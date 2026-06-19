A maior lição do primeiro trilionário do mundo não é sobre dinheiro

Quando li que Elon Musk se tornou o primeiro trilionário do mundo, não fiquei pensando no tamanho da fortuna. Fiquei pensando em outra coisa: quantas vezes disseram que ele estava errado antes de ele estar certo?

Porque, quando olhamos para o resultado, tudo parece óbvio. A SpaceX vale centenas de bilhões. Os foguetes pousam sozinhos. A internet via satélite conecta lugares onde antes não havia conexão.

Mas quem olha apenas para o fim da história esquece uma parte importante: durante anos, parecia que nada daquilo faria sentido. Os foguetes explodiam, o dinheiro acabava, os investidores duvidavam e muita gente dizia que era impossível.

E talvez essa seja a parte que mais interessa para quem empreende.

Toda grande inovação passa por uma fase em que parece loucura. Primeiro vem a dúvida. Depois vem a crítica. Depois vem a resistência. Só então vem a aceitação.

Eu aprendi isso da forma mais difícil.

Quando lancei a Beauty'in e comecei a desenvolver a categoria dos aliméticos no Brasil, ouvi inúmeras vezes que aquilo não fazia sentido. Beleza ingerível? Bebida de colágeno? Produtos funcionais voltados para estética? Para muita gente, aquilo simplesmente não existia.

A resistência foi enorme. Quando perdemos o investimento que sustentava a operação, a empresa foi interrompida. Fiquei quase quatro anos fora do mercado.

Quase quatro anos.

Inovar não é apenas ter uma boa ideia

Mas o mais interessante aconteceu quando voltei.

A categoria estava crescendo. Novas marcas tinham surgido. Novos concorrentes tinham entrado. Os produtos estavam ganhando espaço. Aquilo que diziam que não existia agora estava em todos os lugares.

Foi quando percebi uma dinâmica que se repete em praticamente toda inovação. Quando uma ideia é nova demais, as pessoas dizem que ela não existe. Quando ela funciona, as mesmas pessoas dizem que era óbvia.

O problema é que existe um intervalo entre essas duas fases. E é justamente nesse intervalo que a maioria desiste. Eu costumo chamar esse momento de rebentação. Quem surfa conhece bem essa imagem.

Você entra no mar e as ondas vêm de todos os lados. A força parece maior do que você. Você leva caldo. Perde direção. Pensa em voltar.

Empreender é muito parecido.

A rebentação vem na forma de críticas, na falta de recursos, na dificuldade de convencer investidores, na resistência do mercado e na sensação de estar enxergando algo que ninguém mais consegue ver.

Mas existe uma diferença importante que aprendi ao longo da minha trajetória: inovar não é apenas ter uma boa ideia. Inovar é conseguir permanecer tempo suficiente para que a ideia encontre o momento certo.

O mercado costuma recompensar a inovação depois que ela é validada. Mas quem cria categorias, abre caminhos ou desafia modelos estabelecidos quase sempre enfrenta um período em que tudo parece cedo demais.

A questão não é apenas ter visão. É ter estrutura emocional, financeira e estratégica para continuar quando ainda não existem provas, aplausos ou consenso.

Muita gente volta para a areia. Poucos continuam remando. Mas quem atravessa encontra um mar completamente diferente do outro lado. É ali que os novos mercados nascem.

Por isso, para mim, a história do primeiro trilionário do mundo não é uma história sobre riqueza. É uma história sobre permanência. Sobre continuar construindo quando ainda não existem aplausos. Sobre manter a visão quando ainda não existe validação.

Porque o futuro raramente recompensa quem espera ter certeza. Na maioria das vezes, ele recompensa quem encontra coragem para atravessar a rebentação antes que o restante do mundo entenda o que está acontecendo.