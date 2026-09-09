NOVO CTN: as 20 mudanças que transformam o sistema tributário brasileiro

O Código Tributário Nacional nasceu em 1966 para uma realidade essencialmente analógica. As empresas estavam vinculadas a estabelecimentos físicos, documentos e procedimentos dependiam predominantemente de suportes materiais, a fiscalização era desenvolvida por processos humanos e fragmentados e a relação entre contribuinte e Administração Tributária estava organizada em torno de uma estrutura burocrática concebida para uma economia industrial. Sessenta anos depois, praticamente todos esses pressupostos foram profundamente modificados pela tecnologia, pela digitalização dos negócios, pela integração das bases de dados e pela capacidade cada vez maior do Estado de acompanhar eletronicamente a atividade econômica.

Foi justamente nesse intervalo entre um sistema tributário concebido para uma sociedade analógica e uma Administração Tributária progressivamente digital que desenvolvi a teoria do Direito Tributário Digital. Desde o início, procurei demonstrar que essa nova área não poderia ser compreendida simplesmente como o estudo da tributação da tecnologia. O Direito Tributário Digital representa uma transformação muito mais profunda, porque alcança a forma como a riqueza é produzida e identificada, como os negócios são estruturados, como o contribuinte se relaciona com o Estado, como a Administração fiscaliza, como as informações são processadas e, finalmente, como o próprio processo tributário precisa ser reorganizado.

É dentro desse contexto que deve ser compreendida a Lei Complementar nº 236, publicada em 4 de setembro de 2026. Tecnicamente, não nasceu um novo Código Tributário Nacional, porque permanece em vigor a Lei nº 5.172/1966. Materialmente, entretanto, estamos diante de uma das maiores transformações de sua estrutura processual e sancionatória, com a incorporação de normas gerais sobre processo administrativo tributário e aduaneiro, consensualidade, sanções, conformidade e novas formas de solução de controvérsias.

A importância da mudança não está apenas na quantidade de dispositivos modificados, mas principalmente na filosofia que passa a orientar o sistema. Diversos movimentos introduzidos pela nova legislação convergem com fenômenos que venho estudando e antecipando na trilogia Direito Tributário Digital, já publicada pela Buzz Editora, na qual sustento que a digitalização do sistema tributário não terminaria na economia ou na fiscalização, mas inevitavelmente alcançaria a própria estrutura jurídica da relação entre Fisco e contribuinte. As vinte principais alterações trazidas pela LC nº 236/2026 permitem compreender a dimensão dessa transformação.

1. O nascimento de um núcleo nacional de Processo Administrativo Fiscal

A primeira grande mudança é estrutural. O CTN passa a estabelecer normas gerais nacionais para o processo administrativo tributário e aduaneiro, criando parâmetros mínimos que deverão orientar os diferentes entes federativos. Isso modifica uma característica histórica do sistema brasileiro: a enorme fragmentação dos processos administrativos tributários entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. A autonomia continuará existindo, mas passará a conviver com um núcleo nacional de garantias e regras processuais, aproximando o país de uma estrutura mais coerente de contencioso administrativo.

2. A uniformização mínima do contencioso tributário

A segunda mudança decorre diretamente da primeira. O contribuinte que atua nacionalmente não enfrenta apenas diferentes tributos, mas diferentes procedimentos, plataformas, prazos e culturas administrativas. Ao estabelecer normas gerais, o CTN começa a criar uma linguagem processual comum. Isso não significa eliminar as particularidades dos diferentes entes federativos, mas estabelecer um piso nacional de racionalidade e proteção processual, reduzindo parte da fragmentação que historicamente caracterizou o contencioso tributário brasileiro.

3. O prazo para adaptação dos entes federativos

A transformação possui efeitos concretos sobre as legislações locais. União, Estados, Distrito Federal e Municípios terão prazo para adaptar suas normas aos novos parâmetros nacionais estabelecidos pelo CTN. A relevância dessa disposição está justamente em impedir que as novas garantias permaneçam como simples recomendações abstratas, obrigando as administrações tributárias brasileiras a rever procedimentos, regulamentos e estruturas de julgamento.

4. Os novos limites para multas tributárias

Outra transformação fundamental ocorre no campo sancionatório. O CTN incorpora de maneira mais expressiva os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação das penalidades tributárias e estabelece limites nacionais para determinadas multas vinculadas ao tributo ou ao crédito relacionado à infração. A mudança ultrapassa a discussão sobre percentuais, porque começa a consolidar dentro do próprio Código uma verdadeira arquitetura nacional de Direito Tributário Sancionador.

