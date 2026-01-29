Criatividade não é discurso: virou ativo econômico, e o mercado já está cobrando essa conta

“Criatividade não é enfeite. É decisão.”

A frase, dita acima por Hugo Rodrigues, Sócio da WMcCANN Brasil, uma das maiores agências de publicidade do país e parte de um dos principais grupos globais de comunicação, com a naturalidade de quem opera no centro do mercado, expõe uma mudança estrutural no capitalismo contemporâneo.

Durante décadas, criatividade foi tratada como ornamento: importante para a comunicação, relevante para a imagem, mas periférica para a estratégia. Esse ciclo se encerrou. Hoje, criatividade é ativo econômico, com impacto direto em crescimento, eficiência e geração de valor.

No episódio desta semana do Papo de Tubarões, recebi o Hugo e a conversa passou longe do território confortável das campanhas premiadas. Foi uma discussão sobre competitividade, cultura organizacional e o custo real de decisões mal calibradas em um mercado que acelerou mais rápido do que muitas lideranças conseguiram compreender.

A tese é direta: em um ambiente onde dados, mídia e tecnologia viraram commodities, criatividade virou o último diferencial econômico sustentável.

Criatividade como motor de valor, não como abstração

Existe uma confusão recorrente no mundo corporativo entre criatividade e subjetividade. Como se criatividade fosse oposta a método, disciplina ou racionalidade financeira. A prática, e os dados, mostram o contrário.

Estudos do WARC (World Advertising Research Center) indicam que marcas com consistência criativa ao longo do tempo apresentam crescimento médio até 30% superior às que mudam constantemente de plataforma criativa. O motivo é simples: menos desperdício de mídia, maior memória de marca e aumento de eficiência cumulativa.

Criatividade, nesse contexto, não é inspiração solta. É alocação inteligente de capital simbólico.

Hugo, durante o bate-papo, foi preciso ao afirmar que criatividade não concorre com dados. Ela organiza os dados em direção estratégica. Sem ideia clara, métricas viram ruído. “Sem direção, você só acelera o caos”, resumiu.

A economia da atenção e o custo da irrelevância

Segundo Hugo, vivemos a economia da atenção. Nunca foi tão fácil produzir conteúdo, anunciar ou escalar mensagens. E nunca foi tão difícil ser lembrado.

Segundo a McKinsey, o consumidor médio é exposto a mais de 6 mil estímulos de marca por dia. Nesse cenário, marcas irrelevantes não competem por preferência, competem por preço. E eu sempre digo em todas as minhas palestras que:

“competir por preço, no longo prazo, destrói margem, valor de marca e capacidade de reinvestimento”.

Criatividade estratégica atua como barreira competitiva. Ela cria significado onde só existe volume. Empresas percebidas como relevantes conseguem defender preço, reter clientes por mais tempo e atravessar ciclos econômicos adversos com menos erosão de valor.

Criatividade, portanto, não é custo operacional. É proteção econômica.

O paradoxo da inteligência artificial

A inteligência artificial escancarou um paradoxo incômodo: nunca foi tão fácil fazer igual. Texto, imagem, vídeo, mídia e performance podem ser automatizados. A execução virou commodity. O pensamento, não.

Segundo levantamento da PwC, mais de 70% das empresas globais já utilizam IA em marketing, mas apenas uma minoria consegue extrair vantagem competitiva real. O motivo não é tecnológico. É estratégico.

Hugo foi direto: empresas estão confundindo automação com inteligência. IA executa decisões. Não cria critérios. Não define propósito. Não escolhe direção. Sem criatividade, a tecnologia apenas amplifica erros. Com criatividade, ela potencializa acertos. Em outras palavras: “IA não substitui pensamento estratégico, ela expõe sua ausência”

Growth mal calibrado cobra juros altos

Um dos alertas mais contundentes da conversa foi sobre growth mal calibrado. A obsessão por crescimento acelerado transformou escala em sinônimo de sucesso, mesmo quando estrutura, cultura e processos não acompanham.

“Já vi empresas quebrarem por excesso de venda”, afirmou Hugo. Não por falta de mercado, mas por incapacidade operacional e cultural de sustentar o que foi prometido.

Dados do Sebrae indicam que uma parcela relevante das empresas que fecham nos primeiros anos não morre por falta de demanda, mas por desorganização interna após ciclos rápidos de expansão. Criatividade, nesse cenário, funciona como filtro estratégico. Ajuda a decidir onde crescer, como crescer e, principalmente, onde não crescer.

Cultura criativa começa no topo

Criatividade não emerge de brainstorms isolados nem de departamentos criativos desconectados do negócio. Ela nasce de ambientes que toleram pensamento divergente, escuta real e erro inteligente. Isso é cultura. E cultura é decisão de liderança.

Empresas que sufocam criatividade internamente podem até performar no curto prazo, mas perdem capacidade de adaptação. Em mercados instáveis, adaptação vale mais do que eficiência extrema.

Hugo foi claro: criatividade não pode ser um pedido ao time. Precisa ser um valor vivido pela liderança. Quando isso não acontece, a empresa comunica algo que não entrega, e o mercado percebe rapidamente.

Criatividade como disciplina econômica

Existe uma leitura equivocada de que criatividade é incompatível com controle. Na prática, ocorre o oposto. Criatividade madura exige método, processo e clareza estratégica.

Ela reduz custo de aquisição, melhora conversão, aumenta retenção e gera eficiência cumulativa. Ao longo do tempo, isso se traduz em margem, previsibilidade e resiliência financeira.

Não é romantismo. É economia aplicada.

Além do impacto econômico, existe uma dimensão cultural profunda. Empresas moldam comportamento, linguagem e aspirações. Quando a criatividade é rasa, oportunista ou incoerente, a cultura organizacional reflete isso. Marcas fortes constroem narrativas consistentes porque têm valores claros. E valores claros orientam decisões difíceis. Criatividade, nesse sentido, é bússola cultural.

Ela ajuda a responder perguntas essenciais: quem somos, para quem existimos e o que não estamos dispostos a sacrificar para crescer.

Enfim, além disso falamos sobre vários outros temas que farão você sair deste episódio com aprendizados práticos, sobre:

1- A Criatividade virou ativo econômico mensurável.

2- Dados sem ideia geram volume, não valor.

3-IA amplia decisões boas, e escancara decisões ruins.

4- Crescimento sem estrutura destrói confiança.

5- Cultura criativa começa no topo e se espalha pela operação.

Essas são lições extraídas da prática de quem opera no cruzamento entre marcas, negócios, tecnologia e cultura.

Porque o mercado não premia quem fala bonito sobre criatividade.

Premia quem toma decisões melhores com ela.

(BOX) A terceira temporada do Papo de Tubarões aprofunda conversas que o mercado costuma simplificar. Sem modismos. Sem frases vazias. Episódios novos todas as quartas-feiras, às 20h, no YouTube.

