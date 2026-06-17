O Brasil que não viaja: a fotografia de um país em empobrecimento silencioso

Inflação: perspectiva de especialistas aponta para eventual revisão da meta. (Boris Zhitkov/Getty Images)
Colunista
Publicado em 17 de junho de 2026 às 20h32.
Três em cada quatro brasileiros não realizaram nenhuma viagem de férias no último ano. Esse número, por si só, deveria provocar desconforto em qualquer governo que se pretenda comprometido com o bem-estar da população.
Levantamento recente da Quaest expõe, com precisão estatística, o que a retórica do crescimento insiste em obscurecer: 75% dos brasileiros permaneceram em casa durante as últimas férias. Apenas 22% viajaram a destinos nacionais e irrisórios 2% realizaram alguma viagem internacional. Os números não descrevem uma preferência cultural nem uma escolha racional de consumo. Descrevem a deterioração sistemática da capacidade econômica da população brasileira, em especial da classe média.
O dado verdadeiramente alarmante não está nos estratos de menor renda. Entre os brasileiros que recebem até dois salários-mínimos, 87% não viajaram, resultado previsível, ainda que doloroso, dado o patamar da renda disponível nessa faixa. O dado que desnuda a extensão real do problema é outro: entre aqueles com renda superior a cinco salários-mínimos, faixa convencional da classe média consolidada, 66% também foram incapazes de realizar qualquer viagem. Não se trata, portanto, de exclusão circunscrita aos mais vulneráveis. Trata-se de um fenômeno que atravessa transversalmente a estrutura social brasileira e corrói, de forma silenciosa e progressiva, o padrão de vida de segmentos que deveriam ter capacidade de consumo assegurada.
A razão para isso está nos números. Desde janeiro de 2023, os componentes que compõem o custo efetivo de uma viagem acumularam aumentos expressivos e, em todos os casos, superiores ao crescimento da renda real. As passagens aéreas subiram 13,8%; os serviços pessoais, 19,8%; os combustíveis, 16,3%; o transporte em geral, 17,6%; os alimentos, 15,8%; e a hospedagem registrou o avanço mais severo, de 34,7%. Em conjunto, esses itens compõem uma cesta de consumo cujo custo cresceu em proporção incompatível com qualquer definição razoável de manutenção do padrão de vida. Para contextualizar: no mesmo período, o IPCA acumulou alta de 18,05%, por si só um indicador de pressão inflacionária persistente. O rendimento médio real dos trabalhadores, por sua vez, cresceu apenas 3,1%. A assimetria é reveladora: enquanto o custo de viajar avançou de oito a dez vezes acima da expansão da renda real, o discurso oficial celebrava a recuperação do poder de compra. Os dados não corroboram essa narrativa para os (ex)viajantes brasileiros.
O programa Voa Brasil, lançado com expressiva cobertura oficial para democratizar o acesso às passagens aéreas a R$ 200, sintetiza com precisão a qualidade das respostas institucionais oferecidas a esse diagnóstico. A adesão das companhias aéreas foi restrita, a arquitetura operacional mostrou-se frágil e o alcance efetivo ficou substantivamente aquém do anunciado. Não se trata de falha pontual de execução. Trata-se do padrão recorrente de uma política econômica que confunde anúncio com resultado e substitui a consistência estrutural pelo impacto de curto prazo na comunicação.
A gênese do problema, contudo, não se esgota na má execução programática. Suas raízes estão firmemente ancoradas nas escolhas de política econômica adotadas ao longo dos últimos anos.
É verdade que os indicadores de renda apresentaram melhora no período recente. O mercado de trabalho se recuperou, o salário-mínimo foi reajustado em termos reais em diversas rodadas e o consumo agregado registrou expansão e governo se vale desses números com frequência e desenvoltura. O problema é que renda e nível geral de preços não evoluíram na mesma velocidade, e é precisamente nesse diferencial que reside a medida do empobrecimento relativo do brasileiro.
Esse é o efeito mais insidioso de uma economia artificialmente aquecida por anos consecutivos, sustentada por expansão fiscal sem lastro em ganhos de produtividade. A dívida pública como proporção do PIB avançou de 71,7%, em 2022, para 76,1%, em 2024, com injeção superior a R$ 2 trilhões na economia. O crescimento acumulado entre 2022 e 2024 atingiu 6,7%, ao passo que a produtividade total dos fatores cresceu apenas – e questionáveis – 2,2% no mesmo período. Quando a demanda agregada expande em ritmo muito superior à capacidade produtiva da economia, o resultado não é prosperidade. É inflação. E a inflação corrói, de forma regressiva e sistemática, o ganho nominal registrado nos contracheques.
Há, ainda, uma dimensão estrutural. A aviação civil opera sob estrutura tributária que eleva o custo do produto final ao consumidor a patamares incompatíveis com a democratização do acesso. O querosene de aviação é tributado de forma que penaliza diretamente a tarifa cobrada ao passageiro. A infraestrutura aeroportuária permanece concentrada, com capilaridade regional insuficiente e concorrência limitada nas rotas de menor densidade. O Custo Brasil, conjunto de ineficiências tributárias, regulatórias e logísticas que encarecem a atividade econômica em todos os seus elos, incide sobre cada componente da cadeia do turismo, do hotel ao transporte, do serviço ao ingresso. Não é possível viabilizar turismo acessível em uma economia que tributa e regula em excesso e que investe de maneira insuficiente em infraestrutura competitiva.
Em economia não existe alquimia. Não é possível expandir gastos públicos sem contrapartida fiscal, pressionar a demanda sem ampliar a oferta e sustentar expectativas de bem-estar sem o correspondente aumento de produtividade, e esperar que os preços permaneçam estáveis. O turismo não é um indicador periférico do desenvolvimento econômico, mas sim um termômetro preciso da capacidade real de consumo da população. E o que esse termômetro revela, com os dados da Quaest, é uma febre persistente, ignorada pelo discurso oficial e subestimada no debate público.
A resposta à questão inicial é, portanto, objetiva: os 75% que não viajaram não expressam uma preferência cultural nem uma limitação conjuntural. Expressam o resultado acumulado de uma política econômica que deteriorou o poder de compra real do brasileiro, comprometeu a capacidade de consumo da classe média e entregou, no lugar da prosperidade prometida, inflação persistente, juros estruturalmente elevados e uma conta crescente a ser paga pelas gerações futuras. Enquanto o diagnóstico correto não for incorporado às decisões de política econômica, e enquanto a resposta institucional seguir sendo mais gasto, mais transferência e mais improviso, o país continuará produzindo estatísticas de exclusão e chamando isso de crescimento.