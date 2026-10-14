O mito de Ícaro e a fome arrecadatória da Receita Federal

Na mitologia grega, Ícaro recebeu de seu pai, Dédalo, asas feitas de penas e cera para escapar do labirinto. A liberdade conquistada dependia de respeitar os limites do voo. Entretanto, encantado com a possibilidade de alcançar alturas cada vez maiores, aproximou-se do sol, derreteu a cera que sustentava suas asas e caiu. O instrumento que lhe permitia avançar foi destruído pela ambição de avançar além do que sua estrutura suportava. Vejo nessa narrativa uma imagem pertinente para compreender o risco que acompanha a implementação do split payment e, de maneira mais ampla, a insistência brasileira em concentrar a tributação sobre o consumo.

A integração entre tributação e liquidação financeira promete ampliar o controle, reduzir inadimplência e dificultar a sonegação. Sob a perspectiva arrecadatória, a ambição é compreensível: diminuir a distância entre a realização da operação e a entrada do dinheiro nos cofres públicos. O problema aparece quando a busca pela máxima eficiência ignora os limites financeiros de quem sustenta a arrecadação. Se a cobrança comprometer a capacidade de produzir, contratar, investir e continuar operando, o Estado poderá descobrir que queimou as asas da economia enquanto tentava alcançar o sol de uma arrecadação sem perdas.

Minha opinião sincera vai além de defender ajustes na implementação do split payment. Considero positiva a discussão sobre reduzir o IVA a 20%, como sugerido por Flávio Bolsonaro, e vejo fundamento para cancelar um mecanismo que imponha riscos excessivos ao capital de giro. Mas entendo que o debate precisa alcançar uma mudança mais profunda: defendo a eliminação da tributação sobre o consumo, acompanhada de um reequilíbrio da tributação sobre renda e riqueza. Nessa arquitetura, a tributação de grandes fortunas, lucros e dividendos passa a encontrar uma justificativa econômica e distributiva mais consistente.

Essa posição precisa ser compreendida em seu conjunto. Proponho aliviar a compra, a venda e a circulação de bens e serviços, ao mesmo tempo que se reorganiza a contribuição de quem dispõe de maior capacidade econômica. A finalidade é permitir que mais recursos permaneçam com consumidores e empresas, estimulem a atividade produtiva e ampliem as oportunidades de emprego. O financiamento do Estado deve acompanhar essa transformação por meio de uma base tributária diferente, com progressividade, previsibilidade e respeito à continuidade dos investimentos.

Ao longo de meus artigos e da análise desenvolvida em minha obra sobre Split Payment, tenho insistido que a transformação ultrapassa uma alteração na forma de recolher impostos. Ela modifica a relação entre o Estado, o sistema financeiro e a disponibilidade dos recursos empresariais. A tributação passa a integrar diretamente a infraestrutura do pagamento, aproximando a cobrança do fluxo financeiro cotidiano dos negócios. Isso exige discutir poder, responsabilidade e limites, além de eficiência.

A chamada fome arrecadatória se manifesta quando o aumento da capacidade de cobrar passa a ser tratado como justificativa suficiente para a mudança. A administração tributária dispõe de tecnologia para acompanhar operações, cruzar informações e incorporar procedimentos ao sistema de pagamentos. Contudo, a existência dessa capacidade não demonstra, por si só, que seu uso em determinada intensidade seja adequado. O limite econômico da cobrança precisa ser considerado antes que seus efeitos apareçam na redução de investimentos, na dificuldade de financiamento e no fechamento de empresas.

Embora a Receita Federal ocupe posição central nessa transformação, o desenho do split payment envolve também o IBS e a atuação do Comitê Gestor, com interesses de estados e municípios, além da CBS. A crítica alcança, portanto, uma concepção mais ampla de administração fiscal: aquela que observa a circulação financeira prioritariamente como oportunidade de captura do tributo, atribuindo importância secundária à atividade que gera esse dinheiro.