5. A dosimetria das penalidades

Punir deixa de significar simplesmente identificar uma infração e aplicar automaticamente determinada porcentagem. A nova estrutura exige maior consideração sobre a gravidade da conduta, suas circunstâncias e o comportamento do sujeito passivo. Essa transformação ganha importância ainda maior em uma Administração Tributária digital, porque sistemas automatizados possuem extraordinária capacidade para identificar inconsistências e padrões, mas a eficiência tecnológica não pode converter a aplicação de sanções em consequência automática de qualquer divergência detectada eletronicamente.

6. A valorização das circunstâncias atenuantes

A consideração de antecedentes fiscais, regularização da situação, ausência de prejuízo ao erário e outras circunstâncias relevantes introduz uma lógica mais sofisticada na aplicação das penalidades. Dois contribuintes que formalmente praticaram irregularidades semelhantes podem apresentar situações materialmente distintas. A individualização da resposta estatal aproxima o Direito Tributário Sancionador das garantias que historicamente caracterizam outros ramos do Direito punitivo.

7. A consideração das circunstâncias agravantes

A mesma individualização funciona em sentido contrário quando existem elementos que demonstram maior gravidade da conduta. Fraude, sonegação, conluio doloso e reincidência justificam tratamento diferenciado. Essa distinção é particularmente importante na era da fiscalização digital, porque a capacidade de cruzamento de dados permite à Administração identificar com precisão crescente a diferença entre erro, divergência interpretativa e comportamento deliberadamente fraudulento, situações que não podem receber tratamento jurídico idêntico.

8. A redução de penalidades para pagamento e parcelamento

A nova legislação também amplia a lógica de incentivo à regularização. Dependendo do momento e das condições em que o contribuinte paga ou parcela o crédito tributário, podem existir reduções relevantes das penalidades. O sistema passa a reconhecer que nem toda controvérsia precisa necessariamente percorrer anos de discussão administrativa ou judicial, valorizando soluções capazes de produzir regularização mais rápida e reduzir o gigantesco estoque de contencioso tributário brasileiro.

9. O compliance fiscal ganha consequências jurídicas

Uma das alterações mais modernas está na valorização da conformidade tributária. O contribuinte que mantém comportamento cooperativo e participa de programas de compliance passa a encontrar consequências jurídicas mais concretas associadas a essa conduta. A mudança representa uma transição importante do modelo exclusivamente repressivo para uma Administração Tributária que também trabalha com prevenção, classificação de risco, cooperação e estímulo ao cumprimento voluntário das obrigações.

10. A individualização obrigatória da conduta infratora

A aplicação de penalidades passa a exigir maior individualização da conduta atribuída a cada sujeito passivo. Essa exigência pode produzir consequências importantes nas autuações envolvendo grupos econômicos, administradores, sócios e estruturas empresariais complexas. Na economia digital, uma única operação pode envolver diversas empresas, plataformas, instituições financeiras, intermediários e jurisdições, tornando indispensável distinguir participação econômica de efetiva responsabilidade pela infração.

11. O fortalecimento da denúncia espontânea

A disciplina da denúncia espontânea é reforçada pela nova legislação, consolidando a lógica segundo a qual o contribuinte que voluntariamente regulariza sua situação antes da atuação fiscal deve receber tratamento diferente daquele que somente cumpre sua obrigação após a intervenção do Estado. A mudança novamente evidencia que comportamento e conformidade começam a ocupar posição cada vez mais relevante dentro do sistema tributário.

12. O lançamento destinado a prevenir a decadência

A legislação também aperfeiçoa situações em que a Administração precisa efetuar o lançamento para evitar a decadência enquanto a exigibilidade do crédito se encontra suspensa. A mudança contribui para separar duas categorias que nem sempre foram adequadamente distinguidas na prática: a necessidade de constituição formal do crédito tributário e a imposição de uma sanção ao contribuinte. Preservar o crédito não significa necessariamente reconhecer comportamento ilícito ou justificar automaticamente a aplicação de penalidade.

13. A garantia do acesso ao recurso administrativo

O novo regime reforça a impossibilidade de transformar a capacidade econômica em condição de acesso ao contencioso administrativo. Exigências de caução, depósito ou garantia não podem funcionar como barreiras para que o contribuinte exerça plenamente sua defesa. Em uma ordem constitucional fundada no contraditório, na ampla defesa e no devido processo legal, questionar administrativamente uma exigência tributária não pode constituir privilégio reservado àqueles que possuem capacidade financeira para antecipadamente garanti-la.

