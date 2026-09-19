O Agronegócio e o Liberalismo Econômico: Instituições, Competitividade e Desenvolvimento

*Isaías Fonseca, Pecuarista, associado do IFL-BH

O sucesso do agronegócio brasileiro costuma ser atribuído à fertilidade do solo, ao clima favorável ou à extensão territorial do país. Esses fatores são importantes, mas não bastam para explicar por que o Brasil se tornou uma das maiores potências agrícolas do mundo. Recursos naturais existem em muitos países; convertê-los em produtividade, inovação e competitividade internacional depende de instituições capazes de proteger a propriedade, estimular investimentos, facilitar a circulação de bens e garantir segurança jurídica. Nesse sentido, o agronegócio brasileiro oferece uma importante lição econômica: vantagens naturais só produzem riqueza quando são acompanhadas por incentivos adequados, tecnologia e integração aos mercados. Os números revelam a dimensão desse protagonismo. Em 2023, o agronegócio respondeu por cerca de um quarto do Produto Interno Bruto brasileiro e representou mais de 40% das exportações nacionais, consolidando-se como um dos principais responsáveis pelo equilíbrio das contas externas do país. Cadeias produtivas, como soja, milho, carnes, açúcar, café e celulose colocaram o Brasil entre os maiores fornecedores mundiais de alimentos e matérias-primas agrícolas. Além disso, o setor gera milhões de empregos diretos e indiretos e impulsiona economias regionais, especialmente no interior, estimulando atividades industriais, logísticas e de serviços.

Entretanto, atribuir esse desempenho apenas às vantagens naturais seria ignorar a profunda transformação tecnológica ocorrida nas últimas décadas. O aumento da produtividade decorreu da incorporação de avanços genéticos, mecanização, agricultura de precisão, gestão empresarial e técnicas modernas de manejo. O campo brasileiro tornou-se intensivo em conhecimento, aproximando-se cada vez mais de uma atividade industrial altamente sofisticada. É justamente nesse ponto que o liberalismo econômico oferece uma chave interpretativa relevante. Mais do que simplesmente defender "menos Estado", a tradição liberal enfatiza a importância de instituições que criem incentivos para produzir, investir e inovar. Direitos de propriedade bem definidos permitem investimentos de longo prazo; liberdade contratual reduz custos de transação; segurança jurídica estimula expansão da produção; abertura comercial amplia mercados consumidores; concorrência incentiva ganhos permanentes de produtividade. Sob essa perspectiva, o sucesso do agronegócio não decorre apenas da redução da intervenção estatal, mas da existência de um ambiente institucional que, quando funciona adequadamente, recompensa eficiência e inovação. O produtor rural investe porque espera colher os frutos de seu investimento; empresas desenvolvem novas tecnologias porque há expectativa de retorno; exportadores conquistam mercados porque competem internacionalmente em preço, qualidade e produtividade.

A integração do Brasil ao comércio internacional também desempenhou papel decisivo. A abertura econômica iniciada na década de 1990 ampliou o acesso a mercados, tecnologias, máquinas, insumos e investimentos, submetendo o setor a uma concorrência global que exigiu constante modernização. Ao competir em escala internacional, o agronegócio brasileiro elevou seus padrões de eficiência e passou a responder às exigências dos consumidores em diferentes partes do mundo. Entretanto, uma análise histórica rigorosa também exige reconhecer que esse desenvolvimento não resultou exclusivamente das forças de mercado. Instituições públicas desempenharam papel relevante na construção da competitividade do setor. A pesquisa agropecuária conduzida pela Embrapa revolucionou a produção em regiões antes consideradas improdutivas, como o Cerrado. Investimentos em infraestrutura, ainda que insuficientes, facilitaram o escoamento da produção. O crédito rural contribuiu para a modernização tecnológica em diferentes momentos, enquanto a atuação diplomática do Estado abriu mercados internacionais e negociou protocolos sanitários fundamentais para as exportações.

