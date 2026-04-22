Dividendos tributados, arrecadação frustrada e a ilusão fiscal da Receita Federal

Os primeiros números da tributação sobre dividendos no Brasil não revelam apenas uma frustração arrecadatória. Eles expõem um problema mais profundo de formulação de política fiscal: a persistente leitura equivocada de que a arrecadação decorre exclusivamente da norma, e não da interação entre norma e comportamento. Em um ambiente econômico e jurídico marcado por alta capacidade de antecipação e reorganização por parte dos contribuintes, essa premissa não se sustenta.

O dado é objetivo. Diante de uma projeção anual de aproximadamente R$ 30 bilhões, a arrecadação do primeiro bimestre de 2026 ficou em R$ 156,9 milhões, algo em torno de 0,5% da meta. A decomposição desse valor indica cerca de R$ 121,7 milhões provenientes de dividendos pagos a pessoas físicas no Brasil e R$ 35,2 milhões decorrentes de remessas ao exterior. Ainda que se admita a existência de sazonalidade na distribuição de lucros, o ponto central permanece: a base projetada não chegou íntegra ao momento da incidência.

Isso se explica pelo que ocorreu ao longo de 2025. Empresas anteciparam a distribuição de dividendos antes da entrada em vigor da tributação em 2026. Não se trata de qualquer irregularidade, mas de planejamento legítimo, estruturado dentro das possibilidades do ordenamento jurídico. A Lei nº 15.270, de 26 de novembro de 2025, ao instituir a tributação de dividendos com alíquota de 10%, previu uma regra de transição que permite a distribuição, até 2028, de lucros apurados até 2025 com isenção. Esse desenho normativo, por si só, já indicava a possibilidade de deslocamento da base tributável.

A esse elemento soma-se a decisão liminar proferida pelo ministro Nunes Marques nas ADIs 7.912 e 7.914, em 26 de dezembro de 2025, que prorrogou o prazo para deliberação sobre a distribuição de lucros de 2025 até 31 de janeiro de 2026. A consequência prática foi a ampliação da janela decisória das sociedades empresárias, permitindo que a antecipação da distribuição ocorresse dentro de um espaço temporal juridicamente protegido. O efeito econômico desse conjunto normativo e decisório era previsível: a compressão da base futura de incidência.

A interpretação administrativa também contribui para compreender o cenário. A Receita Federal, ao sustentar a aplicabilidade ampla da nova tributação, inclusive em contextos sensíveis como estruturas societárias que tradicionalmente operavam com distribuição isenta, sinalizou uma elevação de custo que foi imediatamente incorporada ao processo decisório dos contribuintes. Esse tipo de interpretação, ainda que juridicamente defensável sob determinadas leituras, reforça o incentivo à antecipação e ao planejamento, especialmente em ambientes nos quais a previsibilidade regulatória é um fator determinante.

No âmbito do contencioso administrativo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) historicamente tem adotado posições que, em determinadas hipóteses, tensionam a linha divisória entre elisão e evasão, sobretudo em operações estruturadas. A jurisprudência do órgão, ao analisar reorganizações societárias e planejamentos tributários, frequentemente se debruça sobre a existência de propósito negocial, o que adiciona uma camada adicional de incerteza. Esse ambiente, longe de inibir o planejamento, tende a sofisticá-lo, deslocando-o para estruturas mais robustas e, por vezes, internacionalizadas.

Esse conjunto — norma, interpretação administrativa e risco contencioso — compõe o ambiente no qual o contribuinte decide. E essa decisão não é reativa; ela é antecipatória.

A literatura econômica clássica já tratava desse comportamento. David Ricardo, em seu “Essay on the Funding System” (1820), observou que agentes racionais antecipam ações do governo, inclusive políticas tributárias futuras, ajustando suas decisões antes da incidência efetiva dessas medidas. A formulação posterior de Robert Barro sobre a chamada equivalência ricardiana aprofunda essa percepção ao demonstrar que expectativas sobre política fiscal influenciam decisões presentes de consumo e investimento.

No campo contemporâneo, a discussão sobre a elasticidade da renda tributável, desenvolvida por autores como Emmanuel Saez, Joel Slemrod e Seth Giertz (“The Elasticity of Taxable Income with Respect to Marginal Tax Rates”, Journal of Economic Literature), reforça empiricamente que a base tributária responde às variações de alíquota. Ou seja, não se trata apenas de um deslocamento teórico, mas de um fenômeno mensurável: mudanças na carga marginal induzem alterações concretas na forma como renda é gerada, declarada e distribuída.

