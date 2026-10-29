Disputa global por IA reconfigura engenharia e corporações

*Elemar Júnior

A disputa global pela liderança em inteligência artificial extrapolou os laboratórios das grandes corporações. Hoje, a corrida tecnológica entre Estados Unidos e China reescreve diretamente as rotinas de trabalho, a aplicação da engenharia industrial e as bases do desenvolvimento de software. Essa transformação define não apenas quem terá os melhores algoritmos, mas quem ditará as regras da produtividade.

Existe um paralelo direto com as grandes revoluções de mercado. É óbvio que a IA está mexendo nas relações de produtividade, está mexendo na forma como as pessoas trabalham. Assim como a internet lá atrás representou uma transformação econômica, a IA também representa agora uma transformação econômica que está em curso.

Nas rotinas de trabalho diárias, a revolução deixou de ser uma promessa para se tornar a ferramenta principal. Mas, para garantir que a essência humana não se perca no meio dos algoritmos, destaco em uma entrevista recente à Record, uma técnica prática e direta, batizada de regra 10-80-10. Os 10% iniciais do trabalho é o usuário que faz, que pensa, tem a ideia e elabora a primeira mensagem. Aí nesses 80%, utiliza a IA para executar e até mesmo para fazer correções. Nos 10% finais ele volta e aprova, até porque pode delegar o trabalho, mas não delega responsabilidade.

Tarefas operacionais, documentações e análises primárias estão sendo transferidas para a inteligência artificial. Isso força desenvolvedores e gestores a focarem em estratégia, segurança e arquitetura de soluções. O que importa agora, segundo a avaliação de mercado, não é apenas quem cria a melhor IA, mas quem consegue converter essa tecnologia em ganho de tempo e eficiência na jornada de trabalho.

O movimento é natural e com diferentes desdobramentos. A inteligência artificial pode aumentar a produtividade, automatizar tarefas repetitivas e criar novas oportunidades de trabalho. Por outro lado, traz riscos de substituição de funções humanas e desafios éticos, como o uso indevido de dados e a discriminação causada por vieses algorítmicos. Assim, cabe à sociedade decidir como utilizar a tecnologia de forma responsável.

No desenvolvimento de software, profissionais de tecnologia estão deixando de ser meros digitadores de código para atuarem como orquestradores de sistemas complexos. A disputa acirrada entre os modelos americanos (como os da Anthropic e OpenAI) e as opções de pesos abertos chinesas (como DeepSeek e Qwen) barateia o acesso e permite que empresas integrem agentes virtuais autônomos em suas operações. Dados do relatório "Bridging Skill Gaps for the Future: New Jobs Creation in the AI Age", publicado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), revelam que cerca de uma em cada dez vagas de emprego abertas em economias avançadas já exige competências que antes não existiam no mercado. O avanço de conhecimentos digitais e ligados à inteligência artificial impulsionam essa realidade.

A pesquisa destaca, ainda, que a procura por essas novas competências é um forte indicador de crescimento ocupacional. Profissionais que dominam essas habilidades tecnológicas em ascensão não apenas garantem seu espaço, mas também se beneficiam de uma valorização financeira, já que o domínio de inteligência artificial e análise de dados está diretamente associado a prêmios salariais e ao aumento geral de salários e níveis de emprego nas economias locais.

A automação na engenharia ganha escala

Na engenharia e na infraestrutura industrial, o jogo asiático avança com força, impulsionado por um modelo de financiamento distinto. Os Estados Unidos são muito pautados no modelo econômico da economia privada, enquanto na China o governo está executando papel com fomento. Embora os americanos tenham investido muito mais em capital privado no último ano, os números camuflam o peso real do Estado chinês no setor.

Dados da Federação Internacional de Robótica mostram que a China instalou cerca de 295 mil robôs industriais em 2024, contra apenas 34.200 nos Estados Unidos. É a aplicação direta da tecnologia na economia física e na engenharia estrutural.

O gargalo do software e do hardware

Apesar do avanço em automação, os norte-americanos mantêm forte domínio no desenvolvimento de hardware, restringindo o acesso chinês a chips de ponta essenciais para o processamento de dados robustos.

Essa restrição dita o ritmo da concorrência na criação de novos softwares e ferramentas de IA. Você pode ser um excelente piloto, mas se você não tem um carro que anda, você não é competitivo. A China, eventualmente, sofre desse mal.

Regulamentação: segurança ou marketing?

Enquanto o mercado debate os perigos do avanço desenfreado da IA, líderes políticos como Donald Trump e Xi Jinping evitam frear o desenvolvimento, focando em manter a dianteira tecnológica. Os recentes pedidos de regulamentação feitos por lideranças de grandes empresas de software podem ter motivações além da segurança.

Existe uma teoria de que os CEOs das empresas que fazem IA estão querendo achar formas de se eximir de qualquer culpa. Quando você põe uma regulação junto, você assume que você não tem culpa. Mas, vale destacar, o alarmismo também vende. Esse discurso de ‘criamos um modelo tão poderoso que coloca em risco a segurança’ é uma bela jogada de marketing também.

A verdadeira vitória nessa corrida será decidida pela nação que conseguir transformar essas inovações em poder prático no dia a dia. Chegar primeiro ou liderar determina quem ganha ou quem perde, no caso agora não uma guerra mundial, mas uma guerra econômica, sem sombra de dúvidas.

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* Elemar Júnior é CEO da eximia.co e engenheiro de software. Acumula mais de três décadas de experiência no setor de tecnologia e é consultor estratégico de empresas como Banco do Brasil, Nubank, B3 (Bolsa de Valores), Icatu e Stone. Foi condecorado como Microsoft MVP (2012–2021) e Microsoft Regional Director (2019–2021). https://elemarjr.com/ @elemarjr