Mercados preditivos: o Brasil fechou uma porta antes de entender o que havia atrás dela

*Victor Chang Almeida Carvalho

Em meio à Copa do Mundo encerrada no mês passado, milhões de pessoas acompanharam não apenas os jogos, mas também as probabilidades negociadas em plataformas como Kalshi e Polymarket. Ao longo do torneio, esses mercados movimentaram dezenas de bilhões de dólares em contratos vinculados aos resultados das partidas, consolidando os mercados preditivos como um dos fenômenos mais relevantes da inovação financeira recente.

Mercados preditivos são ambientes nos quais participantes negociam contratos cujo valor depende da ocorrência de um evento futuro. O preço desses contratos oscila conforme novas informações chegam ao mercado e costuma ser interpretado como uma estimativa coletiva da probabilidade de determinado evento ocorrer, seja a vitória de uma seleção, a aprovação de uma lei, o resultado de uma eleição ou mesmo indicadores econômicos.

Embora frequentemente associados às apostas, esses mercados também despertam interesse de economistas, reguladores e formuladores de políticas públicas porque funcionam como mecanismos de agregação de informação. Em vez de simples palpites individuais, procuram transformar expectativas dispersas em preços capazes de refletir a percepção coletiva sobre acontecimentos futuros.

Foi justamente quando esse modelo ganhou projeção mundial que o Brasil decidiu restringir significativamente seu desenvolvimento. Em abril deste ano, o Ministério da Fazenda e o Conselho Monetário Nacional, por meio da Nota Técnica SEI nº 2958/2026 da Secretaria de Prêmios e Apostas e da Resolução CMN nº 5.298, respectivamente, praticamente eliminaram o espaço para essas estruturas no mercado brasileiro.

A decisão merece atenção porque os mercados preditivos deixaram de ser uma curiosidade tecnológica. Nos últimos anos, passaram a ocupar espaço relevante no debate regulatório internacional ao permitir a negociação de contratos vinculados à ocorrência de eventos futuros, transformando expectativas em preços e criando mecanismos de agregação de informação.

Os Estados Unidos ilustram bem a complexidade do tema. A Kalshi opera sob supervisão da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e estrutura seus produtos como contratos de eventos negociados em ambiente regulado. A Polymarket, por sua vez, desenvolveu um modelo baseado em infraestrutura descentralizada e utilização de ativos virtuais. Embora frequentemente mencionadas em conjunto, representam abordagens distintas para um mesmo fenômeno econômico.

A principal lição da experiência internacional não é apontar qual modelo está correto. É demonstrar que ainda existe um debate em construção sobre a melhor forma de enquadrar e supervisionar essas estruturas. Em vez de consenso, observa-se um processo de experimentação regulatória.

No Brasil, o caminho escolhido foi diferente.

A Nota Técnica da Secretaria de Prêmios e Apostas concluiu que mercados preditivos possuem características compatíveis com apostas de quota fixa, restringindo sua exploração às hipóteses já previstas na regulamentação das bets. Paralelamente, a Resolução CMN nº 5.298 passou a limitar a utilização de eventos esportivos, políticos, culturais e sociais como referência para contratos derivativos, restringindo esses instrumentos a referenciais de natureza econômico-financeira.

O resultado prático é claro: estruturas baseadas em eventos não financeiros deixaram de encontrar espaço tanto no ambiente regulado de apostas quanto no mercado de derivativos.

O problema é que a discussão dificilmente pode ser reduzida a uma escolha binária entre apostas e derivativos.

Mercados preditivos assumem formatos distintos. Algumas estruturas efetivamente se aproximam das apostas de quota fixa e podem justificar tratamento regulatório semelhante. Outras incorporam mecanismos de negociação, formação de preços, gestão de risco e agregação de informação que desafiam classificações tradicionais. A própria experiência internacional demonstra a diversidade de modelos existentes.

Por essa razão, talvez o aspecto mais relevante das recentes medidas não seja a conclusão alcançada pelo regulador, mas a decisão de encerrar previamente o debate. Em vez de estabelecer critérios para diferenciar estruturas ou construir parâmetros para sua supervisão, optou-se por restringir uma possibilidade de desenvolvimento do mercado antes mesmo da consolidação de uma experiência prática mais ampla.

A coincidência temporal também chama atenção. O debate sobre mercados preditivos ganhou visibilidade justamente quando plataformas internacionais passaram a ser utilizadas como instrumentos alternativos de leitura de cenários eleitorais, muitas vezes produzindo sinais distintos daqueles apontados pelas pesquisas tradicionais. Não é possível afirmar que esse contexto tenha influenciado a decisão regulatória. Ainda assim, a proximidade entre os dois movimentos inevitavelmente alimenta o debate sobre os fatores que impulsionaram a mudança de abordagem.

A questão também desperta um debate institucional relevante.

A Resolução CMN nº 5.298 encontra fundamento no art. 3º da Lei nº 6.385/1976, que atribui ao Conselho Monetário Nacional competência para definir diretrizes para o mercado de valores mobiliários e estabelecer condições para a negociação de contratos derivativos. A resolução, entretanto, vai além das condições de negociação e passa a restringir os eventos que podem servir de referência para a própria estruturação desses contratos.

A distinção não é meramente semântica. A Lei nº 6.385 adota formulação ampla ao tratar dos contratos derivativos e não estabelece diferenciação expressa entre eventos econômicos, políticos, esportivos ou sociais como possíveis referenciais, ao contrário disso: é valor mobiliário o derivativo independentemente do ativo subjacente. Surge, assim, uma discussão legítima sobre a extensão da competência regulatória exercida pelo Conselho Monetário Nacional ao editar a norma.

Independentemente da conclusão jurídica, o episódio evidencia um desafio recorrente da regulação financeira: inovações relevantes raramente se encaixam perfeitamente nas categorias existentes.

A história dos mercados financeiros mostra que novos produtos frequentemente exigem adaptações graduais do arcabouço regulatório. Em alguns casos, a solução foi ajustar institutos já conhecidos. Em outros, criar regimes próprios capazes de acomodar características inéditas. Há ainda situações em que a melhor resposta regulatória foi simplesmente observar o desenvolvimento do mercado antes de intervir.

Os mercados preditivos parecem se enquadrar exatamente nesse tipo de desafio. Eles podem reunir elementos associados a apostas, mecanismos de negociação de posições econômicas, formação de expectativas e produção de informação sobre eventos futuros. A coexistência dessas características sugere que o debate talvez não devesse estar limitado às categorias atualmente disponíveis.

Ao encerrar essa discussão de forma antecipada, o regulador brasileiro optou por uma abordagem mais restritiva do que aquela adotada em diversas jurisdições que ainda buscam compreender o fenômeno. Essa opção representa uma mudança de postura em relação ao ambiente regulatório que, nos últimos anos, colocou o Brasil entre os protagonistas globais em temas como meios de pagamento, Open Finance e ativos virtuais.

Se eu pudesse predizer (ou apostar), diria que a discussão será retomada em curto prazo. E, quando isso acontecer, talvez a questão central não seja saber se estamos diante de apostas ou derivativos, mas se o ordenamento jurídico brasileiro está preparado para reconhecer que algumas inovações simplesmente não cabem nas categorias que já conhecemos.

*Victor Chang Almeida Carvalho é advogado com atuação nos mercados financeiro e de capitais no Lefosse Advogados, associado ao Instituto de Formação de Líderes de São Paulo (IFL-SP) e mestrando em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo (USP).