O centro do problema está na diferença entre dever um imposto e dispor dos recursos necessários para sustentar uma empresa. A obrigação tributária existe e deve ser cumprida. Entretanto, seu momento de pagamento participa do calendário financeiro do negócio. Uma mudança nesse calendário pode exigir mais capital próprio, antecipação de recebíveis, contratação de empréstimos ou redução do ritmo de operação. Mesmo que o valor nominal do tributo permaneça igual, o custo econômico de pagá-lo pode aumentar.

Empresas compram mercadorias antes de vendê-las, financiam estoques, pagam salários em datas determinadas e assumem compromissos cujo vencimento nem sempre coincide com seus recebimentos. Algumas operam com margens estreitas e grande volume de transações. Outras suportam despesas imediatas para prestar serviços remunerados ao longo de meses. Nesse ambiente, o intervalo entre recebimento e recolhimento integra a organização do caixa, sem afastar a obrigação de pagar.

Por isso, não aceito a simplificação segundo a qual qualquer preocupação com esse intervalo seria uma defesa da inadimplência. Discutir o efeito financeiro de uma alteração tributária é discutir suas consequências sobre a economia. O empresário pode cumprir regularmente suas obrigações e, ainda assim, precisar de financiamento adicional porque o Estado mudou o momento em que uma parcela do dinheiro deixa de estar disponível.

Uma empresa pode ser lucrativa e enfrentar uma crise de liquidez. Pode ter clientes, contratos e patrimônio, mas não conseguir pagar fornecedores no vencimento. Pode vender mais e, simultaneamente, precisar de mais crédito para sustentar o crescimento. Ignorar essas possibilidades significa avaliar a reforma a partir de uma visão incompleta da atividade empresarial.

Minha análise contundente do split payment nasce desse ponto. O risco de asfixia financeira merece ser levado a sério porque seus efeitos podem se propagar. A necessidade de contratar crédito reduz a margem; a margem menor limita investimentos; a redução dos investimentos compromete produtividade e expansão; a dificuldade de caixa leva ao adiamento de compras e pagamentos. O que começa como uma alteração no recolhimento pode alcançar fornecedores, trabalhadores e consumidores.

Esse processo também pode alterar a concorrência. Grandes grupos possuem reservas, equipes especializadas e acesso a financiamento em condições mais favoráveis. Pequenas e médias empresas frequentemente têm menos capacidade para absorver uma mudança abrupta na disponibilidade financeira. Se o novo modelo ampliar essa diferença, negócios eficientes poderão perder espaço para concorrentes cuja principal vantagem seja a capacidade de financiar o calendário tributário.

O cenário mais grave seria uma concentração econômica induzida pela própria forma de cobrança. A seleção entre empresas sobreviventes e empresas inviabilizadas passaria a refletir, em maior medida, a resistência financeira ao sistema arrecadatório. Uma reforma apresentada como modernização poderia produzir menos concorrência, menor diversidade empresarial e redução do espaço para novos empreendedores.

É aqui que o mito de Ícaro ganha força. A administração fiscal pode interpretar cada redução de inadimplência como sinal de que deve avançar mais. Mas a receita pública depende de uma base econômica capaz de continuar gerando riqueza. Quando a pressão sobre essa base reduz produção, emprego, investimento e consumo, o ganho imediato de cobrança pode ser acompanhado de perdas futuras. A ambição de alcançar uma arrecadação próxima da perfeição precisa reconhecer que a economia possui limites de adaptação e financiamento.

Não afirmo que o split payment produzirá necessariamente esse resultado em todos os setores. A intensidade dos efeitos depende do desenho operacional, do aproveitamento de créditos, das devoluções e das condições de implementação. Minha posição é que riscos dessa magnitude devem ser enfrentados antes da expansão do mecanismo. A capacidade tecnológica de arrecadar precisa ser acompanhada de uma demonstração de viabilidade econômica para quem será submetido ao sistema.

Entretanto, mesmo que todos esses problemas operacionais fossem resolvidos, permaneceria uma questão anterior: por que atribuímos tamanho peso tributário ao consumo? O split payment é um mecanismo de cobrança. Sua retirada pode melhorar a disponibilidade financeira das empresas, mas não elimina o imposto que incide sobre a operação. Cancelá-lo sem rever a base tributária resolve uma parte do problema e mantém outra.

