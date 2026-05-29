O 'Big Brother' Fiscal: Como Mercado Livre e Amazon viraram fiscais do governo

*Lorena Mendes, estudante de Direito e integrante do programa Jovens Talentos, do Instituto Millenium

Grande parte dos empreendedores que utilizam marketplaces como Mercado Livre ou Amazon costumam clicar em "li e aceito os termos de uso" como se fosse apenas uma formalidade rápida. No entanto, o que antes parecia mera burocracia jurídica ganhou um peso sem precedentes. Com a regulamentação da Reforma Tributária pela Lei Complementar nº 214/2025, essas plataformas deixaram de ser apenas canais de venda para se tornarem, na prática, agentes de fiscalização privada do Estado. Aquele "aceite" agora está blindado por uma nova imposição legal que altera drasticamente a dinâmica de risco para quem opera no e-commerce brasileiro.

A Responsabilidade Solidária e o Fim da "Caça Individual"

O coração dessa mudança reside no conceito de responsabilidade solidária, detalhado no Artigo 22 da LC 214. Historicamente, o governo brasileiro enfrenta um desafio hercúleo: a pulverização de milhares de vendedores operando no digital, muitos na informalidade ou com emissão irregular de Notas Fiscais. Fiscalizar cada pequeno CPF ou CNPJ individualmente é uma tarefa cara, lenta e ineficiente para a Receita. A solução trazida pela nova lei foi estratégica e cirúrgica: em vez de perseguir a ponta final da cadeia, o fisco agora responsabiliza o "meio de campo". Se você vende em uma plataforma e deixa de registrar a operação em um documento fiscal eletrônico idôneo, a plataforma passa a ser a devedora automática do IBS e da CBS.

Essa transferência de responsabilidade cria um incentivo poderoso para as gigantes de tecnologia. Como nenhuma empresa deseja assumir o passivo tributário de terceiros, o papel das plataformas muda de "facilitadoras de negócios" para "auditoras de conformidade". A lei não apenas permite, mas empurra a Amazon e o Mercado Livre a monitorarem cada transação com rigor. O resultado é um sistema de vigilância onde a própria infraestrutura de vendas é programada para identificar e bloquear quem não cumpre suas obrigações fiscais antes mesmo que o fisco precise intervir.

O "Compliance" como Chave de Sobrevivência no Digital

A reação das plataformas será imediata e baseada em algoritmos. Para se protegerem das obrigações impostas pelos artigos da LC 214 e da Emenda Constitucional nº 132, os marketplaces implementarão camadas de compliance digital que não deixam margem para erro. Isso significa que o empreendedor que "não andar na linha" — seja por erro no preenchimento de alíquotas ou por ausência de nota — poderá acordar com suas operações suspensas. A plataforma não irá apenas avisar sobre a irregularidade; ela poderá recolher o imposto por você ou, em casos recorrentes, encerrar sua conta permanentemente para evitar que o passivo dela cresça.

Além disso, a integração tecnológica exigida pela reforma permitirá que o Comitê Gestor do IBS tenha acesso a dados em tempo real. O que antes levava anos em auditorias físicas agora acontece na velocidade de um clique. Para o empreendedor, o investimento em contabilidade consultiva e sistemas de gestão (ERP) integrados deixou de ser um diferencial competitivo para se tornar uma condição básica de existência. A formalidade não é mais uma escolha ética, mas uma barreira técnica de entrada nos maiores canais de venda do país.

Concorrência Leal: O Lado Positivo da Nova Ordem

Apesar do impacto inicial, essa mudança traz um benefício latente para o mercado: o nivelamento do campo de jogo (level playing field). Durante anos, o empreendedor que operava 100% dentro da lei sofria com a concorrência desleal de quem sonegava impostos para praticar preços predatórios no mesmo canal de venda. Com a responsabilidade solidária, esse "vácuo" de imposto tende a desaparecer. A eficiência de um negócio no e-commerce passará a ser medida pela qualidade do produto, logística e marketing, e não pela capacidade de evadir tributos.

Em última análise, o mercado digital brasileiro está amadurecendo. A era do amadorismo e da informalidade "invisível" chegou ao fim por força de lei. Se você deseja continuar escalando seu negócio, entenda: o Mercado Livre e a Amazon agora são seus sócios fiscais. O que você autorizou nos termos de uso agora é a regra do jogo, e estar em conformidade é o único caminho para não ser "deslogado" da economia do futuro.

*A opinião do colunista não reflete necessariamente a opinião da EXAME