14. A consolidação do Domicílio Tributário Eletrônico

A consolidação do Domicílio Tributário Eletrônico possui significado muito maior do que a simples substituição de correspondências físicas por mensagens digitais. Quando intimações, ciência de atos e relacionamento processual passam definitivamente para ambientes eletrônicos, modifica-se a própria noção de presença do contribuinte perante a Administração. O processo deixa de possuir necessariamente balcão, repartição física ou horário comercial e passa a funcionar em ambiente permanente, rastreável e potencialmente automatizado, exigindo simultaneamente eficiência tecnológica e novas garantias contra falhas sistêmicas, indisponibilidades e presunções inadequadas de ciência.

15. A nova dimensão das soluções de consulta

O aperfeiçoamento das soluções de consulta e das interpretações administrativas contribui para aumentar a previsibilidade da relação tributária. A segurança jurídica exige que o contribuinte possa confiar nas orientações formalmente prestadas pela própria Administração, evitando que órgãos integrantes da mesma estrutura estatal adotem posições incompatíveis sobre situações equivalentes. Essa previsibilidade torna-se ainda mais necessária na economia digital, em que milhões de operações podem ocorrer antes que determinada controvérsia alcance uma solução judicial definitiva.

16. A arbitragem tributária ingressa expressamente no CTN

A possibilidade de arbitragem especial tributária e aduaneira representa uma das maiores rupturas conceituais da reforma. Durante décadas, a indisponibilidade do crédito tributário foi frequentemente apresentada como obstáculo à utilização de mecanismos alternativos de solução de controvérsias. A nova legislação abre caminho para que lei específica discipline a arbitragem tributária, permitindo que determinadas controvérsias sejam solucionadas fora das estruturas tradicionais do processo administrativo ou judicial.

17. A mediação tributária passa a integrar o sistema

A mediação também passa a ocupar espaço formal dentro da estrutura tributária. A possibilidade de participação de terceiro sem poder decisório na construção de soluções consensuais representa uma mudança importante na cultura do contencioso. Fisco e contribuinte não precisam ser compreendidos como adversários permanentes, pois existem controvérsias que exigem decisão, mas outras podem ser solucionadas por mecanismos capazes de preservar simultaneamente arrecadação, legalidade, segurança jurídica e eficiência econômica.

18. A sentença arbitral passa a produzir efeitos sobre o crédito tributário

A transformação não termina na autorização abstrata da arbitragem. A própria teoria do crédito tributário passa a ser reorganizada para acomodar os efeitos decorrentes da solução arbitral. O significado jurídico dessa mudança é enorme, porque categorias tradicionalmente ensinadas como estruturas praticamente fechadas, como constituição, suspensão, exclusão e extinção do crédito tributário, passam a conviver com novos mecanismos de solução de conflitos.

19. O fortalecimento dos precedentes no processo administrativo

A aproximação entre processo tributário administrativo e sistema de precedentes representa importante mecanismo de racionalização. Não parece razoável que a Administração continue indefinidamente exigindo determinado tributo quando os tribunais superiores já tenham definido, de maneira vinculante, a impossibilidade da cobrança. Além da segurança jurídica, existe uma questão econômica evidente, porque o contencioso tributário possui custos gigantescos para empresas e para o próprio Estado, de modo que insistir em teses definitivamente superadas significa desperdiçar recursos públicos e privados.

20. Uma nova filosofia de relação entre Fisco e contribuinte

A vigésima transformação não está concentrada em um único dispositivo, mas emerge da interpretação conjunta de todas as anteriores. Processo administrativo nacional, proporcionalidade das multas, dosimetria, compliance, individualização das condutas, comunicação eletrônica, precedentes, arbitragem, mediação e consensualidade apontam para a construção de uma relação tributária diferente daquela que predominou durante grande parte dos sessenta anos de existência do CTN. O Código estruturado fundamentalmente sobre obrigação, lançamento, crédito e cobrança passa também a incorporar processo, comportamento, conformidade, dados e solução eficiente de conflitos.

