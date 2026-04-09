Eficiência radical: a resposta do livre mercado ao pessimismo ambiental

*Por Raul Kazanowski, advogado na CKA Advocacia e associado do Instituto de Estudos Empresariais (IEE)

É comum nos depararmos com artigos, manifestações e todo tipo de proposição em que são colocados em sentido oposto o crescimento econômico e o progresso ambiental. Há uma preocupação, por vezes generalizada, de que o capitalismo “desenfreado” possa comprometer o futuro do planeta, do meio ambiente. Como solução não variável, propõe-se maior regulação, taxação, amarras ao livre mercado e tutela estatal. Ou seja, para preservar o meio ambiente é preciso frear o capitalismo.

Todavia, esse tipo de pensamento advém de inúmeros equívocos conceituais, inclusive má compreensão da própria história. Dentre esses equívocos, está a ideia de que o capitalismo, portanto as soluções de mercado, são indiferentes às preocupações ambientais. Ledo engano. O capitalismo, por meio da sua destruição criativa, segue uma marcha de adaptação, inovação tecnológica e soluções para supostos problemas que ele próprio criou, bem como problemas inerentes à natureza humana.

Isto é, o capitalismo não é somente uma instituição de impulsionamento civilizatório, de prosperidade e bem-estar material, ele também é, se bem e honestamente analisado, um mecanismo de preservação do meio em que está inserido.

Vejamos que o capitalismo “voraz”, materializado em um smartphone (por exemplo), é uma solução ambiental. Afinal, substitui diversos outros materiais consagrados pela civilização, como as lanternas, os relógios, os despertadores, quiçá computadores, tudo isso em um único aparelho que, de quebra, ainda faz ligações.

Isso traz eficiência material para o meio ambiente, ao substituir diversos processos e produtos por um só. Tal evolução, contudo, é silenciosa, não é vendida com o carimbo “verde”, porque o capitalismo é ótimo em solucionar, mas nem tanto em propagandear as suas soluções e os seus benefícios para a coletividade e o meio ambiente.

Conforme dito anteriormente, o capitalismo é uma máquina de destruição criativa – e isso culmina em eficiência ecológica. Destruíram-se as lanternas, os despertadores, muitos computadores, muitos relógios, por meio de um produto só. Essa marcha, disruptiva e inerentemente privada, é que realmente preservará o futuro do meio ambiente. Por outro lado, a tutela estatal visa à burocracia, à tributação e ao freio às inovações, de modo justamente a dificultar que a destruição criativa seja um pilar de preservação ambiental.

Afinal, a destruição criativa exige uma dose não simbólica de substituição de mão de obra, de revolução no mercado de trabalho e até mesmo descontinuação de mercados.

Viveremos, com a inteligência artificial, o momento mais disruptivo nesse sentido desde a Revolução Industrial. E, enquanto muitos se preocuparão com as desvantagens de uma revolução tão brusca, penso eu que devemos confiar nas instituições capitalistas para preservar não só o bem-estar econômico da população, como também o bem-estar ecológico dela.

É preciso ressaltar que essa confiança nas instituições capitalistas não é um pedido de fé cega, mas um reconhecimento pragmático: a sustentabilidade não virá da abstinência tecnológica ou de recursos, e sim da eficiência radical. E nenhum mecanismo proporciona maior eficiência do que o livre mercado, a livre-iniciativa e a competitividade do capitalismo.

Por essas razões, não tenho dúvidas de que será o capitalismo “desenfreado” que solucionará as maiores preocupações verdes, como a emissão de gases poluentes (como vem fazendo com eletrificação dos veículos, o hidrogênio verde e a energia nuclear). Basta que, para isso, o capitalismo não sofra com freios injustificados do aparato estatal. Para proporcionar essas soluções radicalmente eficazes, via destruição criativa, é preciso que a iniciativa privada não tenha amarras regulatórias e tributárias.

Portanto, quanto menos regulação e menos impostos os entes privados tiverem de enfrentar, mais célere será o processo de destruição criativa, de eficiência material e energética e de alocação de recursos. Por essa razão, é verdadeiro dizer que menos impostos, menos regulação e menos Estado significará mais bem-estar ecológico.