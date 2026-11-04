A expansão da inteligência artificial, dos data centers e da infraestrutura digital internacional tornou a segurança das redes uma questão econômica cada vez mais importante. Interrupções de conectividade podem comprometer transações financeiras, cadeias de suprimentos, serviços públicos e atividades empresariais.

Entretanto, podemos nos perguntar: quais instituições favorecem a segurança e a confiabilidade dessa infraestrutura? Países economicamente mais livres apresentam melhores condições de cibersegurança e resiliência digital?

A segurança digital envolve um problema econômico conhecido: a presença de externalidades. Quando uma empresa investe em proteção contra ataques cibernéticos, parte dos benefícios pode alcançar fornecedores, clientes e outras organizações conectadas à mesma rede. Inversamente, uma vulnerabilidade pode produzir prejuízos que ultrapassam a empresa diretamente atingida. Consequentemente, o investimento privado em segurança pode ser inferior ao socialmente eficiente.

Os incentivos ao investimento também dependem das instituições econômicas. Direitos de propriedade, cumprimento de contratos, concorrência e previsibilidade regulatória podem influenciar a rentabilidade esperada dos investimentos em infraestrutura e proteção digital.

Assim, temos uma hipótese empiricamente investigável: países com maior liberdade econômica poderiam apresentar melhores condições de cibersegurança e resiliência da internet?

O National Cyber Security Index (NCSI), desenvolvido pela e-Governance Academy, da Estônia, procura medir as capacidades institucionais dos países para enfrentar ameaças cibernéticas. Sua metodologia reúne 49 indicadores, organizados em 12 capacidades e três grandes dimensões: capacidades estratégicas, preventivas e de resposta.

O índice considera aspectos como políticas nacionais de cibersegurança, proteção de infraestrutura crítica, equipes de resposta a incidentes, cooperação internacional e mecanismos de combate ao crime cibernético.

O NCSI não mede diretamente a quantidade de ataques sofridos por um país, a probabilidade de uma invasão bem-sucedida ou os prejuízos econômicos efetivamente causados. Ele avalia principalmente a existência de condições institucionais para prevenir ameaças e responder a elas.

Por sua vez, o Internet Resilience Index (IRI), da Internet Society Pulse, procura medir outra dimensão: as condições que permitem a um país manter sua conectividade diante de falhas e interrupções. Trata-se de um índice composto que reúne indicadores de infraestrutura, desempenho, segurança e condições de mercado.

Note que um país pode apresentar capacidades institucionais relativamente desenvolvidas de cibersegurança e, ainda assim, enfrentar vulnerabilidades relacionadas à sua infraestrutura de conectividade. O que mostram os dados internacionais? Cruzei o Economic Freedom of the World (EFW), do Fraser Institute, com esses dois indicadores.

O primeiro exercício utilizou o EFW e o NCSI (consultado em outubro de 2026). Para 136 países, a correlação de Pearson foi de 0,633. Ou seja, países com maior liberdade econômica tendem, nessa amostra, a apresentar pontuações mais elevadas nas capacidades institucionais de cibersegurança.

No segundo exercício, utilizei o Internet Resilience Index referente ao primeiro trimestre de 2026. Para 162 países, a correlação entre o EFW e o IRI agregado foi de 0,738. Vale observar que essas correlações não demonstram causalidade. A propósito, como fica o Brasil nesse cenário?

O Brasil apresenta resultados bastante diferentes conforme o indicador utilizado. No EFW, ocupa a 85ª posição entre 165 economias, com pontuação próxima de 6,64 em uma escala de zero a dez. Já no NCSI, o Brasil ocupa a 57ª posição na consulta de outubro de 2026. Finalmente, no IRI, referente ao primeiro trimestre de 2026, o Brasil apresenta 61,51/100 no componente específico de segurança.

Voltando à análise, repare que as correlações observadas são compatíveis com a lógica econômica. Creio mesmo que, por exemplo, nosso bom e velho Hayek diria que a resiliência não é projetada de cima para baixo, mas emerge de um sistema que utiliza melhor o conhecimento disperso. Mais ainda, é possível pensar em pelo menos três pontos hayekianos aqui.

Diversidade de infraestrutura e provedores: em economias mais livres, há mais concorrência entre ISPs, data centers, rotas de cabos e provedores de nuvem. Isso cria redundância natural. Mercados concentrados ou controlados pelo Estado geram pontos únicos de falha.

Incentivos privados fortes: empresas que sofrem o prejuízo direto de uma interrupção investem mais em redundância, segurança e recuperação rápida. Preços, lucros e prejuízos funcionam como sinais. Em ambientes de baixa liberdade econômica, o incentivo se dilui ou se politiza.

Menor pretensão de controle central: governos em sociedades mais livres têm menos poder (e menos legitimidade política) para desligar a rede inteira ou impor controles rígidos de tráfego. Quando o fazem, o custo político e econômico é maior. Portanto, liberdade econômica e capacidade estatal de cibersegurança não precisam ser interpretadas como alternativas mutuamente excludentes.

Em uma economia cada vez mais dependente da infraestrutura digital, compreender os incentivos e as instituições que favorecem sua proteção é tão importante quanto identificar as tecnologias disponíveis. As associações encontradas sugerem que liberdade econômica, cibersegurança institucional e resiliência digital merecem ser estudadas conjuntamente.