Inovação não nasce no PowerPoint: a estratégia da Porto para crescer sem perder a alma

“Inovação não nasce no PowerPoint. Nasce no balcão.”

A frase de Bruno Garfinkel, presidente do Conselho da Porto, sintetiza com precisão um erro recorrente no mundo corporativo: confundir planejamento sofisticado com transformação real.

Em tempos de inteligência artificial, automação e discursos inflados sobre crescimento exponencial, a fala soa quase contraintuitiva, e exatamente por isso é tão relevante.

No segundo episódio da terceira temporada do Papo de Tubarões, recebi um líder que conhece o funcionamento interno de uma grande empresa brasileira não por teoria, mas por vivência.

Garfinkel percorreu operações, sinistros, atendimento e processos antes de chegar ao topo da governança.

Essa trajetória explica por que sua visão sobre inovação, crescimento e risco é menos sedutora, e muito mais verdadeira.

A Porto não construiu sua posição por atalhos. Construiu por entendimento profundo de algo que o mercado insiste em ignorar: crescer sem estrutura cobra juros altos.

Poucas ideias causam tanto desconforto quanto essa, e poucas são tão necessárias.

Existe uma crença generalizada de que empresas quebram por falta de vendas. A realidade é mais complexa. Negócios também quebram por crescerem mais rápido do que conseguem sustentar.

Quando processos, cultura, pessoas e governança não acompanham o ritmo comercial, o crescimento deixa de ser virtude e passa a ser risco.

Dados do Sebrae mostram que uma parcela relevante das empresas brasileiras fecha antes de completar cinco anos.

As causas variam, gestão, capital, mercado, mas estudos de gestão são consistentes em apontar que expansões desordenadas aumentam exponencialmente o risco operacional.

Na conversa, Garfinkel foi direto: já viu empresas quebrarem por excesso de venda. Não por falta de demanda, mas por incapacidade de entregar com qualidade, preservar a marca e manter a confiança do cliente.

Na Porto, essa reflexão levou a uma decisão estratégica: crescer, sim, mas com critério.

A marca tinha reconhecimento, reputação e confiança superiores à sua base de clientes. O desafio não era inflar um produto, mas expandir o ecossistema.

“Quanto maior o prédio, maior o tombo”

(Bruno Garfinkel)

Outro ponto negligenciado no debate sobre crescimento é o porte da organização. Empresas grandes não são mais resilientes por definição. Pelo contrário.

Negócios de grande escala funcionam como transatlânticos: difíceis de manobrar, caros de corrigir e extremamente sensíveis a decisões mal calibradas. Um erro em uma empresa pequena machuca. Em uma empresa grande, compromete décadas de reputação.

Por isso, a Porto optou por diversificação estratégica. Hoje, o grupo atua em diferentes verticais, seguros, saúde, banco e serviços, reduzindo dependência de um único produto e diluindo risco sistêmico.

Essa arquitetura organizacional está alinhada ao que estudos globais indicam: empresas excessivamente concentradas em uma única fonte de receita são estruturalmente mais vulneráveis a choques econômicos.

Diversificar, neste contexto, não é modismo. É sobrevivência.

Crescimento não é fé. É método.

“A esperança não é estratégia.”

Essa afirmação deveria ser repetida com mais frequência no ambiente empreendedor brasileiro. O país não oferece terreno simples para quem constrói negócios.

Segundo dados do Banco Mundial, empresas no Brasil enfrentam uma das maiores complexidades burocráticas do mundo, especialmente no campo tributário.

Mesmo assim, negócios crescem. Não por otimismo ingênuo, mas por trabalho disciplinado, tomada de decisão consciente e ajustes constantes de rota.

Na Porto, o crescimento foi pensado como processo, não como campanha.

Antes de acelerar vendas, a empresa fortaleceu base: processos, governança, estrutura e pessoas. É um caminho menos glamouroso, mas infinitamente mais sustentável.

Eu costumo dizer: a estratégia certa te faz vencer. Mas só quando respeita o tempo do negócio.

“O futuro será físico, mesmo em um mundo digital”

A frase de Bruno antecipa uma tese que passa despercebida por boa parte do mercado.

Enquanto empresas disputam atenção no digital, a Porto aposta onde a execução ainda faz diferença: no mundo físico, invisível aos holofotes, mas essencial para a vida real.

Enquanto grande parte das empresas corre para o digital puro, aplicativos, plataformas, IA, a Porto investe de forma consistente em serviços físicos: assistência residencial, manutenção, gás, eletricidade, atendimento presencial. O que parece simples esconde uma tese sofisticada.

A tecnologia automatiza, conecta e agenda. Mas alguém ainda precisa executar no mundo real. O cano estoura. O gás acaba. O problema acontece fora da tela.

Estudos de consultorias globais mostram que o setor de serviços, especialmente os ligados a manutenção, infraestrutura e atendimento, representa uma indústria de escala trilionária no mundo e seguirá crescendo, impulsionado por urbanização, envelhecimento da população e complexidade da vida moderna.

A aposta da Porto Serviço não é nostálgica. É estratégica. Trata-se de construir a infraestrutura física que sustenta a vida cotidiana em um mundo digitalizado.

Inovação, aqui, não é criar mais uma plataforma. É organizar o básico com excelência.

Inovar dói, porque ouvir dói

Outro ponto pouco romantizado da conversa foi o papel da escuta. Ouvir cliente não é sexy. Processar crítica não é confortável. Ajustar processo dá trabalho.

Mas é exatamente aí que a inovação acontece.

Centralidade no cliente não nasce em apresentações. Nasce no contato, no atendimento, na operação. Foi assim que a Porto redesenhou processos, reduziu fricções e criou novas portas de entrada para o ecossistema da marca.

A literatura de gestão é clara: empresas que mantêm proximidade com o cliente e capacidade de aprendizado contínuo tendem a sustentar vantagem competitiva por mais tempo⁵.

Nada disso é rápido. Tudo isso é consistente.

Porque, no fim, a pergunta que fica não é sobre tecnologia, IA ou tendências da moda.

Enfim, este não é um episódio para “inspirar”. É para reposicionar a forma de pensar negócios. Ao longo da conversa, alguns aprendizados se tornam inevitáveis:

que inovação nasce da escuta atenta do cliente, não de apresentações bem desenhadas;

que crescimento sem estrutura não acelera empresas, corrói valor;

que nenhuma estratégia se sustenta quando a alma do negócio é maior do que o corpo que a abriga;

que o básico bem-feito segue sendo o diferencial competitivo mais difícil de copiar;

e que o futuro dos negócios será híbrido: digital na inteligência, físico na execução e humano na essência.

Não são conceitos teóricos nem frases de efeito. São decisões testadas na prática por uma empresa com mais de 80 anos de história, que atravessou planos econômicos, crises, mudanças regulatórias e transformações profundas no país, e seguiu crescendo.

Quem assiste a este episódio sai menos encantado com modismos e mais preparado para tomar decisões reais. E, no cenário atual, isso é um ativo raro.

E entenda que: Inovação, no mundo real, não premia quem fala mais alto. Premia quem sustenta o que constrói

E o questionamento que fica é este:

Quantas empresas estão realmente dispostas a desacelerar o discurso para acelerar a execução?

Comenta!