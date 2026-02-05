A estratégia da Decathlon para melhorar a experiência do consumidor integrando loja física e online

“A experimentação do produto é fundamental”

A frase, dita por Cédric Burel durante a gravação do Papo de Tubarões, traduz uma discussão importante do varejo atual. Nos últimos anos, o e-commerce ganhou protagonismo e a digitalização avançou rapidamente, especialmente após a pandemia. Agora, com um mercado mais maduro, cresce a percepção de que o futuro não será exclusivamente online ou exclusivamente físico, mas sim híbrido: unindo conveniência digital e experiência presencial.

Esse foi um dos temas que debatemos esta semana ao receber Cédric Burel, CEO da Decathlon Brasil, executivo francês que participou da implantação da marca no país em 1998 e que, há mais de uma década, lidera a operação brasileira. No bate-papo, ele trouxe com clareza uma visão que vem se consolidando no varejo global: digitalizar é fundamental, mas a verdadeira vantagem competitiva está em integrar canais, desenhar jornadas completas e fortalecer o papel estratégico das lojas físicas.

A Decathlon está apostando nessa tese no Brasil em um momento em que o varejo busca justamente esse equilíbrio entre conveniência e experiência.

A normalização do e-commerce e o retorno da estratégia

Os dados ajudam a entender o contexto. Após o pico de crescimento observado entre 2020 e 2021, o e-commerce global entrou em fase de normalização, segundo análises da McKinsey e da OECD. Isso não significa retração estrutural, mas o fim de um crescimento excepcional provocado por um evento extremo.

Ao mesmo tempo, estudos recentes indicam que a maioria das jornadas de compra continua envolvendo algum tipo de interação física, seja na experimentação, no atendimento, na retirada ou no pós-venda. Pesquisas conduzidas por McKinsey, PwC e Harvard Business Review mostram que entre 70% e 85% das decisões de compra no varejo passam por algum ponto físico, mesmo quando a transação final ocorre no ambiente digital.

Esse dado ajuda a explicar por que empresas que decretaram o “fim das lojas” começaram a rever estratégia.

A loja física deixou de ser apenas ponto de venda, virou ativo estratégico

Na Decathlon, a loja física é mais do que um ponto de venda. É um destino para se viver experiências, descobrir esportes e encontrar um serviço técnico sob a orientação de especialistas de mais de 65 modalidades; além de ser onde o consumidor pode testar produtos e equipamentos, entender detalhes técnicos e sustentáveis; e receber recomendações "de esportista para esportista".

Este último, um grande diferencial da marca, carrega por trás o propósito de solucionar necessidades reais dos praticantes de todos os níveis, do iniciante ao avançado. É a lógica da inovação feita de esportista para esportista, que entrega produtos que se aprimoram em performance, conforto, segurança e acessibilidade continuamente.

Essa abordagem dialoga com uma leitura mais madura do consumidor contemporâneo. Em um ambiente saturado de estímulos digitais, a experiência presencial voltou a ser diferencial competitivo, não por nostalgia, mas por experiência e inovação.

Estudos publicados pela Harvard Business Review e pela McKinsey indicam que experiências bem desenhadas reduzem custo de aquisição, aumentam retenção e ampliam o valor do cliente ao longo do tempo. Isso não é estética. É economia aplicada.

Propósito como estratégia, não como discurso

Outro ponto central da conversa foi como a Decathlon conecta propósito e inovação de forma prática. A democratização do esporte não aparece apenas como slogan, mas como critério operacional: preços acessíveis, variedade de modalidades e incentivo à prática esportiva em diferentes níveis. Mas o que sustenta essa proposta é a inovação, DNA da Decathlon a serviço do consumidor.

Como destacou Cedric, a Decathlon não vende apenas produtos, mas soluções pensadas para facilitar a vida de quem pratica esporte e permitir que o consumidor escolha com mais confiança, testando e entendendo o que realmente faz sentido para sua modalidade.

