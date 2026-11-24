1. A conta chega em dezembro

Uma pequena empresa entrega uma encomenda em dezembro e dá 60 dias para o cliente pagar. Antes de receber o primeiro real, terá de recolher o tributo sobre a venda. Se o dinheiro em conta estiver comprometido com a folha e os fornecedores, a saída pode ser recorrer ao banco. É esse o efeito mais imediato da Resolução CGSN nº 196/2026, publicada em 24 de novembro, sobre as micro e pequenas empresas que adotaram o regime de caixa em 2026.

O novo art. 144-C da Resolução CGSN nº 140/2018 manda incluir na base de cálculo de dezembro os valores ainda não recebidos em 31 de dezembro de 2026, relativos a vendas de mercadorias ou serviços realizados até essa data. A regra alcança inclusive as parcelas que ainda não venceram. Uma empresa que passou o ano vendendo a prazo pode ter de recolher, em uma única apuração, o tributo sobre recebíveis que venceriam ao longo de vários meses.

Imagine uma empresa que receba R$ 80 mil em dezembro e termine o ano com outros R$ 120 mil a receber por operações realizadas em 2026. Em um exemplo simplificado, com alíquota efetiva de 8%, a base do mês sobe de R$ 80 mil para R$ 200 mil. O resultado é R$ 9,6 mil a mais no DAS de dezembro antes de o dinheiro dessas vendas entrar.

O recebimento posterior fica fora da base mensal para evitar nova tributação. Se a operação for devolvida, cancelada ou desfeita a partir de janeiro de 2027, o ajuste deverá ser feito no período de apuração original. O problema do desembolso permanece. Se usar recursos próprios para pagar o DAS, o empresário terá menos dinheiro para repor estoque e honrar compromissos com fornecedores.

2. Em janeiro, o faturamento passa a comandar a apuração

A cobrança dos recebíveis em dezembro marca a passagem para uma mudança permanente. A partir de 1º de janeiro de 2027, termina a opção pelo regime de caixa para determinar a base mensal do Simples, conforme a Resolução CGSN nº 190/2026, ajustada pela Resolução nº 196/2026. Até então, a empresa podia apurar o tributo mensal sobre o que efetivamente recebia, embora a receita auferida já servisse de referência para limites, sublimites e faixas de enquadramento.

Pela nova regra, a receita será, em geral, reconhecida no faturamento, com a emissão do documento fiscal que formaliza a operação. O critério vale inclusive quando a nota antecede a entrega ou quando há pagamento adiantado. Documentos complementares e notas de débito também entram na apuração quando registram valores que se enquadram como receita bruta. Se o documento fiscal for omitido ou emitido fora do prazo, a referência será a data em que a operação efetivamente ocorreu. A norma também explicita a inclusão de verbas de patrocínio e de juros de mora, multas e outros valores cobrados como parte da operação ou da prestação.

3. O teto segue em R$ 4,8 milhões e o sublimite ganha peso

A Resolução nº 196 reescreve os Anexos I a V do Simples Nacional. São as tabelas que definem as faixas de receita acumulada em 12 meses, as alíquotas nominais, as parcelas a deduzir e a divisão do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, o DAS, entre os tributos.

O teto geral de receita bruta anual de R$ 4,8 milhões permanece. O sublimite de R$ 3,6 milhões passa a alcançar também o IBS, além do ICMS e do ISS, conforme a fase da transição. Na prática, uma empresa pode continuar no Simples e ter de recolher determinados tributos fora do DAS, observadas as regras sobre quando o excesso produz efeitos. A regulamentação também mantém o sublimite adicional de R$ 3,6 milhões para receitas de exportação e elimina a antiga referência a R$ 1,8 milhão.

Em 2027 e 2028, a CBS substitui PIS e Cofins na composição do DAS, e o IBS aparece com participação inicial. Entre 2029 e 2032, o IBS ganha espaço à medida que ICMS e ISS perdem participação. Em 2033, o IBS assume a parcela da tributação estadual e municipal do consumo. As tabelas também trazem ajustes pontuais. Na sexta faixa do Anexo III, por exemplo, a alíquota nominal passa de 32,90% em 2027 e 2028 para 33% a partir de 2029. A alíquota efetiva depende da receita acumulada e da parcela a deduzir.