A Curva de Laffer, frequentemente simplificada no debate público, deve ser compreendida nesse contexto. Ela não constitui um argumento ideológico contra a tributação, mas uma descrição da existência de um ponto a partir do qual o aumento da carga deixa de gerar incremento de arrecadação e passa a produzir o efeito inverso, por meio da redução da base tributável. Ignorar essa relação significa projetar arrecadação sobre uma base que não permanece constante. Foi exatamente isso que ocorreu.

A projeção de R$ 30 bilhões partiu de uma base estática. A realidade revelou uma base dinâmica, capaz de se reorganizar diante de mudanças de incentivo.

Esse fenômeno deve ser analisado à luz do Direito Tributário Digital. Não se trata apenas de uma nova denominação, mas de uma mudança de paradigma interpretativo. O Direito Tributário Digital parte do reconhecimento de que o ambiente econômico atual é marcado por alta disponibilidade de informação, capacidade de simulação e rapidez na tomada de decisão. O contribuinte contemporâneo lê a norma, projeta cenários, avalia riscos e executa estratégias antes da incidência efetiva do tributo.

Nesse contexto, a arrecadação passa a depender da forma como o sistema tributário se relaciona com esse comportamento, e não apenas da alíquota fixada em lei.

A situação se agrava quando inserida no quadro fiscal brasileiro. Em 2025, a carga tributária atingiu cerca de 32,4% do PIB, um dos maiores níveis da série histórica recente. Ainda assim, o déficit primário do governo central em março de 2026 foi estimado em R$ 73,4 bilhões, com crescimento relevante das despesas. Isso evidencia que o problema fiscal não decorre exclusivamente de insuficiência de receita, mas de um desequilíbrio estrutural entre arrecadação e gasto.

Nesse cenário, a tributação de dividendos foi concebida como instrumento de ajuste, inclusive para compensar a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda. O problema é que essa engenharia partiu de uma premissa equivocada: a de que a base tributável permaneceria inalterada após o anúncio da medida.

A Receita Federal sustenta que a arrecadação tende a se concentrar nos meses subsequentes ao fechamento do exercício social, o que é tecnicamente correto. Há, de fato, uma sazonalidade na distribuição de dividendos. No entanto, essa explicação não resolve o problema central. A sazonalidade altera o fluxo, mas não recompõe a base que já foi reduzida por antecipação legítima.

Dividendos distribuídos em 2025 não retornam em 2026 para serem tributados. E a regra de transição prolonga esse efeito ao longo dos anos seguintes.

O que se tem, portanto, é um problema de desenho fiscal. A política foi estruturada desconsiderando a capacidade de adaptação dos agentes econômicos. Em um ambiente regido por lógica informacional e decisões estratégicas, essa desconsideração compromete a eficácia arrecadatória.

A consequência é conhecida. Diante da frustração de receita, o Estado tende a buscar novas fontes de arrecadação, frequentemente por meio da elevação da carga tributária. Esse movimento, no entanto, encontra um contribuinte cada vez mais preparado, mais assessorado e mais eficiente na gestão do seu risco fiscal, o que tende a reproduzir o mesmo padrão de adaptação.

Não se trata de uma disputa entre Estado e contribuinte. Trata-se de um problema de alinhamento entre política fiscal e comportamento econômico. A arrecadação sustentável depende da preservação da base tributável, e essa base depende de incentivos adequados.

A experiência recente da tributação de dividendos no Brasil confirma, com dados concretos, o que a teoria econômica e a prática jurídica já indicavam. A norma foi editada. A alíquota foi definida. A base, no entanto, não permaneceu.

O contribuinte antecipou. Reorganizou-se dentro das possibilidades do sistema. E a arrecadação projetada não se materializou nos termos esperados. Nada mais do que era obviamente previsível: todos efetuaram um rápido replanejamento fiscal inteligente.

A conclusão é objetiva. Políticas tributárias que ignoram o comportamento dos agentes econômicos tendem a produzir resultados inferiores aos projetados. Em um ambiente regido por lógica de antecipação, planejamento e mobilidade, a arrecadação não pode ser tratada como variável independente da conduta do contribuinte.

Sem esse ajuste de premissa, a tendência é de repetição do mesmo ciclo: projeções elevadas, base comprimida e necessidade recorrente de novas intervenções fiscais.