A redução do IVA a 20% representaria um avanço em relação a uma alíquota mais elevada, desde que acompanhada de um desenho consistente e de avaliação dos efeitos sobre cada setor. Contudo, minha proposta não se encerra nesse percentual. Defendo que o objetivo seja retirar a tributação do consumo por completo, mediante uma transição fiscalmente organizada, e reconstruir o financiamento público com maior participação da renda e da riqueza.

O consumo é uma necessidade cotidiana. Alimentação, vestuário, transporte, serviços e bens indispensáveis à vida absorvem parcela importante dos recursos das famílias. Uma cobrança incorporada ao preço de uma aquisição não distingue, por si só, a capacidade econômica de quem compra. Pessoas com rendas muito diferentes podem suportar o mesmo valor de imposto ao adquirir o mesmo produto, embora esse valor represente sacrifícios profundamente distintos em seus orçamentos.

Quanto menor a renda e maior a parcela destinada às despesas cotidianas, mais intensa pode ser essa pressão. A tributação sobre o consumo alcança o indivíduo no momento em que ele utiliza seus recursos para viver. Mesmo mecanismos de alívio, diferenciação ou devolução não eliminam a necessidade de discutir se essa deve continuar sendo uma das principais bases de financiamento do Estado.

Na minha visão, a desoneração integral do consumo permitiria ampliar o poder de compra e dar maior espaço à circulação de riqueza. Com mais recursos disponíveis, famílias poderiam consumir mais, reduzir endividamento ou reorganizar seus orçamentos. Empresas poderiam ampliar vendas e encontrar melhores condições para financiar estoques, atender à demanda e investir na operação. É nessa sequência que vejo potencial para uma geração expressiva de empregos.

O efeito sobre preços dependerá do repasse da desoneração e das condições de concorrência. Por isso, uma política dessa dimensão precisa acompanhar o comportamento dos mercados e facilitar a comparação de preços. Ainda assim, considero que retirar o peso tributário da circulação abre uma oportunidade relevante de expansão econômica, sobretudo quando a mudança reduz simultaneamente custos administrativos e necessidades de financiamento.

A proposta também tem uma dimensão de formalização. Quanto mais onerosa e complexa for a operação regular, maior será a distância entre o custo de atuar formalmente e o custo de permanecer à margem. Simplificar e desonerar o consumo pode reduzir essa diferença, favorecendo negócios que documentam suas operações e cumprem suas obrigações. A tecnologia continuaria útil para registrar informações e fiscalizar, mas deixaria de estar tão intensamente orientada à segregação tributária de cada pagamento.

Essa mudança exige reorganizar a tributação sobre a renda. Defendo um reajuste calibrado, com maior atenção à capacidade contributiva, às diferenças entre rendimentos e à distribuição da carga efetiva. Não considero adequado financiar a desoneração do consumo simplesmente pressionando salários baixos e médios. O alívio concedido no momento da compra perderia parte de seu sentido se fosse retirado desses mesmos contribuintes por uma cobrança maior sobre o trabalho.

A recomposição deve alcançar, de maneira proporcional, rendas elevadas e situações de maior capacidade econômica, com regras claras e uma avaliação do conjunto. A contribuição precisa refletir quanto o indivíduo efetivamente recebe, quais tributos já suporta e qual parcela de seus recursos permanecerá disponível depois da mudança. Progressividade exige considerar a carga total, e não apenas uma alíquota isolada.

Nesse contexto, a tributação de lucros e dividendos passa a encontrar maior justificativa. Quando discutida apenas como um acréscimo a um sistema que já tributa fortemente o consumo, ela pode representar mais uma camada de cobrança. Quando integrada à retirada dos tributos sobre o consumo, assume outra função: participar da redistribuição do financiamento público entre diferentes manifestações de capacidade econômica.

É necessário, entretanto, examinar conjuntamente a tributação do lucro na pessoa jurídica e sua distribuição ao beneficiário. A existência de capacidade contributiva não autoriza ignorar a carga combinada nem os efeitos sobre investimento, capitalização e organização dos negócios. Defendo um modelo integrado, que reconheça os tributos já incidentes e ofereça tratamento coerente ao lucro distribuído e aos recursos destinados à continuidade da atividade empresarial.