Reconhecer essas contribuições não contradiz uma perspectiva liberal. Ao contrário, permite distinguir funções públicas legítimas de políticas que produzem distorções econômicas. Investimentos em pesquisa científica, garantia da segurança jurídica, infraestrutura logística, defesa sanitária e abertura comercial fortalecem o ambiente competitivo. Já subsídios permanentes, proteção excessiva, crédito direcionado sem critérios transparentes ou privilégios setoriais tendem a reduzir a eficiência, criar dependência e favorecer a captura de políticas públicas por interesses específicos. Apesar de seu desempenho notável, o agronegócio brasileiro continua enfrentando obstáculos importantes. A deficiência da infraestrutura logística eleva significativamente os custos de transporte. A elevada complexidade tributária aumenta o custo de produção. A insegurança jurídica relacionada à propriedade rural e às mudanças regulatórias reduz a previsibilidade para investimentos de longo prazo. Além disso, barreiras comerciais e medidas protecionistas adotadas por países desenvolvidos frequentemente limitam o acesso dos produtos brasileiros aos mercados internacionais.

Esses desafios demonstram que competitividade não depende apenas da capacidade produtiva do setor, mas também da qualidade das instituições econômicas. Um ambiente regulatório previsível, tributação menos complexa, maior integração comercial e estabilidade das regras são fatores tão importantes quanto a produtividade obtida dentro das propriedades rurais. Outro tema incontornável é a sustentabilidade. Durante muito tempo, esse debate foi apresentado como uma oposição entre produção e preservação ambiental. Hoje, essa dicotomia se mostra cada vez menos útil. A sustentabilidade tornou-se parte integrante da própria competitividade internacional do agronegócio.

Mercados consumidores exigem rastreabilidade, boas práticas ambientais e responsabilidade socioambiental. Investidores incorporam critérios ambientais em suas decisões. Empresas exportadoras dependem de reputação internacional para manter acesso a mercados cada vez mais exigentes. Assim, preservar recursos naturais deixa de ser apenas resposta à pressão externa e passa a representar uma estratégia econômica de longo prazo. Sob uma perspectiva liberal, esse compromisso encontra fundamento na própria ideia de responsabilidade associada ao direito de propriedade. Os proprietários têm liberdade para produzir, mas também respondem pelos impactos de suas atividades dentro do marco legal. Regras claras, previsibilidade regulatória e aplicação impessoal da legislação ambiental oferecem maior segurança tanto aos produtores quanto aos investidores e consumidores.

Nesse contexto, sustentabilidade, liberdade econômica e segurança jurídica deixam de ser objetivos conflitantes e passam a funcionar como elementos complementares de uma economia moderna e competitiva. O agronegócio brasileiro demonstra que crescimento sustentável não depende exclusivamente da abundância de recursos naturais nem da ação permanente do Estado. Ele depende, sobretudo, da existência de instituições capazes de incentivar investimento, inovação, concorrência e respeito aos direitos de propriedade. Essa talvez seja sua principal contribuição para o debate sobre desenvolvimento econômico. O sucesso do agro não comprova apenas a força produtiva do campo brasileiro; evidencia a importância de um ambiente institucional em que indivíduos possam produzir, empreender, investir e competir sob regras estáveis e previsíveis.

Ao mesmo tempo, essa experiência também oferece um alerta. O agronegócio não deve ser tratado como uma exceção privilegiada nem como um setor imune a críticas. Sua competitividade precisa continuar sendo construída sobre inovação, eficiência, responsabilidade ambiental e integração aos mercados, e não sobre privilégios ou proteções artificiais. Se o Brasil pretende ampliar seu desenvolvimento econômico, talvez a principal lição do agronegócio seja justamente esta: sociedades prosperam quando suas instituições permitem que produtividade, conhecimento e liberdade econômica caminhem juntos. Mais do que celebrar o sucesso de um setor específico, o desafio consiste em estender essas condições institucionais ao restante da economia brasileira.