Entre o Carnaval e a Quarta-feira de Cinzas: o Brasil que gasta sem escolher e depois paga a conta

Após o carnaval, como diz o dito popular, o ano finalmente começa no Brasil. Entramos naquele intervalo entre o carnaval e o Natal em que, ao menos em tese, deveríamos discutir com seriedade os problemas estruturais do país. Pois bem: o ano começou com força total na economia. Em um mesmo dia tivemos a divulgação de relatório da Fitch Ratings sobre a situação fiscal brasileira e o grau de investimento, o debate sobre veto a supersalários com reação organizada de categorias beneficiadas e, para completar, mais uma exceção adicionada ao arcabouço fiscal. Coincidência de calendário? Talvez. Mas os três episódios contam, na verdade, a mesma história.

A relação entre esses temas é direta e inequívoca: a dificuldade crônica do Estado brasileiro em estabelecer prioridades, como se o orçamento público fosse um saco de bondades sem fundo. O relatório da Fitch, ao enfatizar a necessidade de um ajuste fiscal crível e sustentado, não traz nenhuma novidade revolucionária. Ele apenas traduz, em linguagem de mercado, aquilo que os números fiscais já gritam há anos: sem controle de despesas e previsibilidade de regras, o risco sobe, o custo de financiamento aumenta e o crescimento potencial diminui.

Enquanto isso, no plano doméstico, seguimos ampliando exceções. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de retirar verbas do Ministério Público da União do limite do arcabouço fiscal — após pleito da Associação dos Magistrados Brasileiros — reforça uma tendência preocupante: o crescimento contínuo de despesas fora das regras gerais. O argumento é sempre técnico, jurídico ou meritório. O efeito econômico, porém, é invariavelmente o mesmo: maior rigidez orçamentária e menor capacidade de ajuste.

O caso dos supersalários segue lógica semelhante. Beneficiários argumentam que o teto constitucional foi corroído pela inflação ao longo dos anos e que penduricalhos seriam uma forma de recomposição. Pode haver debate legítimo sobre remuneração no setor público, mas esse não é o ponto central. A questão é que todo real pago acima do teto, todo benefício excepcional e toda despesa blindada da regra fiscal têm a mesma origem: o bolso do contribuinte. O orçamento é uno, mesmo quando a política tenta fragmentá-lo em caixinhas protegidas.

Note que aqui não se discute mérito individual. Universidades, escolas, Judiciário, Ministério Público, servidores do Legislativo — todos podem apresentar razões para pleitear mais recursos. O problema é sistêmico. Quando cada grupo olha apenas para a própria demanda, alguém precisa olhar para a restrição agregada. E esse alguém deveria ser o próprio Estado. Quando isso não ocorre, o resultado é conhecido: déficits recorrentes, dívida crescente, prêmio de risco mais alto, juros elevados e ativos domésticos descontados.

O ponto levantado pela Fitch dialoga exatamente com isso. Ajuste fiscal crível não é sinônimo de austeridade cega, mas de previsibilidade, regra respeitada e capacidade de dizer “não” quando necessário. Sem isso, o país entra em um ciclo de desconfiança em que cada avanço é visto como temporário e cada regra, como negociável. Mercados não reagem a discursos, reagem a incentivos e a histórico de comportamento.

O Brasil, infelizmente, mostra dificuldade histórica em fazer escolhas. Nos três Poderes — é importante frisar — a suscetibilidade a pressões corporativas e a tentação do benefício concentrado com custo difuso continuam moldando decisões. O resultado é um Estado grande nas despesas e pequeno na capacidade de priorizar. Gasta-se muito, mas gasta-se mal, e quase sempre com rigidez crescente.

Talvez a melhor metáfora seja justamente o carnaval. Ano após ano, o país troca de fantasia: muda o nome da regra fiscal, cria um novo arcabouço, promete responsabilidade, anuncia compromisso. Mas, por trás da fantasia, a estrutura permanece. A conta, porém, não desaparece. Ela apenas é adiada.

E, como todo carnaval, a festa sempre termina. A diferença é que, nas contas públicas, a quarta-feira de cinzas costuma vir na forma de inflação, juros altos, baixo crescimento e perda de renda. O ajuste fiscal, quando não é feito por escolha, acaba sendo feito por imposição da realidade. A dúvida é apenas quando — e a que custo. Em economia, não existe alquimia.