4. O crédito de IBS e CBS entra na negociação do preço

Uma empresa pode manter os demais tributos no Simples e optar pela apuração de IBS e CBS no regime regular, observados os prazos e as condições aplicáveis. Quando o fornecedor recolhe os dois tributos pelo DAS, o comprador que está no regime regular pode aproveitar crédito limitado ao valor efetivamente devido na operação pelo Simples, atendidas as condições legais. Nas compras de MEI optante pelo Simei, em regra, esses créditos não são gerados.

Duas propostas com o mesmo preço podem representar custos diferentes para o comprador depois dos créditos. Essa diferença tende a pesar mais para quem fornece a indústrias, redes varejistas e outras empresas do regime regular. Dependendo do crédito disponível, o fornecedor pode ser pressionado a baixar o preço para manter um contrato. Na decisão sobre como apurar IBS e CBS, entram na conta os créditos sobre as próprias compras, o crédito que o cliente poderá aproveitar, a margem da operação e o custo de manter uma apuração separada.

5. Notas fiscais, contratos públicos e declarações também mudam

A nota fiscal eletrônica deverá identificar, em campos próprios, a condição de optante pelo Simples, o regime de IBS e CBS, os créditos cabíveis ao comprador e eventual impedimento de recolher tributos pelo DAS. Quando houver divergência entre os valores de IBS e CBS na nota e no PGDAS-D, prevalecem os valores declarados no PGDAS-D para fins de apuração no Simples.

A empresa cujo pedido de ingresso esteja em discussão administrativa ou judicial, com possibilidade de inclusão retroativa no regime, deverá emitir documentos fiscais como optante pendente desde o início do período abrangido pelo pedido. Para o MEI, a resolução prevê, nas hipóteses regulamentadas, a emissão de documento fiscal mensal consolidado para operações com consumidores finais pessoas físicas não inscritas no CNPJ.

Quem fornece para a administração direta, autarquias ou fundações públicas deverá identificar essas receitas separadamente na declaração. A medida permite destinar as parcelas de IBS e CBS ao ente contratante conforme o cronograma de transição. A exceção vale para aquisições que sejam, ao mesmo tempo, presenciais e dispensadas de licitação.

No calendário imediato, 20 de dezembro de 2026 é o último dia da janela excepcional de cancelamento das opções já formalizadas de ingresso no Simples em 2027 ou de apuração de IBS e CBS no regime regular no primeiro semestre de 2027. 31 de dezembro é a data de corte dos recebíveis. As principais mudanças produzem efeitos em 1º de janeiro de 2027, e a Defis de 2026 deve ser entregue até 31 de março de 2027, pelo módulo PGDAS-D 2018.

6. O custo da venda pode subir com a mesma alíquota

Voltemos aos R$ 9,6 mil adicionais do exemplo de dezembro. Se a empresa financiar esse desembolso durante dois meses a uma taxa hipotética de 3% ao mês, terá um custo de cerca de R$ 585 em juros compostos, sem contar tarifas ou outros encargos. A taxa é apenas ilustrativa. O exercício mostra o que a alíquota deixa de fora. O valor do tributo continua em R$ 9,6 mil, mas a empresa gasta mais para pagá-lo antes de receber.

Esse custo pode consumir uma parcela importante do resultado de um pedido com margem estreita. Para saber se a venda continua valendo a pena, convém projetar margem e caixa lado a lado. A margem estima quanto sobra da operação. A projeção de caixa mostra em que semana vence o tributo, quando o cliente deve pagar e quanto dinheiro a empresa precisará mobilizar nesse intervalo. Se o pagamento atrasar, o custo do financiamento pode continuar correndo mesmo com o tributo já quitado.

7. O prazo de pagamento também virou decisão tributária

Uma loja que recebe no ato, uma indústria que vende em 60 dias e uma prestadora que depende da aprovação de uma etapa contratual podem ter cronogramas de caixa muito diferentes, ainda que ofereçam condições comerciais igualmente lucrativas no papel. O intervalo decisivo vai do vencimento do tributo até a entrada do pagamento. Para calculá-lo, a empresa precisa considerar a data de faturamento, a data de recolhimento e o prazo em que o cliente costuma pagar, inclusive quando esse prazo supera o previsto no contrato.

