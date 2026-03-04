O agronegócio precisa cuidar de sua maior infraestrutura de irrigação

Imagine uma grande fazenda que construiu, ao longo dos anos, uma infraestrutura robusta de irrigação. Canais bem dimensionados, bombas eficientes, açudes estrategicamente posicionados, curvas de nível respeitadas. A água chega onde precisa chegar, no tempo e quantidade certos, garantindo estabilidade produtiva mesmo em períodos adversos.

Agora imagine que essa mesma fazenda precise melhorar o escoamento da produção. É necessário abrir estradas internas, ampliar acessos, talvez construir uma nova via até o ponto de embarque. Um dos primeiros cuidados do produtor seria exatamente preservar aquilo que faz a produção ser frutífera e não passar a estrada sobre os canais de irrigação ou comprometer o reservatório que abastece a propriedade. Nenhum agricultor sensato destruiria seu sistema de irrigação para facilitar a saída da colheita.

O Brasil, em escala continental, vive uma situação semelhante a desta fazenda hipotética. Nossa “infraestrutura de irrigação” natural é a Amazônia. A floresta atua como uma gigantesca bomba biótica de umidade, reciclando vapor d’água por meio da evapotranspiração e formando os chamados “rios voadores”, correntes atmosféricas que transportam umidade da floresta para o Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país.

Estudos indicam que a Amazônia libera bilhões de toneladas de água por dia para a atmosfera, contribuindo de forma decisiva para o regime de chuvas que sustenta a agricultura brasileira. Em determinadas épocas do ano, parte significativa das chuvas que irrigam áreas produtoras de soja, milho, café e cana-de-açúcar tem origem na umidade reciclada pela floresta, que produz as chuvas que enchem os canais e entram nos sistemas de irrigação das lavouras.

Pesquisas também demonstram que territórios indígenas conservados funcionam como barreiras ao desmatamento e mantêm taxas mais altas de reciclagem de umidade, contribuindo para a regularidade das chuvas. Ao preservar a floresta, essas áreas ajudam a manter o equilíbrio climático regional que beneficia diretamente o agronegócio. Em outras palavras, a estabilidade hídrica que sustenta a produção nacional depende, em grande medida, da integridade ecológica amazônica.

O desafio é que as obras de infraestrutura de transportes na Amazônia, desenvolvidas historicamente para o transporte de commodities do agronegócio, não são planejadas pensando em preservar a fonte hídrica da produtividade brasileira. Sem critérios de análises socioambientais e atendendo a pressões políticas no lugar das necessidades reais da população brasileira, rodovias, ferrovias e hidrovias geram impactos cumulativos, que extrapolam o traçado original, e desmatam a floresta.

Sem estudos robustos e comparação de alternativas, a abertura de novas vias costuma desencadear processos de ocupação desordenada, grilagem de terras públicas, expansão do desmatamento em padrão conhecido como “espinha de peixe”, conflitos territoriais e pressão sobre áreas protegidas. A literatura científica e a própria experiência brasileira mostram que estradas sem governança adequada funcionam como vetores de degradação florestal e violência.

Esse desmatamento adicional não é um problema restrito à região amazônica e prejudica exatamente aqueles que irão utilizar as estradas para escoar mercadoria para exportação. Ao reduzir a cobertura florestal, diminui-se a capacidade de reciclagem de umidade e altera-se o regime de chuvas em outras partes do país. A consequência é a diminuição de chuva no território brasileiro, o que compromete a capacidade produtiva e traz impactos econômicos aos produtores.

Por isso, planejar infraestrutura de escoamento para o agronegócio exige a mesma lógica que orienta o produtor responsável dentro da sua fazenda: proteger a base que sustenta a produção. Isso significa incorporar análises de alternativas com critérios socioambientais, avaliar cumulativamente os impactos causados, considerar cenários de desmatamento induzido, fortalecer a governança fundiária e assegurar transparência e participação social nos processos decisórios.

É preciso incorporar à infraestrutura as boas práticas de planejamento essenciais ao desenvolvimento. Para o agronegócio, cuja competitividade depende de previsibilidade climática, reputação internacional e acesso a mercados cada vez mais exigentes, investir em infraestrutura com critérios socioambientais robustos é uma estratégia essencial para manutenção de sua produtividade e competitividade no cenário global.

Assim como qualquer agricultor cuida de seu sistema de irrigação quando pensa em acelerar o transporte da colheita, o país deve preservar a floresta que garante sua segurança hídrica em nome de obras apressadas. A prosperidade do campo brasileiro depende tanto de estradas eficientes quanto da manutenção da maior infraestrutura natural que possuímos para que ele possa produzir: a floresta da Amazônia.