Essa lógica se traduz em produtos desenvolvidos e aprimorados a partir do uso real nos lugares de práticas como o Mountain Store* em Chamonix no pé do Montblanc, onde Cédric liderou a marca de ski durante alguns anos, “criados por esportistas e vendidos por esportistas para esportistas"

* 1 dos 10 centros de inovação da Decathlon para criar e desenhar soluções esportivas para suas marcas próprias

Pesquisas da Deloitte, Bain & Company e do Edelman Trust Barometer indicam que marcas percebidas como autênticas e coerentes tendem a construir maior fidelidade e menor sensibilidade a preço no longo prazo. Em mercados competitivos, consistência e entrega concreta passaram a ser diferenciais importantes.

No varejo, onde a margem é apertada e a concorrência é intensa, a coerência virou vantagem competitiva.

Produção local como resposta a um mundo instável

A decisão da Decathlon de ampliar a produção local no Brasil também se insere em um movimento global de reavaliação de cadeias produtivas. Relatórios do World Economic Forum, da OECD e da McKinsey mostram que cadeias excessivamente longas aumentam vulnerabilidades logísticas e operacionais.

Regionalizar parte da produção não elimina riscos, mas reduz exposição e aumenta previsibilidade. No caso brasileiro, a produção local também se conecta a eficiência de custo, velocidade de reposição e maior adaptação às necessidades do consumidor. Para a Decathlon, isso significa transformar dados e escuta do mercado em produto real: modelagens ajustadas ao corpo da consumidora brasileira, tecidos mais adequados ao clima e ao tipo de uso, além de soluções técnicas que aumentam conforto e segurança na prática esportiva. Nesse contexto, produzir localmente não é apenas uma decisão industrial, mas uma forma de criar pertencimento, oferecendo uma experiência mais coerente com quem está do outro lado.

É uma resposta estratégica a um cenário econômico que exige flexibilidade e capacidade de reação.

A narrativa de que o consumidor busca apenas rapidez e preço é incompleta. O que os dados mostram é uma busca simultânea por conveniência e experiência. Cada vez mais, o consumidor quer uma marca que pareça feita para ele, e isso passa por produtos pensados para realidades locais, como modelagens, tecidos e soluções técnicas mais adequadas ao mercado brasileiro.

O digital resolve o primeiro com excelência. O físico contribui para construir o segundo.

Esse equilíbrio aparece com força no modelo omnichannel da Decathlon: integração entre canais, lojas como hubs de serviço e experiência, e uma proposta de valor que combina acessibilidade, tecnicidade e proximidade com o consumidor.

Liderança esportiva aplicada à gestão

É importante informar que a trajetória de Cédric Burel ajuda a entender a coerência do modelo. Com décadas de atuação na indústria esportiva global e vivência prática em múltiplas modalidades, sua leitura de liderança se apoia em princípios claros: disciplina, adaptação, trabalho em equipe e visão de longo prazo, mas também na convicção de que resultados consistentes nascem quando se trabalha com paixão, em projetos conectados ao que acredita e ao que gosta de fazer.

No esporte, performance sem base física leva à lesão. Nos negócios, o crescimento sem estrutura leva à ruptura.

Essa analogia aparece de forma natural na estratégia que vem sendo aplicada no Brasil.

Mas, afinal, o que a Decathlon está testando no Brasil?

Não se trata de transformar o país em um “laboratório global”, mas de operar um mercado real, complexo e exigente: consumidor altamente digitalizado, sensível a preço, infraestrutura desigual e uma diversidade cultural que desafia qualquer modelo importado pronto.

É justamente desse atrito que nasce o aprendizado. O que funciona aqui ajuda a calibrar decisões futuras, não só para a Decathlon, mas para qualquer empresa que precise crescer sem perder eficiência, margem e relevância.

Quais escolhas estratégicas sustentam esse modelo híbrido?

Onde a empresa decide ser digital, e onde escolhe permanecer física?

Como propósito, preço e experiência convivem em um mercado pressionado por custo?

Essas respostas e sobre mais informações sobre a estratégia que a Decathlon está implementando, você acompanha na conversa completa com Cédric Burel, no episódio desta semana. Um papo imperdível que vai além do varejo e entra no território que mais interessa aos líderes hoje: como crescer em ambientes complexos sem simplificar a realidade.

“Porque o futuro do varejo não está em escolher entre físico ou digital.

Está em entender profundamente quando, por que e para quem cada um faz sentido.”