajustar ao novo nível de receita, e tende a fazer isso reduzindo o custo total da operação. Ela posterga contratações, reduz horas, simplifica estruturas, investe em automação, terceiriza etapas, migra parte da atividade para a informalidade ou oferece novas vagas com salário menor, porque o custo total daquele posto ficou mais caro, e a venda já não sustenta o mesmo quadro.

Existe uma parte dessa lógica que a maioria das pessoas esquece: todo empregado é também consumidor. Assim, o trabalhador paga duas vezes. Como empregado, enfrenta menos oportunidades e menor remuneração possível. Como consumidor, vive com a conta mais alta. É um encarecimento sistêmico que atravessa cadeias e pesa proporcionalmente mais sobre quem tem menos renda disponível.

É aqui que entra a crítica central. Uma norma pode parecer pró-empregado no papel e ainda assim gerar efeitos adversos na prática, ao alterar incentivos e elevar custos e riscos. Como disse Ayn Rand, “você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade”. A economia não se dobra à intenção da lei. Se o custo e o risco de contratar sobem, as contratações reagem.

O debate, portanto, não deveria se reduzir a formal versus informal, mas à pergunta essencial: quais elementos obrigatórios e quais incertezas tornam a relação de emprego artificialmente cara, rígida e litigiosa, reduzindo oportunidades para quem mais precisa entrar e progredir? Se o pacote é pesado demais, o sistema empurra pessoas para fora dele, e a proteção vira uma promessa vazia.

A agenda mais pró-trabalhador, nesse quadro, não é ampliar obrigações sem medir consequências. É reorganizar a relação de emprego para privilegiar autonomia, simplicidade e segurança jurídica. Isso implica racionalizar o pacote compulsório, reduzir burocracia e transferir mais itens para a negociação direta. Remuneração, jornada, benefícios e formas de incentivo devem refletir a realidade de cada setor e de cada pessoa.

Para que as negociações tenham valor, o pactuado precisa ser respeitado. Contratos devem ter presunção de validade e estabilidade, e a solução de conflitos precisa ser rápida, previsível e imparcial. Quando um lado tem incentivos muito melhores para litigar e o acordo pode ser reaberto com facilidade, a contratação vira aposta de risco assimétrico. A empresa responde contratando menos ou se protegendo com arranjos piores para o trabalhador.

Há quem tema que reduzir amarras levaria inevitavelmente à exploração. A preocupação é legítima, mas incompleta. Onde há concorrência por mão de obra – e, principalmente, por produtividade e confiabilidade –, empresas disputam gente. Para atrair e reter, competem por salário, flexibilidade, previsibilidade de escala, treinamento, ambiente e benefícios adicionais. Condições melhores não nascem só do texto legal; também nascem da competição e da possibilidade real de troca.

Elevador social não sobe com a porta travada. Proteção deve ser avaliada não pelo discurso, mas pelo resultado. Se o resultado está sendo menos salário, menos vagas e mais informalidade, é hora de destravar o sistema com menos custo compulsório, mais espaço para negociação e segurança jurídica para ambos os lados. Sem isso, o trabalhador segue pagando a conta.