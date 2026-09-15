O Brasil precisa trocar a cultura da dependência pela cultura da oportunidade

Martha Nunnenkamp, coordenadora de Mercado no Laboratório Saúde e associada do Instituto de Estudos Empresariais (IEE)

O Bolsa Família beneficia atualmente 49,68 milhões de brasileiros, segundo dados do Departamento de Benefícios do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Um número dessa dimensão revela a importância e o alcance da rede de proteção social no país, mas também nos convida a fazer uma pergunta que vai além do tamanho da assistência: estamos conseguindo transformar a proteção em mobilidade?

O questionamento não parte da negação da importância da assistência. Em uma sociedade marcada por desigualdades, proteger quem está em situação de vulnerabilidade é importante. O ponto é que uma política pública tem de olhar não apenas para o presente, mas também para o futuro. Precisa garantir que o benefício alcance quem realmente necessita, aperfeiçoar seus mecanismos de controle e, sobretudo, contribuir para que a assistência seja, sempre que possível, uma etapa temporária de uma trajetória de autonomia, não seu destino final. Quando a vulnerabilidade pode ser superada, o indivíduo tem de deixar gradualmente a condição de dependência e passar a trilhar sua própria trajetória.

Construímos no Brasil uma relação paternalista com o Estado. Esperamos que o governo resolva, proveja, proteja e garanta. E há uma parte legítima nessa expectativa: cabe ao Estado assegurar direitos fundamentais e condições básicas como educação, saúde, segurança, infraestrutura e um ambiente institucional previsível. O problema começa quando essa relação deixa de ser “o Estado garante condições e o indivíduo constrói sua trajetória” e passa a ser “o Estado garante e o indivíduo recebe”.

Assistência protege, mas a oportunidade abre caminhos. E é a possibilidade de acessar esses caminhos que transforma proteção em mobilidade social. Mobilidade exige mais do que renda transferida: requer educação de qualidade, qualificação, acesso ao mercado de trabalho, informação, redes de relacionamento, experiência. Afinal, não basta garantir que uma pessoa tenha condições de permanecer onde está. É preciso criar condições para que ela possa avançar.

Talvez este seja o maior desafio dos brasileiros: construir uma cultura em que direitos caminhem lado a lado com deveres, e proteção seja sinônimo de responsabilidade. Temos aprendido a reivindicar direitos, mas precisamos fortalecer a noção de que cidadania envolve participação, iniciativa e responsabilidade pela própria trajetória.

Isso não significa responsabilizar quem está em situação de vulnerabilidade por circunstâncias que muitas vezes não escolheu. Ninguém escolhe onde nasce, a renda da família, a qualidade da escola que frequentará ou a rede de contatos à qual terá acesso. Mas também não podemos construir uma sociedade em que a origem determine permanentemente o destino.

A oportunidade não entrega apenas uma possibilidade. Ela cria capacidade para conquistar a próxima. Sabemos que oportunidades não estão distribuídas de maneira uniforme porque o acesso às redes que levam até elas também não está. Alguns jovens crescem cercados por pessoas que conhecem empresas, profissões e caminhos de carreira. Sabem como montar um currículo, como se comportar em uma entrevista, onde procurar uma vaga e quem pode ajudá-los a chegar até ela. Outros têm talento e disposição, mas não dispõem dessas referências. A diferença, muitas vezes, não está no potencial. Está no acesso. Mobilidade social exige uma lógica de corresponsabilidade. Essa responsabilidade não pode ser atribuída exclusivamente ao Estado. Tampouco pode ser colocada apenas sobre os ombros do indivíduo.

Ao Estado cabe garantir as condições básicas para que ninguém seja impedido de avançar pela falta do essencial. À sociedade cabe construir ambientes, redes e oportunidades que ampliem os horizontes de quem teve menos acesso. Às empresas cabe transformar sua capacidade produtiva em portas de entrada: oferecer trabalho, experiência, desenvolvimento. E ao indivíduo cabe fazer sua parte: preparar-se, trabalhar, aprender, assumir responsabilidades e transformar as oportunidades que recebe em trajetória.

Não se trata, portanto, de escolher entre Estado ou indivíduo. Trata-se de reconhecer que cada um tem um papel diferente e complementar. Uma sociedade livre não é aquela em que o Estado resolve tudo. É aquela em que o Estado cumpre seu papel, a sociedade cria oportunidades, as empresas geram valor e os indivíduos têm liberdade, responsabilidade e confiança na própria capacidade de construir suas trajetórias. Empoderar o indivíduo é fazê-lo se enxergar como agente da própria vida — alguém que pode fazer escolhas, assumir responsabilidades, desenvolver competências e transformar sua realidade. O Estado deve oferecer as condições para que isso seja possível, mas não pode substituir a iniciativa, a autonomia e o protagonismo de cada cidadão.

O maior desafio do Brasil não é ampliar a rede de proteção, mas construir as pontes para que mais pessoas possam atravessá-la. O futuro de uma sociedade não pode ser sustentado apenas pela transferência de direitos ou pela expectativa de que o Estado seja responsável por garantir, permanentemente, todas as condições de vida. Ele deve ser construído pela combinação entre direitos, deveres, oportunidades e responsabilidade. E isso passa por algo ainda mais profundo: fazer com que cada indivíduo se reconheça como capaz de avançar, de fazer escolhas e de construir o próprio caminho. Porque o verdadeiro objetivo da mobilidade social não é fazer com que as pessoas recebam mais para sempre. É fazer com que cada vez mais pessoas tenham condições e confiança para construir mais.