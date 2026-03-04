Tarifaço silencioso: a fome da engenharia fiscal por trás do recorde de arrecadação

O que foi apresentado como ajuste técnico de política comercial transformou-se em um dos movimentos tarifários mais amplos dos últimos anos. Por meio da Resolução GECEX nº 852, de 4 de fevereiro de 2026, o governo federal promoveu a elevação das alíquotas do Imposto de Importação para 1.252 códigos NCM, alterando o Anexo VI da Resolução Gecex nº 272/2021, no âmbito da Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul e da Lista de Exceções à TEC (LETEC).

Não se tratou da criação de novo tributo. O Imposto de Importação, previsto no art. 153, I, da Constituição Federal, possui natureza extrafiscal e pode ter suas alíquotas modificadas por ato do Poder Executivo, conforme §1º do mesmo artigo. Formalmente, portanto, o procedimento é constitucional. O ponto sensível não está na legalidade formal — está na finalidade e na extensão da medida.

A Resolução nº 852/2026 recompôs alíquotas que estavam reduzidas — muitas a 0%, 2% ou 4% — para patamares que alcançam 10%, 12%, 14%, 16% e, em alguns casos, 20%. Entre os itens afetados estavam smartphones, notebooks, roteadores, placas eletrônicas, módulos industriais, componentes de telecomunicação, semicondutores, bens de capital e equipamentos utilizados na cadeia produtiva de tecnologia e indústria 4.0.

O impacto foi imediato. Parte das majorações entrou em vigor já em 6 de fevereiro de 2026, com outra etapa prevista para 1º de março. Em termos práticos, empresas que dependem de insumos importados passaram a enfrentar aumento abrupto de custo, com repercussão inevitável na cadeia produtiva e no consumidor final.

A justificativa oficial foi de política industrial e correção de distorções comerciais. Entretanto, o próprio debate público trouxe à tona a estimativa de incremento arrecadatório relevante para 2026. A medida ocorreu em um momento de forte pressão fiscal e metas rigorosas de resultado primário.

A reação do setor produtivo foi intensa. Entidades industriais e associações empresariais apontaram risco de perda de competitividade, encarecimento tecnológico e desincentivo à modernização produtiva. Diante da pressão, o governo promoveu ajuste parcial por meio de novas deliberações da Gecex, com destaque para a revisão ocorrida em 27 de fevereiro de 2026.

Nesse recuo, 120 produtos foram objeto de reavaliação específica. Desses, 105 tiveram alíquota reduzida a zero via ex-tarifários, enquanto 15 retornaram aos patamares anteriores à majoração inicial. Entre os itens contemplados estavam smartphones, notebooks, roteadores e periféricos amplamente utilizados no mercado nacional.

É fundamental observar o dado central: o recuo alcançou 120 produtos, mas a Resolução nº 852 afetou 1.252 códigos NCM. A arquitetura do aumento permaneceu substancialmente intacta. O alívio foi seletivo. O desenho estrutural continuou válido.

Essa dinâmica revela um padrão: amplia-se a base de incidência, testa-se o impacto político e econômico, e posteriormente ajusta-se pontualmente aquilo que gera maior repercussão pública. Do ponto de vista fiscal agregado, o potencial arrecadatório é preservado. Do ponto de vista regulatório, instala-se insegurança.

O contexto macroeconômico ajuda a compreender o movimento. Em 2025, a arrecadação federal atingiu R$ 2,886 trilhões, o maior valor da série histórica iniciada em 1995. Em janeiro de 2026, registrou-se novo recorde para o mês, com R$ 325,7 bilhões arrecadados. O discurso oficial enfatiza responsabilidade fiscal e equilíbrio orçamentário. Entretanto, a expansão de receitas por meio de ajustes tarifários amplos levanta questionamentos sobre estratégia de longo prazo.

O uso recorrente de instrumentos extrafiscais para incremento de caixa tensiona a própria natureza do Imposto de Importação. Esse tributo foi concebido como ferramenta de política econômica, não como válvula de recomposição fiscal. Quando a finalidade arrecadatória prevalece sobre a regulatória, ocorre desvio funcional — ainda que dentro dos limites formais da Constituição.

Há também efeito estrutural relevante. A oneração de insumos tecnológicos encarece modernização produtiva, pressiona margens empresariais e pode gerar inflação setorial. Em um país que discute reindustrialização e transformação digital, tributar intensamente a tecnologia cria contradição estratégica.

O problema não é a arrecadação em si. O problema é o modelo de arrecadação. Recordes nominais não significam eficiência fiscal. Um Estado moderno precisa arrecadar com previsibilidade, estabilidade e base ampla, mas sobretudo gastar com integridade, eficiência e retorno social mensurável.

A discussão central não deveria ser se o governo pode elevar alíquotas — ele pode. A questão é se esse é o instrumento adequado para um projeto de desenvolvimento sustentável e competitivo. Política fiscal orientada exclusivamente por metas de curto prazo tende a produzir distorções de médio prazo.

Eficiência fiscal exige simplificação, segurança jurídica, combate efetivo à corrupção e racionalização do gasto público. Arrecadar mais sem aprimorar a qualidade do gasto apenas amplia a transferência de recursos da sociedade para uma máquina que precisa se modernizar.

O episódio do tarifaço de 1.252 itens e do recuo em 120 expõe um dilema brasileiro recorrente: entre a tentação da arrecadação imediata e a construção de um sistema tributário estável, previsível e orientado ao crescimento. O desafio não está na caneta que aumenta alíquotas. Está na capacidade do Estado de transformar receita em resultado concreto para o país.