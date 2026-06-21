Estamos criando uma economia de falsos gênios

Anos casado com uma estilista me condicionaram a ler o que as pessoas comunicam sem abrir a boca. Como ela diz: ninguém escolhe só uma roupa. Escolhe a mensagem que quer passar. E a mensagem daqueles dois rapazes era clara.

O primeiro parecia ter atravessado a Sand Hill Road minutos antes. Camiseta preta minimalista. MacBook coberto de adesivos: GitHub, Hugging Face, Cursor, LangChain, SpaceX. Falava pouco, olhando para a tela, como quem trata a conversa como uma interrupção de algo mais importante acontecendo dentro da própria cabeça. O segundo tinha estudado o figurino dos grandes fundadores do Vale. Jaqueta de couro à la Jensen Huang. Tênis On Running. Apple Watch. A confiança de quem já ensaiou o discurso para o dia em que a empresa tocar o sino da Nasdaq. No Vale, até a espontaneidade é planejada. Dropouts de Stanford. Português e inglês na proporção exata de quem passou tempo suficiente na Califórnia para achar que o resto do mundo está atrasado.

Gostei deles na hora.

Os primeiros minutos do pitch foram impecáveis. Problema claro. Mercado bem dimensionado. Solução elegante e projeções consistentes. O tipo de apresentação que, há poucos anos, seria prova definitiva de que estavam preparados. Afinal, as planilhas e suas projeções são o alicerce de qualquer tese séria. Mas, após avaliar centenas de empreendedores ao longo da minha carreira, inclusive liderando durante anos o boostLAB no BTG Pactual, aprendi que os números resolvem apenas a primeira metade da equação. O Excel aceita cenários perfeitos, mas o verdadeiro diferencial está na execução, algo que nenhuma fórmula prevê.

E algo ali me incomodava. Não era nenhuma contradição, mas sim familiaridade. Eu já tinha visto aquele padrão de raciocínio. Polido demais.

Resolvo sair do roteiro. Fiz uma pergunta operacional, fora do deck. Simples. Do tipo que obriga o fundador a abandonar o discurso ensaiado e mergulhar na lama da realidade do negócio. A resposta veio hesitante. Tentei por outro ângulo. Mesmo resultado. Não eram respostas ruins. Eram corretas o suficiente para parecer inteligentes, mas superficiais o suficiente para gerar dúvida.

Saí de lá com uma pergunta: eu tinha conhecido dois gênios ou dois excelentes usuários de inteligência artificial? Suspeito que essa seja uma das perguntas mais importantes da próxima década.

Por séculos, inteligência foi escassa. A internet democratizou o acesso à informação. A IA está democratizando algo mais perigoso: a aparência da inteligência. Nunca foi tão fácil parecer brilhante. Gerar uma tese de investimento, montar um plano estratégico, defender uma opinião sofisticada sobre qualquer assunto. Isso deixou de ser diferencial. O diferencial agora é outro: fazer a pergunta certa e reconhecer quando a resposta não se sustenta.

Uma apresentação brilhante já foi sinal de competência. Hoje pode ser apenas sinal de acesso à tecnologia. A IA responde, mas não assume as consequências da resposta. Escreve o plano, mas não executa. Sugere o investimento, mas não arrisca o próprio patrimônio. Conhecimento vai deixar de ser escasso. Discernimento, não. A capacidade de separar o correto do plausível. De saber quando a máquina está certa e quando está perigosamente errada.

E aqui está a ironia: quanto mais avançada a tecnologia, mais valiosas ficam as características mais humanas. Experiência. Reputação. Bom senso. Nenhuma delas sai de um prompt. Água engarrafada virou produto premium num mundo cercado de água. Julgamento humano pode se tornar o ativo mais valioso de uma economia inundada por inteligência artificial. O luxo da próxima década talvez não seja acesso ao melhor modelo de IA. Seja acesso a quem ainda sabe pensar sem perguntar para uma máquina o que pensar.

No fim, não investi naquela startup. Não pela ideia, que era boa. Mas sim porque por trás do prompt impecável, eu procurava outra coisa. Procurava o grit. Aquela mistura de resiliência e obsessão de quem sabe que construir uma empresa é apanhar da realidade todo dia e voltar na manhã seguinte. Toda empresa nasce em momentos que não aparecem no pitch deck: o cliente perdido, a folha de pagamento apertada, a decisão tomada sem garantia. É aí que se forma o julgamento que separa quem começa de quem chega lá.

Talvez o maior erro desta era seja confundir inteligência com capacidade de realização. A primeira está virando commodity. A segunda continua sendo construída como sempre foi: enfrentando problemas reais, assumindo riscos e vivendo com as consequências das suas próprias decisões. Quando a história desta transformação for escrita, as máquinas serão apenas a nota de rodapé. O texto principal será sobre pessoas. A tecnologia nos dá a resposta, o que nos torna diferentes é a capacidade de continuar fazendo as perguntas.