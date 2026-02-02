Alexandra Forbes é a nova colunista de vinhos da EXAME Casual

Grosso modo, podemos dividir a cobertura em texto no jornalismo diário em três formatos. Primeiro estão as matérias mais rápidas, quentes, publicadas no calor do momento. Depois vêm as reportagens mais completas, entrevistas, com uma análise mais aprofundada dos fatos. Por fim, temos os colunistas, geralmente analistas mais experientes, com um ponto de vista particular, que nos ajudam a entender de forma mais ampla o noticiário.

A EXAME Casual conta a partir de hoje com Alexandra Forbes como colunista de vinhos. Tive a honra de trabalhar com Alexandra anos atrás, em outra publicação, período em que aprendi bastante com os seus textos sobre a arte de comer e beber.

A estreia de Alexandra por aqui aconteceu na segunda edição impressa no ano da revista Casual, lançada neste mês de outubro. Em sua primeira coluna, ela escreveu sobre o fascínio causado pelo Pétrus. O preço desse vinho é altíssimo — o portal wine-searcher.com lista uma garrafa da safra 2024 a 21.843 reais, em média, excluindo impostos.

Mas dar-se de presente um Pétrus requer mais do que grana, escreve Alexandra. Ele só é vendido em lojas (poucas e raras) fora do Brasil: há que garimpar e trazer de viagem na mala. O grosso da produção (de cerca de 25.000 garrafas) vai direto para os chamados locatários, que têm a exclusividade. No Brasil, esses clientes não passam de 40.

Visitas regulares aos châteaux de Bordeaux

Alexandra escreve sobre gastronomia e vinhos há mais de 30 anos. Ex-editora sênior da EXAME VIP, então um suplemento de estilo de vida da EXAME, ela foi também editora contribuinte da GQ Brasil. Ao longo da última década, assinou colunas sobre vinhos nos jornais Folha de S.Paulo e, posteriormente, em O Globo, além de colaborar com revistas estrangeiras como Food + Travel (Austrália) e CookInc. (Itália), entre outras.

Em seu currículo constam centenas de entrevistas exclusivas com autoridades como Rémi Krug, Robert Mondavi, Michel Rolland, Jancis Robinson, Angelo Gaja, Pablo Álvarez (Vega Sicilia) e Aubert de Villaine (Domaine de la Romanée-Conti).

Alexandra visita regularmente regiões vitícolas e participa de degustações tanto no Novo quanto no Velho Mundo — especialmente na região de Bordeaux, onde vive há cinco anos com o marido enólogo na vinícola da família, o Château Marjosse.

Em 2016, durante os Jogos Olímpicos, Alexandra Forbes ajudou a conceber o Refettorio Gastromotiva, uma parceria da ONG Gastromotiva com a fundação Food for Soul, do chef italiano Massimo Bottura. O Refettorio utiliza a gastronomia como ferramenta de inclusão social, servindo refeições a pessoas em situação de vulnerabilidade com alimentos que seriam descartadas.

Alexandra também foi duas vezes jurada do concurso anual de vinhos da revista Elle à Table e degusta anualmente, em primeira mão, os tintos “en primeur” dos mais prestigiados châteaux de sua região de adoção, como Pétrus, Figeac e Cheval Blanc. Algumas dessas histórias vocês, leitores, poderão acompanhar nos próximos textos de Alexandra. Sorte a nossa.