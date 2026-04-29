A normalização da indiferença está afetando mais negócios do que você imagina

Existe uma frase que eu escuto com frequência: “Se você esperar apoio das pessoas próximas, vai se frustrar.” E toda vez que eu ouço isso, me chama atenção. Não porque seja totalmente falso. Mas porque revela algo mais profundo: a normalização da indiferença.

A gente começou a aceitar como “natural” não apoiar quem está perto. Não incentivar. Não fortalecer. E isso não é apenas uma questão social. É um problema econômico. Negócios não crescem isoladamente. Eles crescem em rede.

Pesquisas da Gallup mostram que equipes altamente engajadas, um indicador direto de ambientes com mais confiança e colaboração, apresentam desempenho superior e menor rotatividade. Em outras palavras, onde existe suporte, existe crescimento mais consistente.

Ainda assim, o que vemos na prática é o oposto. Em um ambiente cada vez mais orientado por visibilidade e métricas de atenção, relações se tornam mais superficiais e interações mais transacionais. Conexões aumentam, mas vínculos diminuem.

Esse deslocamento tem um custo invisível. Menos troca, menos colaboração e menos oportunidade.

Eu chamo isso de déficit de reciprocidade, quando o ambiente deixa de gerar valor coletivo porque as pessoas passam a operar de forma isolada, mesmo estando conectadas.

E isso impacta diretamente os negócios. Porque, em mercados cada vez mais interdependentes, valor não é gerado apenas por ativos ou tecnologia, mas pela capacidade de ativar redes. Relações deixam de ser contexto e passam a ser infraestrutura.

Apoiar alguém custa pouco

O déficit de reciprocidade reduz circulação de oportunidades, acesso à informação e velocidade de crescimento, três fatores diretamente ligados à geração de valor em qualquer mercado.

Apoiar alguém custa pouco. Mas o efeito acumulado disso constrói algo difícil de replicar: confiança, reputação e acesso.

Empreendedores que entendem isso operam de forma diferente. Criam redes mais densas, ambientes mais colaborativos e, por consequência, acessam mais oportunidades. Não é coincidência. É estrutura.

Rede forte não é sobre quantidade de conexões. É sobre qualidade de relação. E isso muda o jogo.

Porque, no longo prazo, crescimento sustentável não vem apenas de estratégia ou execução. Vem da capacidade de ativar relações que geram continuidade, troca e construção conjunta.

Ignorar isso é operar no curto prazo. E o curto prazo, quando se trata de negócios, quase sempre cobra um preço alto.

Talvez o problema nunca tenha sido a falta de apoio. Mas o tipo de relação que estamos construindo.

Crescimento sustentável não é individual. É relacional.

Em um cenário onde capital e tecnologia se tornam cada vez mais acessíveis, relações passam a ser um dos poucos diferenciais realmente difíceis de replicar.

Você está construindo rede… ou só audiência?