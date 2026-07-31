High Earners, Not Rich Yet: eles ganham muito bem e ainda não ficaram ricos

Existe um grupo crescente de profissionais brasileiros que ganha muito bem e que, ainda assim, não atravessaria muitos meses sem o próximo pagamento. Pessoas com renda de quinze, trinta, sessenta mil reais por mês, boa parte recebendo em dólar ou euro, de empresas no exterior, que ao olhar o que de fato sobrou encontram um número bem menor do que tudo que passou pela conta nos últimos anos. A renda subiu em linha reta. O patrimônio andou de lado.

O mercado internacional já tem nome para esse perfil. São os HENRYs, sigla em inglês para High Earners, Not Rich Yet, que se traduz como quem ganha alto e ainda não é rico. A expressão descreve quem tem renda elevada e padrão de vida confortável, mas patrimônio modesto diante da própria capacidade de gerar dinheiro. No Brasil, esse grupo cresceu depressa na última década, puxado sobretudo pela exportação de serviços de tecnologia. Desenvolvedores, engenheiros de software e outros profissionais qualificados passaram a trabalhar para companhias dos Estados Unidos e da Europa sem sair do país, faturando em moeda forte valores que um cargo equivalente no mercado local levaria anos para pagar.

Receber bem em moeda estrangeira resolve o teto de ganho e abre um conjunto novo de questões. Exposição cambial. Complexidade tributária de quem exporta serviço como pessoa jurídica. E uma armadilha mais silenciosa, a de tratar renda alta como se já fosse riqueza construída. As duas coisas se parecem no extrato do mês e se comportam de forma bem diferente ao longo dos anos.

A distinção é simples de enunciar e difícil de viver. Renda é fluxo. Entra todo mês e, na mesma velocidade, encontra destinos legítimos, a moradia melhor, o carro, as viagens, um padrão de vida que sobe na exata medida em que o salário sobe. Patrimônio é estoque. É a parte da renda que a pessoa reteve, alocou bem e deixou render pelo tempo. Quem ganha bem domina a primeira habilidade. Construir patrimônio depende da segunda, e quase ninguém é avisado de que uma não vem junto com a outra de graça.

No meio dessa conta está o recurso mais valioso e o menos recuperável, que é o tempo. Cada ano de renda alta que passa sem virar investimento é um ano de juros compostos que não volta. Um profissional que viu a renda triplicar em cinco anos e terminou o período com quase o mesmo saldo do começo não foi imprudente. Apenas deixou cada aumento ser absorvido, na hora, por um padrão de vida um pouco maior, sem que o dinheiro ficasse parado tempo suficiente para começar a trabalhar.

Há uma ironia que explica parte do problema. O sistema financeiro tradicional costuma se interessar por esse profissional só depois que ele já chegou lá, com alguns milhões acumulados. Bancos, assessorias e estruturas de private banking disputam quem já tem patrimônio formado. Para quem está na fase de construção, sobra produto genérico, atenção rasa e, com frequência, um vendedor remunerado por comissão para empurrar o produto que paga mais a quem vende. O segmento mais promissor numa janela de cinco a dez anos, o profissional de renda alta que vai construir patrimônio justamente agora, é tratado como se ainda não merecesse a conversa.

A palavra “rico” carrega uma culpa estranha no Brasil, e o mercado inteiro inventou eufemismos para não usá-la. Prefiro chamar pelo nome. Não há nada de errado em querer chegar lá. O erro é passar a vida ganhando bem e nunca chegar.

Nenhuma consultoria de investimentos deixa alguém rico. Quem enriquece o cliente é o próprio cliente, com a profissão dele e com disciplina sustentada por anos. É importante entregar direção, e a honestidade de não prometer rentabilidade. Organizar a vida financeira, cortar as ineficiências que drenam dinheiro sem a pessoa perceber e construir uma rota para a renda virar patrimônio de forma consistente. No caso da Tallinn Capital, consultoria que fundei, o alinhamento está no próprio desenho do negócio, já que a Tallinn cresce na mesma proporção em que o cliente cresce.

A distância entre ganhar bem e ser rico é real e atravessável. Depende menos de quanto a pessoa ganha e mais do que ela faz com o que ganha, e de quando começa. Para uma geração que aprendeu a gerar renda em escala global, transformar essa renda em patrimônio é a parte da equação que ainda falta resolver.