O poder de negociação costuma definir quem absorve essa diferença. Uma grande rede pode exigir prazo longo e resistir a reajustes. O pequeno fornecedor precisa saber quanto custa aceitar os dois pedidos ao mesmo tempo. Conforme o contrato e a operação, é possível negociar entrada, vincular faturamento a entregas efetivas em etapas, conceder desconto por pagamento antecipado ou precificar condições distintas à vista e a prazo. O objetivo é pôr preço no prazo que o cliente solicita. Se a empresa só descobrir esse custo quando recorrer ao banco, a negociação já terminou.

8. Crescer no Simples exige uma conta que vai além do teto

Uma empresa próxima de R$ 3,6 milhões precisa avaliar um novo contrato pelo que ele acrescenta à margem e pelo que exige de caixa. O pedido pode obrigar a contratar pessoal, comprar insumos e conceder prazo ao cliente antes de gerar qualquer entrada. Se o crescimento também produzir efeitos sobre o recolhimento de tributos fora do DAS, a projeção precisa incorporar a data em que isso ocorrerá, a mudança na apuração e o custo operacional de administrar os novos recolhimentos.

Vale comparar cenários para o mesmo contrato. Quanto sobra mantendo IBS e CBS no DAS, quando essa modalidade for cabível? O que muda se a empresa passar a apurá-los pelo regime regular e mantiver os demais tributos no Simples? Em que ponto faria sentido estudar outro regime? A comparação precisa usar as mesmas premissas de preço, volume, prazo e margem. Também deve considerar os créditos sobre as compras, o crédito que o cliente poderá aproveitar e o capital necessário para suportar a operação. Um contrato pode ser bom no acumulado do ano e, ainda assim, abrir um buraco no caixa nos primeiros meses.

9. A simplificação precisa aparecer na rotina da empresa

A reforma promete simplificar a tributação do consumo. Na rotina de uma pequena empresa, essa promessa pode ser medida em horas de trabalho, custo de sistemas e previsibilidade do valor a recolher. Uma venda precisa circular da proposta à nota fiscal, da nota ao contas a receber e dali à apuração. Quando esses registros divergem, alguém precisa descobrir a origem do erro e corrigi-lo. O custo aparece na hora da equipe, no retrabalho da contabilidade ou na cobrança atrasada.

O fechamento de 2026 dá a dimensão do trabalho. A empresa precisa saber quais valores já recebeu, quais continuam em aberto e quais entram na apuração de dezembro. Nos meses seguintes, terá de conciliar os recebimentos com aquilo que já tributou para controlar a duplicidade. Se o volume de vendas crescer, o custo de resolver essas diferenças manualmente cresce junto. Uma simplificação que faça diferença para a pequena empresa precisa reduzir esse esforço, dar previsibilidade ao calendário e permitir que o empresário saiba quanto dinheiro reservar antes de o tributo vencer.

10. O novo Simples precisa caber no caixa das pequenas empresas

É difícil conciliar a cobrança concentrada em dezembro com a finalidade de um regime favorecido. Quem definiu preços, concedeu prazos e contratou fornecedores ao longo de 2026 podia apurar o tributo conforme os recebimentos. A nova regra chega a poucos dias do último mês do ano e obriga o empresário a refazer a projeção de caixa de vendas já fechadas. Em janeiro, o fim da opção pelo regime de caixa torna permanente a pressão sobre quem fatura hoje e recebe depois.

Havia espaço para uma transição compatível com os contratos em curso. Preservar a tributação no recebimento para as operações realizadas até dezembro teria mantido o calendário sob o qual essas vendas foram negociadas. Distribuir a cobrança do saldo por alguns meses também reduziria a concentração do desembolso. A decisão de levar todo o estoque de recebíveis a uma única competência transferiu para a pequena empresa o custo financeiro de encerrar o regime anterior.

A transição do Simples Nacional será julgada também pela capacidade das empresas de pagar o tributo sem desorganizar a operação. Para quem vende a prazo, o vencimento decide se o DAS sai do dinheiro da venda, da reserva da folha ou do limite do banco. Se a reforma pretende favorecer a pequena empresa, precisa levar essa diferença a sério. Um regime pode simplificar a arrecadação e, ao mesmo tempo, apertar o caixa de quem mantém estoque, paga salários e espera o cliente pagar.