Como o Brasil virou potência global de alimentos, e o desafio agora é sustentar essa liderança

“Escala sem disciplina destrói valor.”

A frase de Gilberto Tomazoni, no episódio do Podcast Papo de Tubarões desta semana, não é apenas uma diretriz de gestão. É uma síntese da transformação do Brasil no agronegócio. Em poucas décadas, o país deixou de ser um exportador eficiente de commodities para se tornar um operador global de cadeias complexas de alimentos.

Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/USP), o agronegócio respondeu por cerca de 24% do PIB brasileiro em 2024. Mais do que participação econômica, esse número reflete um reposicionamento estratégico: o Brasil passou a ser parte central da segurança alimentar global.

A JBS ilustra esse movimento. Com receita de US$ 86,2 bilhões em 2025, operações em mais de 20 países e vendas para mais de 150 mercados, a companhia atua em um nível que exige integração global, disciplina operacional e capacidade constante de adaptação.

Estratégia sem execução não sobrevive

Segundo Tomazoni, em mercados globais, estratégia é commodity. Execução é diferencial. “Não adianta ter uma boa estratégia se você não tiver disciplina na execução,” afirma. E essa distinção é ainda mais crítica em empresas de grande escala, onde pequenas falhas podem gerar impactos bilionários.

A consistência operacional, processos, governança e padronização, é o que sustenta crescimento real. Não é o plano que define o sucesso. É a capacidade de repetir, ajustar e entregar, todos os dias, em diferentes mercados.

Essa lógica não vale apenas para empresas. Vale também para países.

A demanda global não vai esperar

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), a produção global de alimentos precisará crescer entre 35% e 56% até 2050. O crescimento populacional e a mudança nos padrões de consumo, especialmente em mercados emergentes, devem pressionar ainda mais a demanda por proteína. Esse cenário coloca o Brasil em posição privilegiada. Mas também aumenta o nível de exigência. Produzir mais já não é suficiente. É preciso produzir com eficiência, rastreabilidade e previsibilidade.

Escala abre portas, mas aumenta o risco

“Cada mercado tem sua dinâmica, e entender isso é fundamental para operar globalmente”, disse o Ceo Global da JBS

A escala é uma das maiores vantagens competitivas da JBS, e do Brasil. Mas também é um fator de complexidade. Operar em múltiplos países significa lidar com legislações distintas, padrões sanitários rigorosos e expectativas culturais diferentes.

A combinação entre adaptação local e disciplina global é o que sustenta operações desse porte. Sem isso, a escala deixa de ser vantagem e passa a ser vulnerabilidade. Ele disse que “o que faz uma empresa durar não é o tamanho, é a capacidade de se adaptar”, e eu concordo.

ESG deixou de ser narrativa

Sustentabilidade não é mais uma escolha, é uma necessidade para continuar competindo. A agenda ambiental redefiniu o jogo. Emissões, rastreabilidade e uso de recursos naturais passaram a influenciar diretamente o acesso a mercados e capital.

Relatórios da World Benchmarking Alliance mostram que o setor de alimentos ainda enfrenta desafios relevantes na evolução de práticas ambientais e sociais, especialmente em cadeias longas e complexas. Isso cria uma tensão estrutural: como escalar produção global atendendo a padrões cada vez mais exigentes? No episódio ele responde essa questão.

Uma vez que, hoje, ESG não é reputação. É condição de permanência.

“O consumidor está mais informado e mais exigente, e isso muda a forma como as empresas precisam atuar”, informa.

A transformação do consumo é estrutural. Transparência, qualidade e impacto ambiental passaram a influenciar decisões de compra.

Ao mesmo tempo, o avanço de proteínas alternativas amplia a concorrência. Não se trata mais apenas de produzir proteína, mas de disputar preferência em um mercado mais complexo e consciente. Empresas que não acompanharem essa mudança tendem a perder relevância, independentemente da escala.

A próxima fronteira não é crescer. É sustentar

A trajetória da JBS mostra que o Brasil tem capacidade de competir globalmente em setores complexos. Mas também revela o verdadeiro desafio: sustentar essa posição em um ambiente cada vez mais exigente.

Produzir em escala foi a primeira conquista. Operar globalmente foi a segunda. Sustentar liderança será a mais difícil.

O Brasil já resolveu o problema da produção. Resolveu, em grande parte, o problema da escala. O que ainda está em disputa é algo mais sofisticado: credibilidade. Em um mundo onde cadeias produtivas são globais, investidores são mais exigentes e consumidores são mais conscientes, a vantagem competitiva deixou de ser apenas eficiência. Passou a ser confiança. E confiança não se constrói com volume. Se constrói com consistência.

“O desafio não é chegar lá, é continuar relevante”, finaliza Tomazoni

O que você aprende com Gilberto Tomazoni neste episódio:

Por que execução disciplinada vale mais do que estratégia

Como escala pode ser vantagem, e risco estrutural

O papel do Brasil na segurança alimentar global

Por que ESG virou variável econômica

O que define empresas que crescem e permanecem relevantes

O Brasil já mostrou que consegue produzir em escala e operar globalmente. Mas, no cenário atual, isso não é mais diferencial, é pré-requisito. A próxima etapa é mais exigente: transformar eficiência em credibilidade, crescimento em consistência e presença global em liderança sustentável. Porque, no fim, países não se consolidam apenas pelo que entregam ao mundo. Se consolidam pelo nível de confiança que conseguem sustentar ao longo do tempo.

O episódio com Gilberto Tomazoni já está no ar, e é imperdível para quem quer entender como o Brasil pode liderar esse novo ciclo global.

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