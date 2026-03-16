O Oscar olha para o Brasil. Mas qual Brasil estamos mostrando ao mundo?

O mundo inteiro olha para o Oscar. E, mais uma vez, o Brasil esteve ali. O filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, colocou novamente o país no centro da conversa internacional durante a 98ª edição do Oscar, realizada em 15 de março de 2026.

Independentemente do resultado final, a presença brasileira já representa um feito relevante. Produções nacionais raramente alcançam as principais categorias da premiação e, quando chegam, ampliam a visibilidade do país diante de uma audiência global de centenas de milhões de pessoas.

Mas a participação brasileira no Oscar também desperta uma reflexão importante, e talvez incômoda. Quando o cinema brasileiro ganha destaque internacional, qual Brasil está sendo mostrado ao mundo?

O Brasil das contradições

Historicamente, muitos filmes brasileiros que conquistaram reconhecimento fora do país apresentam retratos intensos da realidade social brasileira. Produções como Cidade de Deus, Central do Brasil e Tropa de Elite alcançaram projeção internacional ao explorar temas como desigualdade, violência urbana e tensões institucionais.

Esse olhar não é um fenômeno isolado.

Narrativas que exploram conflitos sociais frequentemente encontram forte ressonância no público internacional. Para espectadores de outros países, o Brasil das contradições, marcado por desigualdades profundas e contextos sociais complexos, pode parecer distante, intenso e até fascinante.

Isso ajuda a explicar por que histórias desse tipo costumam ganhar espaço em festivais e premiações. Mas reconhecer esse padrão não significa ignorar os méritos dessas obras.

Um cinema potente

“O Agente Secreto” é um exemplo claro da capacidade artística do cinema brasileiro. A atuação de Wagner Moura reforça sua consolidação como ator de alcance global. A direção de Kleber Mendonça Filho mantém o rigor narrativo que já lhe rendeu reconhecimento em festivais internacionais, e o filme sustenta um enredo capaz de prender o espectador do início ao fim.

O reconhecimento internacional não acontece por acaso. O cinema brasileiro possui tradição autoral sólida e uma capacidade singular de transformar realidade social em narrativa cinematográfica poderosa. Mas talvez seja justamente essa força criativa que abre espaço para uma pergunta maior.

Será que o mundo conhece apenas um lado do Brasil?

O outro Brasil que quase não aparece

Porque o país também é outra coisa. O Brasil é hoje uma das maiores economias do planeta e possui um dos mercados consumidores mais relevantes entre os países emergentes.

No ecossistema de inovação, por exemplo, o país já ultrapassou a marca de 25 startups unicórnios, empresas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão. Empresas como Nubank, iFood e QuintoAndar tornaram-se referências globais em tecnologia financeira, logística e plataformas digitais.

O agronegócio brasileiro, por sua vez, representa cerca de 25% do Produto Interno Bruto nacional, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. O país é um dos maiores exportadores mundiais de alimentos e líder em áreas como agricultura tropical e bioenergia.

Além disso, centros de pesquisa e universidades brasileiras contribuem para avanços em biotecnologia, energia renovável e ciência agrícola. Esse também é o Brasil real. Um país complexo, cheio de desafios, mas também repleto de talento, capacidade empresarial e oportunidades.

Cinema como instrumento de narrativa global

Em muitos países, o cinema vai além do entretenimento. Ele funciona como ferramenta estratégica de projeção internacional.

Os Estados Unidos entenderam isso há décadas.

Hollywood não apenas exporta filmes. Exporta uma visão de mundo. Ao longo do último século, o cinema americano ajudou a consolidar uma narrativa global que associa o país a inovação, poder militar, tecnologia e protagonismo cultural.

Outros países seguiram caminho semelhante.

A Coreia do Sul transformou sua indústria cultural em estratégia de soft power. O sucesso global de Parasita, vencedor do Oscar de Melhor Filme em 2020, foi acompanhado pela expansão mundial do K-pop, das séries coreanas e da gastronomia do país.

Hoje, a cultura sul-coreana é parte central da presença internacional do país. Esse movimento mostra como narrativa cultural pode influenciar percepção econômica, política e social. Nesse contexto, surge uma pergunta inevitável.

Qual narrativa o Brasil deseja projetar globalmente?

É importante reconhecer: mostrar as feridas do país não é o problema. Grandes obras de arte frequentemente nascem justamente da capacidade de olhar para a realidade com honestidade.

O cinema sempre foi um instrumento poderoso para provocar reflexão social. Mas talvez o desafio esteja em algo mais amplo. Como transformar essas histórias em narrativas que também apontem caminhos de futuro? Como mostrar ao mundo não apenas os conflitos brasileiros, mas também a criatividade, a inovação e o potencial de transformação que existem no país?

A próxima narrativa do Brasil

O cinema brasileiro possui maturidade artística suficiente para contar qualquer história. Tem diretores talentosos, atores reconhecidos internacionalmente e uma indústria criativa que vem se profissionalizando nos últimos anos.

Talvez o próximo passo seja ampliar o espectro das narrativas. Mostrar ao mundo não apenas o Brasil das feridas, mas também o Brasil da ciência, da tecnologia, da indústria criativa, das startups e da transformação social. Porque essas histórias também existem. E talvez sejam justamente elas que ajudem a construir a próxima grande narrativa internacional do país.

O Oscar voltou a olhar para o Brasil.

Agora fica a pergunta:

quando o mundo estiver assistindo, qual Brasil queremos mostrar?