O Direito Tributário Digital antecipou essa transformação

É precisamente neste ponto que a Lei Complementar nº 236/2026 encontra a teoria do Direito Tributário Digital que venho desenvolvendo pioneiramente e que foi sistematizada na trilogia Direito Tributário Digital, já publicada pela Buzz Editora. Muito antes de essas transformações ingressarem de maneira tão evidente na legislação tributária nacional, procurei demonstrar que a digitalização não poderia ser compreendida simplesmente como o surgimento de novos negócios ou novas tecnologias submetidas à tributação. O fenômeno seria inevitavelmente sistêmico e acabaria modificando o contribuinte, a Administração Tributária, os instrumentos de fiscalização, o compliance, a produção da prova e o próprio processo tributário.

Ao longo dos três volumes, a tese foi construída progressivamente a partir da constatação de que a economia digital altera não apenas o objeto da tributação, mas a própria arquitetura da relação jurídico-tributária. A expansão dos negócios digitais, a circulação de riqueza por novos ambientes tecnológicos, a multiplicação das informações fiscais e financeiras disponíveis ao Estado e o crescimento da capacidade computacional das administrações tributárias inevitavelmente conduziriam a um modelo baseado em dados, cruzamentos eletrônicos, análise de risco, automação, rastreabilidade e conformidade permanente.

A transformação da Receita Federal e das demais administrações tributárias em estruturas intensivas em tecnologia produz uma consequência jurídica inevitável. Se o Estado amplia exponencialmente sua capacidade de conhecer, cruzar, interpretar e reconstruir a atividade econômica do contribuinte, as garantias jurídicas também precisam evoluir. Não seria sustentável construir uma Administração Tributária do século XXI sobre procedimentos e garantias concebidos exclusivamente para a realidade administrativa do século XX.

Essa é, a meu ver, uma das demonstrações mais relevantes do pioneirismo da teoria do Direito Tributário Digital. Não se trata de afirmar que os dispositivos específicos da LC nº 236/2026 tenham sido literalmente previstos nos livros, mas de reconhecer que a direção estrutural dessa transformação já havia sido identificada. A digitalização da economia conduziria à digitalização do contribuinte; a digitalização do contribuinte conduziria à digitalização da fiscalização; a digitalização da fiscalização exigiria compliance permanente; e a digitalização de toda essa relação inevitavelmente obrigaria o Direito a reconstruir também seus procedimentos, suas garantias e seus mecanismos de solução de conflitos.

É justamente esse encadeamento que agora começa a aparecer de maneira mais nítida dentro do próprio Código Tributário Nacional. Quando a nova legislação estabelece parâmetros nacionais para o processo administrativo, fortalece proporcionalidade e dosimetria das sanções, valoriza conformidade, individualiza condutas, consolida comunicações eletrônicas e incorpora mecanismos consensuais de resolução de conflitos, o legislador começa a adaptar a arquitetura jurídica tributária a uma Administração que, na prática, já se tornou digital.

Conclusão

A Lei Complementar nº 236/2026 não criou formalmente um novo Código Tributário Nacional, mas seria um erro reduzir sua importância a uma reforma pontual do texto concebido na década de 1960. As vinte mudanças analisadas revelam uma transformação coerente da estrutura processual, sancionatória e institucional do sistema tributário brasileiro, aproximando o CTN das exigências de uma sociedade em que economia, empresas, patrimônio, informações e relações com o Estado são cada vez mais digitais.

É justamente por isso que vejo na nova legislação uma confirmação importante da construção que venho desenvolvendo na trilogia Direito Tributário Digital, publicada pela Buzz Editora. A premissa central sempre foi mais ampla do que simplesmente estudar como novas tecnologias deveriam ser tributadas. O ponto fundamental era compreender que a transformação digital acabaria modificando o próprio Direito Tributário, porque um sistema jurídico não permanece analógico quando todos os elementos econômicos e institucionais sobre os quais ele opera se tornam digitais.

Primeiro, os negócios se digitalizaram. Em seguida, a informação econômica e tributária se tornou digital e a Administração respondeu desenvolvendo uma fiscalização cada vez mais orientada por dados, inteligência e automação. Agora, a transformação alcança de maneira ainda mais evidente o processo, as sanções, a conformidade e os mecanismos de solução de controvérsias. São etapas de um mesmo fenômeno histórico que a teoria do Direito Tributário Digital procurou antecipar e sistematizar.

O CTN nasceu em 1966 para organizar juridicamente o sistema tributário de uma economia essencialmente analógica. Sessenta anos depois, ele continua formalmente sendo o mesmo Código. Depois da Lei Complementar nº 236/2026, entretanto, já não disciplina exatamente o mesmo sistema. O Direito Tributário brasileiro começa, definitivamente, a ingressar na era digital.