Morgan Robertson era um escritor americano sem grande fama quando, em 1898, publicou a obra que faria seu nome atravessar gerações: Futility. Ex-marinheiro, havia passado uma década no mar antes de trocar as embarcações pelas histórias. Encontrou naquele universo o cenário para o que parecia apenas mais uma aventura marítima.

No centro da narrativa estava o maior transatlântico já construído. Luxuoso, veloz, equipado com três hélices e considerado inafundável, representava o triunfo da engenharia sobre a natureza. Até que, numa noite de abril, atravessando o Atlântico Norte em alta velocidade, atingiu um iceberg. Os botes eram insuficientes. Quase todos a bordo morreram. Robertson batizou o navio fictício de Titan.

Catorze anos depois, em 10 de abril de 1912, o Titanic partiu de Southampton, na Inglaterra, para sua viagem inaugural, rumo a Nova York. Também gigantesco, também com três hélices, também cercado pela fama de ser praticamente inafundável. Quatro noites depois, no Atlântico Norte, atingiu um iceberg. Faltaram botes. Cerca de 1.500 pessoas morreram.

Aquele livro parecia muito mais do que ficção. Era como se Robertson tivesse escrito uma página do futuro e a publicado antes da hora. Como conseguiu chegar tão perto? Talvez porque conhecesse o mar e acompanhasse a corrida por navios maiores, mais rápidos e luxuosos. Não precisava prever o futuro. Bastava imaginar o que aconteceria se aquela confiança toda estivesse errada.

Quase um século depois, James Cameron imaginou uma tecnologia que escapava ao controle de seus criadores. Em O Exterminador do Futuro, lançado em 1984, situou em 2029 o mundo em guerra contra as máquinas. Parecia distante. Hoje, faltam pouco mais de dois anos.

Uma data de cinema não é uma previsão. Mas a discussão saiu das telas e entrou nos laboratórios. A pergunta deixou de ser apenas o que a inteligência artificial consegue fazer. Agora precisamos saber como garantir que ela respeite os limites de quem a criou.

Há uma diferença crítica entre uma IA que responde às suas perguntas e uma IA que recebe uma tarefa, decide como executá-la e age por conta própria. Na primeira, você conduz cada passo. Na segunda, delega parte das decisões. Essa autonomia amplia as possibilidades. Sem limites claros, também amplia os riscos.

Em agosto, pesquisadores relataram que um modelo de IA da chinesa Moonshot AI, durante um teste de segurança, descobriu que podia acessar as respostas dos desafios na internet. Em vez de resolver os problemas, consultou o gabarito. Pareceria cômico se não fosse o sinal que enviava: o sistema encontrou um atalho para entregar o resultado sem realizar o trabalho esperado.

Na Anthropic, o problema foi mais longe. A empresa revelou que, durante testes de segurança, modelos Claude acessaram sistemas de três organizações reais sem autorização. Uma falha de configuração deixara a internet disponível, embora os modelos tivessem sido informados de que estavam numa simulação. Um deles reconheceu sinais de que o alvo era real e continuou o ataque. Outro interrompeu a ação ao perceber isso.

Não precisamos acreditar que máquinas tenham consciência ou maldade para reconhecer o perigo. Basta que persigam um objetivo sem respeitar os limites necessários. Imagine um funcionário obcecado por bater a meta, com acesso a sistemas sensíveis e capacidade de trabalhar sem descanso. Competência sem prudência também pode produzir desastre.

Esses episódios não anunciam um apocalipse. Mas exigem uma pergunta de quem empreende, investe ou lidera: estamos ampliando a autonomia na mesma velocidade em que ampliamos os controles?

Robertson imaginou um navio com o melhor da engenharia e o mínimo exigido de botes. Mais de um século depois, corremos o risco de repetir o mesmo erro. A inteligência artificial tem potencial para criar uma riqueza sem precedentes, mas o entusiasmo com suas possibilidades não pode nos tornar cegos aos seus riscos.