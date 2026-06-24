A nova ofensiva fiscal contra os influenciadores das bets

O que começou como uma regulamentação do mercado de apostas está se transformando no primeiro grande teste da nova arquitetura de fiscalização tributária digital brasileira. Pela primeira vez, o Estado deixa de olhar apenas para quem explora a atividade e passa a alcançar toda a cadeia econômica responsável por sua expansão, monetização e crescimento.

Durante anos, a discussão envolvendo apostas esportivas no Brasil foi tratada quase exclusivamente sob as perspectivas regulatória, concorrencial e criminal. Debatia-se quem poderia operar, quais requisitos seriam necessários para obtenção de licença, quais seriam os limites da publicidade e quais mecanismos deveriam ser implementados para prevenção à lavagem de dinheiro e proteção dos consumidores. No entanto, uma mudança silenciosa começou a ocorrer nos bastidores da administração pública. A partir da edição da Lei Complementar nº 224/2025 e da Portaria MF nº 1.766/2026, o centro de gravidade da discussão deslocou-se para um novo eixo: a responsabilização tributária de toda a cadeia econômica que participou da construção, expansão e monetização do mercado de apostas no Brasil.

A compreensão desse fenômeno exige entender que o novo marco regulatório das apostas não se limitou a disciplinar a atuação das plataformas. O legislador e o Ministério da Fazenda passaram a enxergar o ecossistema das bets como uma cadeia econômica integrada, formada não apenas pelos operadores licenciados ou não licenciados, mas também por intermediários financeiros, afiliados, agências de marketing, empresas de tecnologia, produtores de conteúdo, plataformas digitais e influenciadores que participaram ativamente da divulgação comercial dessas operações. A lógica subjacente à nova regulamentação é simples: se a construção de audiência e a aquisição de clientes foram fundamentais para a expansão do setor, a fiscalização não poderia permanecer restrita apenas ao operador final.

Foi justamente nesse contexto que surgiu a Portaria MF nº 1.766/2026. Regulamentando dispositivos da Lei Complementar nº 224/2025, a norma passou a prever hipóteses de responsabilidade tributária solidária para pessoas físicas e jurídicas que promovam operadores de apostas não autorizados pelo Ministério da Fazenda. Trata-se de uma das mais relevantes ampliações do alcance da fiscalização tributária dos últimos anos. A mensagem institucional é inequívoca: a exploração econômica das apostas passa a ser analisada de forma sistêmica, alcançando todos aqueles que participaram de sua cadeia de valor.

Historicamente, a responsabilidade tributária de terceiros sempre ocupou posição excepcional dentro do sistema tributário brasileiro. O Código Tributário Nacional exige fundamento legal específico para que alguém responda por tributos originalmente atribuídos a outro sujeito passivo. A própria Constituição Federal impõe limites rigorosos à ampliação da sujeição passiva tributária. Entretanto, a Lei Complementar nº 224/2025 procurou construir justamente esse fundamento normativo ao permitir mecanismos destinados a alcançar agentes econômicos que contribuam para a exploração ou promoção de atividades consideradas irregulares.

Na prática, bets ilegais são aquelas que operaram sem autorização federal válida ou que continuaram explorando apostas de quota fixa sem observância dos requisitos estabelecidos pelo novo marco regulatório. A partir da consolidação do sistema de licenciamento federal, a distinção entre operadores autorizados e operadores não autorizados deixou de produzir apenas efeitos regulatórios. Ela passou a gerar consequências tributárias diretas e potencialmente bilionárias.

O setor já convive com investigações, fiscalizações, notificações e discussões tributárias envolvendo influenciadores de grande porte e operações milionárias. O movimento se intensificou após os grandes casos públicos relacionados ao mercado de apostas e tende a ganhar ainda mais relevância após a edição da Lei Complementar nº 224/2025 e da Portaria MF nº 1.766/2026. O que antes era tratado como uma discussão predominantemente regulatória passou a assumir contornos tributários cada vez mais relevantes, com foco na origem dos recursos recebidos, na forma de tributação adotada e na eventual responsabilidade dos agentes econômicos que participaram da promoção dessas operações.

Sob a perspectiva da administração tributária, a fiscalização deixou de observar exclusivamente a plataforma que recebe as apostas e passou a analisar toda a cadeia econômica envolvida na geração de receita, aquisição de usuários e expansão comercial do setor. Trata-se de uma mudança estrutural que deverá produzir impactos não apenas para o mercado de apostas, mas para toda a economia digital nos próximos anos.

É justamente nesse contexto que a situação dos influenciadores digitais assume especial relevância. Durante anos, milhões de reais circularam por contratos de publicidade, campanhas de marketing, programas de afiliados, licenciamento de imagem e ações promocionais relacionadas ao setor de apostas. Em grande parte dos casos, tais receitas foram declaradas como prestação de serviços publicitários, marketing digital ou exploração comercial de imagem. Sob a lógica tradicional do sistema tributário, o fato gerador relevante era a prestação do serviço contratado, independentemente da atividade desenvolvida pelo anunciante.

