Os três grandes desafios estruturais do agro brasileiro

O agronegócio brasileiro enfrenta três grandes desafios estruturais. Estes problemas não dependem da variação de preços, da oscilação de juros, das condições eventuais de compra nos mercados internacionais ou de mudanças na política de crédito e seguro rural. Tratam-se de transformações significativas e irreversíveis nas bases ambientais que sustentam a agricultura brasileira. É a infraestrutura natural do campo que está em jogo.

Essas mudanças podem comprometer grande parte da nossa capacidade de gerar riqueza, divisas e até mesmo de produzir alimentos para a população. Para enfrentar essas ameaças, o primeiro passo fundamental é compreender a dimensão desses desafios, como eles estão interligados e as ações necessárias para lidar com eles. Felizmente, já dispomos de um vasto conhecimento acumulado sobre esses problemas e um bom grau de segurança em relação às soluções para superá-los.

O primeiro grande desafio é a perda de eficácia da Revolução Verde, ou o que se pode chamar de "cansaço dos químicos". Ao longo dos anos, produtores brasileiros têm observado a necessidade de investir cada vez mais em fertilizantes e defensivos químicos para obter os mesmos resultados ou para registrar ganhos progressivamente menores.

Este problema não é exclusivo do Brasil, mas um desafio global. A fórmula de insumos químicos para aumentar a produtividade, que garantiu o sucesso da Revolução Verde nos anos 70, está esgotada. Atualmente, constata-se a presença de solos cansados e plantas estressadas. Os solos perderam a capacidade de fornecer nutrientes, e as plantas já não conseguem resistir adequadamente a pragas e doenças.

O segundo desafio é a intensificação dos eventos climáticos extremos. Observa-se um aumento na incidência de secas prolongadas, excesso de chuvas fora de época e ondas de calor atípicas, que ameaçam diretamente a segurança da produção agrícola. Recentemente, o Brasil vivenciou dois anos de quebra de safra agrícola, com impactos significativos na produção de soja. Esse cenário resultou, pela primeira vez em muitos anos, em um encolhimento do Produto Interno Bruto (PIB) da agricultura nacional e na perda da capacidade do país de suprir seu principal mercado, a China.

Além disso, períodos de estiagem severa afetaram a produção de café, causando perdas consideráveis para diversos produtores. As enchentes no Rio Grande do Sul também comprometeram a produção agrícola do estado de forma generalizada. Tais eventos têm se multiplicado, tornando-se cada vez mais frequentes e intensos, gerando preocupação inclusive no setor de seguros rurais.

O terceiro grande desafio, particular do Brasil, é a "desidratação" do país. Estudos recentes revelam uma preocupante tendência no Brasil: a redução progressiva da quantidade de chuvas, superfícies de água e umidade disponível nos solos nos últimos 15 anos. Esse fenômeno de ressecamento do país está intrinsecamente ligado à diminuição das áreas florestais.

As florestas, em especial a Amazônia, desempenham um papel crucial no bombeamento de chuvas do oceano para alimentar o restante do Brasil e do continente. No entanto, a perda de cobertura florestal na Amazônia tem enfraquecido esse mecanismo vital de transferência de umidade, gerador de chuvas. Um exemplo claro desse impacto é a usina de Itaipu, que já registrou uma perda de 15% em sua capacidade de geração de energia devido à escassez de chuvas, diretamente atribuída à falta de florestas.

O ressecamento do país, provocado pela perda de cobertura florestal, representa uma séria ameaça para a agricultura brasileira, um setor que depende fundamentalmente da água e das chuvas. A solução para esse desafio é urgente: interromper o desmatamento e recuperar o máximo possível das florestas.

O caminho de solução mais promissor tem sido a transição para a agricultura regenerativa, que utiliza insumos mais naturais. Isso inclui fertilizantes de origem orgânica, muitos deles produzidos na própria fazenda ou em cooperativas, o que contribui para a redução dos custos de produção. Além disso, empregam-se defensivos biológicos ou sistemas de manejo de pragas que também utilizam soluções biológicas, frequentemente desenvolvidas na fazenda ou em cooperativas, com custos significativamente mais baixos. Essas soluções permitem que o solo recupere sua capacidade de gerar nutrientes ao revitalizar a vida do solo – microrganismos, nematoides, fungos e o ecossistema que nutre as plantas.

A agricultura regenerativa também promove a recuperação de áreas naturais no entorno ou dentro das propriedades rurais. Essas áreas de natureza servem como proteção, e sua biodiversidade contribui para a redução da incidência de pragas e doenças na agricultura. Este é um caminho que cada vez mais produtores estão adotando, observando retornos financeiros imediatos devido à redução dos gastos gerais e ao aumento do retorno financeiro.

Para reduzir os impactos dos eventos extremos, há evidências crescentes de que a adoção de práticas sustentáveis e regenerativas confere resiliência aos produtores. Mesmo em regiões cafeeiras duramente atingidas pela seca, aqueles que mantiveram a saúde do solo, a biodiversidade da propriedade e a cobertura vegetal conseguiram sustentar sua produção sem perdas. Da mesma forma, durante as enchentes no Rio Grande do Sul, produtores do setor de tabaco que implementavam práticas sustentáveis no campo conseguiram manter sua produção. Esse caminho tem se mostrado eficaz para reduzir os impactos dos eventos extremos, que tendem a se agravar à medida que as mudanças climáticas globais, consideradas irreversíveis, avançam.

Isso também envolve zerar o desmatamento e começar a regenerar as áreas com maior relevância para a produção de chuvas e manutenção de mananciais. O Brasil não precisa derrubar floresta para expandir a produção agrícola. Dos 86 milhões de hectares desmatados na Amazônia, cerca de 64 milhões de hectares estão ocupados por pastos, em grande parte degradados ou abandonados. São dados do projeto Amazônia 2030.

Para se ter uma ideia da enormidade dessa terra mal usada, ela é maior do que toda a área ocupada atualmente pela agricultura brasileira: cerca de 62 milhões de hectares, segundo o Mapbiomas. Ou seja, o que existe hoje de terras aberta e disponível para melhor uso na Amazônia hoje é maior do que toda a área da agricultura do Brasil. A prioridade para a agricultura brasileira, portanto, não é reduzir as florestas, mas sim recuperá-las para garantir a produção de água e chuvas.=

É fundamental compreender nossas opções: substituição dos químicos, regeneração dos solos, proteção da biodiversidade, recuperação florestal e garantia da produção hídrica. O Brasil possui as ferramentas tecnológicas e institucionais necessárias para enfrentar essas questões cruciais para o futuro de sua agricultura.

O setor da agricultura brasileiro é extremamente ágil. Tem capacidade técnica. Tem apoio tecnológico. Tem pessoas empreendedoras. Sobretudo, tem inteligência e capacidade de visão estratégica para enxergar os perigos surgindo no horizonte e preparar planos para lidar com eles. Agora é a hora de usarmos todas as nossas capacidades e garantir o futuro da nossa agricultura. É nossa segurança alimentar que está em jogo. Não temos escolha.