O verdadeiro teste do petróleo é a qualidade de vida, não o PIB

Quando o debate sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas ganha espaço, quase toda a discussão gira em torno de cifras. Bilhões em investimentos, bilhões em arrecadação, bilhões em royalties. Pouco se fala, porém, sobre a pergunta que realmente importa: esse dinheiro melhora a vida das pessoas?

A história dos royalties de petróleo no Brasil sugere que essa resposta está bem longe de ser automática. Durante décadas, o país consolidou um grupo de municípios extraordinariamente ricos graças aos royalties do petróleo. Em muitos deles, a arrecadação supera qualquer capacidade normal de financiamento de políticas públicas. Alguns figuram entre os maiores PIBs per capita do Brasil. À primeira vista, seriam candidatos naturais a liderar qualquer indicador de desenvolvimento. Mas não lideram.

De acordo com dados do Índice de Progresso Social (IPS Brasil), que mede a qualidade de vida da população dos 5570 municípios brasileiros a partir de 57 indicadores sociais e ambientais, e não de indicadores econômicos, revela um retrato bem diferente. Entre os vinte municípios que mais receberam royalties de petróleo em 2025, nenhum aparece entre os melhores colocados do IPS. Apenas três conseguem figurar entre os mil primeiros colocados do ranking nacional. A maioria apresenta desempenho inferior à média brasileira.

Saquarema, localizada no Rio de Janeiro, oferece o exemplo mais emblemático. Dona do maior PIB per capita brasileiro, em 2025 recebeu R$ 2,4 bilhões em royalties. Contudo, de acordo com o IPS Brasil, o município ocupa a 3.125ª posição no ranking do IPS. Em Moradia, componente que avalia as condições habitacionais da população, como acesso à coleta de resíduos, iluminação elétrica, paredes e pisos adequados, Saquarema aparece lá na 3.550ª posição. Em Segurança Pessoal, que reúne indicadores de homicídios, assassinatos de mulheres e jovens e mortes no trânsito, ocupa a 4.218ª posição.

A situação é ainda mais crítica em Inclusão Social, componente que analisa fatores como violência contra mulheres, negros e indígenas, população em situação de rua e representatividade política, no qual o município figura na 5.040ª posição, entre os piores desempenhos do país. Também chama atenção o resultado em Liberdades Individuais e de Escolha, que considera indicadores como gravidez na adolescência, acesso à cultura, lazer e esporte e vulnerabilidade social, onde Saquarema ocupa a 3.164ª posição. Mesmo em Direitos Individuais, que mede aspectos ligados ao acesso à Justiça e à proteção de direitos, a cidade aparece apenas na 2.460ª colocação.

Maricá, cidade localizada no litoral fluminense, segue a mesma tendência. Em 2025 recebeu mais de R$ 2,6 bilhões em royalties, o maior valor do país. É o terceiro maior PIB per capita do Brasil. Ainda assim, aparece na 2.707ª posição do IPS, com desempenho especialmente baixo em componentes ligados à água, saneamento e oportunidades. Campos dos Goytacazes, Macaé, Magé, Angra dos Reis e diversos outros municípios repetem o mesmo padrão: enorme capacidade de arrecadação convivendo com indicadores sociais apenas medianos, ou, em alguns casos, claramente insuficientes.

Não se trata de dizer que os royalties não produzem efeitos positivos, pois produzem. Muitos desses municípios ampliaram investimentos, expandiram serviços e realizaram obras importantes. O problema é que a experiência brasileira mostra que a abundância de receitas, por si só, não garante progresso social. Essa constatação deveria orientar o debate sobre a exploração de petróleo na Foz do Amazonas.

Afinal, a decisão envolve riscos ambientais, climáticos e econômicos sobre um dos ativos mais estratégicos do país. Se a riqueza gerada não se traduz, necessariamente, em melhor qualidade de vida para a população, é legítimo perguntar se vale a pena expor um patrimônio de valor inestimável a impactos que podem comprometer ecossistemas, atividades econômicas e modos de vida que sustentam a região.

É justamente por isso que o debate não pode se limitar ao volume de investimentos ou ao potencial de arrecadação. O PIB mede a produção de riqueza. Os royalties indicam a capacidade de arrecadação dos governos. O IPS mostra se essa riqueza chega à população na forma de saneamento, segurança, educação, saúde, moradia, inclusão e oportunidades. Os municípios brasileiros que mais receberam recursos do petróleo demonstram que essas dimensões nem sempre caminham juntas.

Economistas chamam esse fenômeno de "paradoxo da abundância" ou "maldição dos recursos naturais". Regiões muito ricas em petróleo, gás ou minérios podem acumular receitas extraordinárias sem conseguir transformá-las em desenvolvimento sustentável. O histórico brasileiro mostra que esse risco é concreto.

Independentemente da posição de cada um sobre o licenciamento ambiental, a pergunta mais importante permanece a mesma: caso o petróleo seja explorado, como essa riqueza será convertida em desenvolvimento para as próximas gerações?

Sem planejamento de longo prazo, transparência, diversificação econômica e investimentos consistentes em capital humano e infraestrutura, bilhões de reais podem atravessar uma cidade sem alterar de forma significativa a vida de seus moradores. O petróleo é um recurso finito. A qualidade de vida é o legado que permanece. É por ela que o sucesso de qualquer grande empreendimento deveria ser medido.