Uma política bem construída deve preservar condições para reinvestimento, expansão e contratação. A empresa precisa ter incentivos para gerar riqueza, e quem recebe resultados expressivos pode contribuir de maneira proporcional para o financiamento coletivo. A compatibilização desses objetivos exige legislação estável, mecanismos contra abusos e limites que impeçam uma sobreposição desordenada de cobranças.

A tributação de grandes fortunas também passa a ter maior sentido nessa arquitetura. Renda e patrimônio são bases distintas: uma representa fluxos de recursos, enquanto a outra reflete riqueza acumulada. Não proponho tratá-las como equivalentes, mas reconhecer que ambas podem revelar capacidade econômica relevante. Ao retirar o peso da tributação das compras cotidianas, considero legítimo discutir uma participação maior das concentrações patrimoniais extraordinárias.

Isso exige definir com precisão o que será considerado grande fortuna, como o patrimônio será avaliado, quais dívidas serão deduzidas e como serão tratadas situações de baixa liquidez. Uma participação societária pode possuir valor elevado sem gerar dinheiro disponível no mesmo momento. O desenho da cobrança deve enfrentar essa realidade para evitar que uma proposta voltada ao reequilíbrio reproduza a asfixia financeira que critico no split payment.

Defendo, portanto, parâmetros elevados e claros, alíquotas calibradas e atenção ao patrimônio produtivo. A tributação deve ser estruturada de modo a permitir o cumprimento da obrigação sem impor, desnecessariamente, a venda de ativos ou a descapitalização de empresas. Também precisa considerar os efeitos de sua combinação com tributos sobre renda, ganhos e transmissões patrimoniais.

Minha posição é que grandes fortunas, lucros e dividendos podem participar de um sistema mais equilibrado quando sua tributação integra uma substituição efetiva de carga. A coerência da proposta depende de retirar o peso de uma base e reorganizá-lo em outras, sem transformar a revisão em uma oportunidade para manter tudo o que já se cobra e acrescentar novas exigências.

Esse ponto é decisivo: a desoneração do consumo deve acontecer de verdade. Não seria aceitável anunciar uma mudança de filosofia tributária, ampliar a cobrança sobre renda e riqueza e conservar, ao final, o mesmo peso sobre bens e serviços. A transição precisa estabelecer compromissos verificáveis de redução até a eliminação da tributação sobre o consumo.

Também não afirmo que um pequeno reajuste de alíquotas, isoladamente, financiará toda essa transformação. O alcance da recomposição deve ser calculado com base em arrecadação, distribuição de renda, patrimônio, comportamento econômico e qualidade do gasto público. Defendo ajustes calibrados, mas a dimensão necessária precisa ser demonstrada. A expectativa de crescimento deve integrar os estudos, sem substituir a análise das receitas e despesas durante a transição.

Minha proposta é ambiciosa porque pretende alterar uma escolha estrutural. O Estado continuaria sendo financiado, mas com menor dependência das operações que movimentam o cotidiano das famílias e das empresas. A capacidade de contribuir seria observada de maneira mais direta na renda disponível e na riqueza efetivamente detida, dentro de parâmetros que preservem investimento, segurança jurídica e atividade produtiva.

Enquanto houver tributação sobre o consumo, a revisão do split payment continuará exigindo proteção aos créditos e à liquidez. Cancelamentos, devoluções, estornos e contestações de pagamento precisam ser acompanhados de correções e restituições eficientes. O adquirente de boa-fé, que realizou uma operação verdadeira e possui documentação regular, deve contar com segurança para aproveitar seus créditos sem ser transformado em auditor permanente de seus fornecedores.

Isso significa que minha proposta tem dois horizontes complementares. No imediato, é necessário evitar que o mecanismo de cobrança comprometa o capital de giro e corrigir as assimetrias entre arrecadação e reconhecimento de direitos. No estrutural, defendo eliminar a tributação sobre o consumo e reorganizar as bases de financiamento público. Uma medida protege a economia durante a transição; a outra muda a direção do sistema.

