Como um protocolo nacional de estética virou global — e o que isso diz sobre a economia da aparência

O mercado da estética nunca movimentou tanto dinheiro.

A discussão apareceu no episódio desta semana do Papo de Tubarões, que recebeu Dr. Roberto Chacur, sócio fundador da Clínica Leger e idealizador da técnica GoldIncision, e Nívea Bordin Chacur, médica e CEO do Grupo Leger, para falar sobre medicina estética, expansão internacional e a transformação de um protocolo brasileiro em uma operação global baseada em padronização, experiência e previsibilidade.

O pano de fundo ajuda a entender por que o tema deixou de ser apenas comportamento e passou a ser economia.

Segundo a consultoria Grand View Research, o mercado global de estética médica deve superar US$ 150 bilhões até 2030. Já a chamada wellness economy movimenta mais de US$ 6 trilhões globalmente, de acordo com o Global Wellness Institute. Beleza, longevidade, prevenção e performance pessoal passaram a ocupar espaço estratégico na economia contemporânea.

O Brasil virou peça importante dessa engrenagem.

Dados da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) colocam o país entre os líderes globais em procedimentos estéticos. Segundo a ABIHPEC, o mercado brasileiro de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos movimenta mais de R$ 130 bilhões por ano e está entre os maiores do mundo.

Mas o crescimento acelerado trouxe uma consequência importante: a industrialização da aparência.

Nos últimos anos, redes sociais transformaram procedimentos estéticos em produtos de consumo recorrente. O Instagram deixou de ser apenas vitrine de lifestyle e virou motor econômico da estética. Algoritmos passaram a impulsionar padrões faciais quase industriais, enquanto clínicas e profissionais disputam atenção em um ambiente saturado por imagens, promessas rápidas e excesso de oferta.

Nesse cenário, diferenciação técnica ficou mais difícil. E confiança virou ativo raro. “Hoje o paciente não busca apenas resultado. Ele busca segurança, previsibilidade e confiança”, afirmou Roberto Chacur durante o episódio. A frase resume uma transformação silenciosa do setor.

O mercado premium de estética deixou de competir apenas por exclusividade. Passou a competir por redução de risco.Isso acontece porque o consumidor mudou. Ele chega mais informado, mais exposto e também mais desconfiado. Segundo pesquisa da McKinsey & Company sobre wellness e comportamento de consumo, segurança e credibilidade aparecem entre os fatores mais importantes na decisão por tratamentos ligados à saúde, rejuvenescimento e longevidade.

Existe um motivo econômico claro para isso. Quanto mais a estética cresce, mais ela se commoditiza. equipamentos se popularizam, procedimentos se replicam, técnicas se copiam. O que permanece escasso é reputação. Essa talvez seja hoje a principal disputa da estética premium global.

A transformação da expertise em plataforma

O ponto mais interessante da trajetória apresentada no episódio talvez não esteja no procedimento em si, mas na lógica empresarial construída ao redor dele.

O protocolo GoldIncision, desenvolvido por Roberto Chacur, evoluiu de técnica médica para operação estruturada de treinamento, padronização e licenciamento internacional. Hoje, a metodologia possui registro de marca em dezenas de países e integra uma estratégia de expansão baseada em replicabilidade e controle de experiência. Isso conecta a medicina estética a um movimento maior da economia contemporânea: a transformação da expertise em propriedade intelectual escalável.

Historicamente, a estética sempre dependeu fortemente da reputação individual do médico. Crescimento acontecia de forma artesanal. Mas operações premium começaram a perceber que escala exige algo mais difícil: padronização sem perda de percepção de exclusividade. “A cultura organizacional é a única vantagem competitiva que ninguém consegue copiar”, afirmou Nívea Chacur durante a conversa.

A frase ajuda a explicar por que clínicas premium passaram a investir não apenas em marketing, mas em: treinamento, governança, experiência do paciente, protocolos, controle de qualidade, recorrência e relacionamento. Na prática, a medicina estética começa a operar cada vez mais próxima da lógica de grandes marcas globais de hospitalidade e luxo.

O problema invisível da economia da aparência

Mas existe uma tensão mais profunda nesse crescimento, e ela raramente aparece nas campanhas do setor. A explosão da estética coincidiu com a ascensão da economia da atenção. A aparência virou capital social.

Filtros, redes sociais e exposição constante alteraram a forma como pessoas percebem envelhecimento, imagem e validação pessoal. O que antes era exceção premium passou a ocupar o cotidiano digital. Isso acelerou consumo. Mas também aumentou: pressão visual, impulsividade, comparação social, entre outros.

A medicina estética deixou de disputar apenas mercado. Passou a disputar percepção emocional. Esse talvez seja hoje o maior dilema do setor: como crescer em um ambiente movido por exposição sem transformar saúde em performance permanente?

A resposta econômica para parte do mercado premium tem sido previsibilidade.

Durante muito tempo, luxo significava exclusividade. Agora, em muitos segmentos, luxo passou a significar controle de risco. Isso aparece na hotelaria, na aviação executiva, na gastronomia e começa a aparecer fortemente na saúde estética. O paciente premium não busca apenas transformação visual. Busca segurança emocional, confiança institucional, previsibilidade de experiência. E isso muda profundamente o modelo de valor do setor.

O que realmente está sendo vendido

Existe uma mudança estrutural acontecendo na medicina estética: clínicas deixaram de vender apenas procedimentos. Passaram a vender percepção de segurança. Esse movimento ajuda a explicar por que operações mais sofisticadas investem cada vez mais em experiência integrada, acompanhamento e relacionamento contínuo, e menos em lógica puramente transacional. Porque, no fim, o mercado pode continuar vendendo imagem.

Mas as empresas que tendem a sobreviver no longo prazo provavelmente serão aquelas capazes de transformar confiança em ativo econômico sustentável. Em um ambiente saturado por aparência, talvez o diferencial mais raro já não seja beleza. Seja credibilidade.

No episódio desta semana do Papo de Tubarões, Dr. Roberto Chacur e Nívea Bordin Chacur aprofundam como a medicina estética está evoluindo de procedimento para plataforma global de experiência, previsibilidade e confiança.

O episódio já está no ar no YouTube, no canal @crisarcangeli

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