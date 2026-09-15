Antropofagia, metástase, autoimulação: todos os olhos se voltam para o STF

Nesta terça-feira, 15 de setembro, tão certo quanto o sol vai nascer por volta das seis da manhã, você vai acordar, tomar banho, tomar café, escovar os dentes, deixar as crianças na escola — se tiver filhos — e seguir para mais um dia ordinário de trabalho.

Amanhã deveria ser, portanto, um dia comum. Corriqueiro. Apenas mais uma terça-feira.

Não será.

Será o dia em que ocorrerá um dos julgamentos mais importantes da história do Supremo Tribunal Federal. O dia em que a maior crise vivida pela instituição poderá começar a ser aplacada — ou, dependendo do curso dos acontecimentos, ser exacerbada ainda mais.

O STF é a mais alta Corte de Justiça do Brasil. É o guardião da Constituição, a última trincheira na defesa das regras que sustentam a República e o árbitro final dos grandes conflitos institucionais do país. Cabe ao Supremo assegurar que ninguém — cidadão, governo, autoridade ou instituição — esteja acima da Constituição. E é justamente nos momentos de maior turbulência que um país deveria poder olhar para sua Suprema Corte e encontrar nela uma referência de equilíbrio, serenidade, independência e segurança jurídica.

Por tudo isso, causa mais do que perplexidade a crise que hoje permeia o STF. Para tentar dimensionar a obscura situação em que se encontra nossa Suprema Corte, fiz um exercício simples: reuni frases e expressões publicadas por alguns dos principais veículos e comentaristas do país nas últimas semanas.

Não são frases retiradas de panfletos extremistas. Não são ataques anônimos disparados nas redes sociais. São descrições do ambiente em torno da mais alta Corte de Justiça do Brasil, publicadas na grande imprensa e assinadas por jornalistas, articulistas, juristas e autoridades.

O resultado é quase inacreditável:

— “Na crise do STF, são dez escorpiões numa garrafa.”

— “A catarse da autoimolação.”

— “Os mísseis nucleares do direito começaram a ser disparados para a autoproteção dos superpoderosos.”

— “Cada ministro pratica seus superpoderes em qualquer ato com uma canetada.”

— “Chegou-se ao ápice da baderna.”

— “Há carradas de razões para investigar o ministro.”

— “O Supremo não é lugar para chicanas.”

— “A maior fraude financeira da história irá para baixo das togas.”

— “O Supremo atravessou ditaduras sem maiores crises e, em 2026, meteu-se na maior encalacrada de sua história.”

— “Choques de ego e surtos de onipotência.”

— “Gambiarras judiciais.”

— “Lipoaspiração constitucional.”

— “Vísceras do STF em franca decomposição.”

— “A antropofagia começa dentro das próprias instituições. Na capital federal, um Poder já não se limita a fiscalizar o outro. Come.”

— “Parece que o caso é um tumor que se espalhou. Nós estamos vivendo em plena metástase.”

— “Precisamos ressuscitar o STF.”

Escorpiões. Autoimolação. Mísseis nucleares. Superpoderes. Baderna. Chicanas. Togas. Ego. Onipotência. Gambiarras. Antropofagia. Metástase. Ressurreição.

É difícil imaginar uma coleção de metáforas mais desconcertante para descrever justamente a instituição encarregada de representar o equilíbrio, estabilidade e segurança jurídica do país

Infelizmente, para o nosso país, tenho poucas esperanças de uma solução rápida para a crise. A julgar pela conduta corporativista e, por que não dizer, antirrepublicana de alguns membros da Corte, é provável que, mesmo diante de tantas evidências, ainda se persista em defender o indefensável.

Pois, afinal, como diz a última frase da minha coletânea:

“Enquanto houver bambu, tem flecha.”