Portanto, minha opinião é que reduzir o IVA a 20% pode representar um avanço, mas o Brasil precisa discutir uma alternativa mais profunda. Defendo a eliminação da tributação sobre o consumo, com reequilíbrio da cobrança sobre renda e riqueza. Vejo nessa mudança potencial para ampliar o poder de compra, estimular a circulação de recursos, fortalecer negócios e gerar mais empregos. A tributação de grandes fortunas, lucros e dividendos ganha maior justificativa quando participa dessa substituição, em vez de servir apenas para elevar a carga total.

Para tornar essa posição concreta, proponho, primeiro, um estudo público de substituição das bases tributárias. Ele deve calcular a receita a ser substituída, a capacidade de recomposição sobre renda e patrimônio, os efeitos distributivos e as consequências sobre investimento e emprego. O estudo precisa apresentar cenários conservadores, inclusive de menor crescimento, para que a continuidade dos serviços públicos não dependa exclusivamente dos resultados mais favoráveis.

A segunda medida é construir uma transição legislativa e federativa com objetivo explícito de eliminar a tributação sobre o consumo. Uma mudança dessa dimensão exige enfrentar as competências e a repartição de receitas de União, estados e municípios. O novo arranjo precisa assegurar financiamento às três esferas, com regras transparentes de distribuição e compromissos legais de redução dos tributos substituídos.

A terceira medida é reorganizar a tributação da renda de maneira progressiva e integrada, preservando o alívio para rendas baixas e médias. A revisão deve considerar o conjunto dos rendimentos e a carga efetiva, evitando que a desoneração das compras seja neutralizada por maior pressão sobre salários. Na tributação de lucros e dividendos, proponho examinar conjuntamente empresa e beneficiário, com mecanismos que evitem sobreposição excessiva e preservem condições para reinvestimento.

A quarta medida é definir uma proposta tecnicamente consistente para grandes fortunas, com limiares elevados, critérios objetivos de avaliação, consideração das dívidas e tratamento de ativos sem liquidez imediata. O desenho deve distinguir patrimônio acumulado de dinheiro disponível e prever formas adequadas de cumprimento. A finalidade é reconhecer maior capacidade contributiva sem comprometer a continuidade de negócios produtivos.

A quinta medida é cancelar ou redesenhar o split payment durante a transição, conforme a avaliação de seus efeitos, protegendo o capital de giro e o adquirente de boa-fé. Enquanto existirem os tributos sobre o consumo, devem permanecer garantias claras sobre créditos, restituições, devoluções e correção de erros. A velocidade da cobrança precisa encontrar correspondência na velocidade de reconhecimento dos direitos.

A sexta medida é acompanhar os resultados econômicos da desoneração. Preços, emprego, formalização, investimento, margens e arrecadação devem ser monitorados por indicadores públicos. A redução da cobrança sobre o consumo deve ser acompanhada de concorrência, transparência e simplificação, para que seus benefícios alcancem efetivamente consumidores e empresas.

Por fim, proponho vincular essa agenda à revisão de gastos e benefícios fiscais, ao combate à evasão e à melhoria da administração tributária. Nenhuma substituição de bases dispensa responsabilidade com o financiamento público. Ao mesmo tempo, a necessidade de financiar o Estado não autoriza manter indefinidamente um modelo que pressiona a circulação de riqueza e trata cada pagamento como oportunidade prioritária de arrecadação.

A Receita Federal e as demais administrações tributárias precisam reconhecer os limites do voo. A tecnologia amplia a capacidade de cobrar, mas a riqueza continua dependendo de pessoas e empresas que trabalham, compram, vendem, contratam e investem. Minha proposta procura preservar essas asas: desonerar o consumo, ampliar a circulação de recursos e distribuir o financiamento público de maneira mais coerente com a capacidade econômica. Ícaro caiu porque confundiu a possibilidade de subir com a capacidade de suportar a altura. O Estado cometerá erro semelhante se, na busca pela arrecadação perfeita, comprometer a economia que torna qualquer arrecadação possível.