A nova realidade regulatória, entretanto, altera substancialmente essa análise. A fiscalização deixa de observar exclusivamente a forma jurídica da operação e passa a concentrar sua atenção na substância econômica dos fatos. A pergunta deixa de ser apenas quanto foi recebido e passa a ser qual atividade econômica efetivamente originou aquele pagamento, qual era o contexto regulatório da operação, qual a natureza da remuneração e qual foi o papel desempenhado pelo beneficiário na expansão de uma atividade posteriormente considerada irregular.

Essa mudança metodológica é extremamente relevante porque a Receita Federal não trabalha mais apenas com declarações prestadas pelos contribuintes. A administração tributária brasileira opera atualmente um dos sistemas de inteligência fiscal mais sofisticados do mundo. Informações bancárias, declarações fiscais, movimentações patrimoniais, contratos eletrônicos, dados societários, registros financeiros, redes sociais, plataformas digitais e operações declaradas por terceiros são permanentemente cruzados em ambiente eletrônico. O resultado é uma capacidade crescente de reconstrução digital dos fatos econômicos e patrimoniais.

Nesse cenário, estruturas que durante anos foram consideradas adequadas passam a ser revisitadas sob novas perspectivas. Receitas recebidas por intermédio de pessoas jurídicas passam a ser analisadas em profundidade. Contratos de licenciamento de imagem passam a ser confrontados com a efetiva natureza econômica da operação. Pagamentos realizados por operadores posteriormente classificados como não autorizados passam a ser objeto de escrutínio específico. A compatibilidade entre atividade exercida, remuneração recebida e tributação adotada passa a ser examinada de forma cada vez mais detalhada.

Em diversas situações, a fiscalização deverá sustentar que determinadas estruturas não refletem adequadamente a realidade econômica das operações realizadas. Em outras, deverá argumentar que houve utilização inadequada de pessoas jurídicas para recebimento de rendimentos essencialmente pessoais. Em hipóteses mais complexas, deverão surgir discussões envolvendo simulação, abuso de forma, planejamento tributário abusivo, distribuição disfarçada de lucros, omissão de receitas e incompatibilidade entre a operação efetivamente realizada e o enquadramento fiscal escolhido pelo contribuinte.

A discussão assume contornos ainda mais relevantes quando observada sob a perspectiva do Imposto de Renda. Influenciadores que receberam valores milionários por intermédio de pessoas jurídicas submetidas a regimes tributários favorecidos deverão enfrentar questionamentos acerca da natureza dos rendimentos auferidos. Dependendo das circunstâncias concretas identificadas pela fiscalização, poderá ser sustentado que parte dessas receitas possuía natureza eminentemente pessoal e deveria ter sido submetida diretamente à tributação da pessoa física, sujeitando-se à tabela progressiva do Imposto de Renda, cuja alíquota máxima alcança 27,5%, além da incidência de multas de ofício, juros e demais encargos legais.

Esse fenômeno confirma uma das principais conclusões desenvolvidas em minha coleção best-seller Direito Tributário Digital, publicada pela Buzz Editora, composta pelos volumes A Mentalidade Milionária Fiscal do Marketing Digital, O Planejamento Fiscal Inteligente dos Negócios Digitais e O Lançamento Tributário Digital e a Reforma Tributária. Ao longo dessas obras, sustento que a maior transformação tributária do século XXI não decorre da criação de novos tributos, mas da capacidade crescente do Estado de identificar, rastrear, reconstruir e tributar operações econômicas realizadas em ambiente digital por meio de dados, algoritmos, inteligência artificial e sistemas integrados de fiscalização.

O caso das bets funciona como um verdadeiro laboratório regulatório da nova economia. Hoje são as apostas. Amanhã poderão ser os marketplaces, os programas de afiliados, os infoprodutos, a creator economy, os ativos tokenizados, os criptoativos e as plataformas de inteligência artificial. O padrão é sempre o mesmo: quanto maior a digitalização da atividade econômica, maior a capacidade estatal de rastreamento, cruzamento e reconstrução dos fluxos financeiros.

Por essa razão, influenciadores digitais que ainda enxergam a tributação como uma etapa burocrática de sua atividade profissional observam apenas uma pequena parte do problema. O verdadeiro desafio não é apenas declarar rendimentos. O verdadeiro desafio é demonstrar, de forma documental, societária, contratual e econômica, a licitude da origem dos recursos, a regularidade dos anunciantes, a consistência da estrutura utilizada e a adequação do tratamento tributário adotado.

É exatamente por isso que o compliance fiscal digital prévio deixa de ser uma recomendação e passa a constituir uma necessidade estratégica. Não basta mais possuir contador, emitir notas fiscais e entregar declarações. O influenciador moderno precisa implementar mecanismos permanentes de due diligence sobre anunciantes, validação regulatória das empresas contratantes, auditoria preventiva dos fluxos financeiros, revisão periódica das estruturas societárias utilizadas, rastreabilidade documental das campanhas realizadas e monitoramento contínuo dos riscos tributários associados às atividades promovidas.

Naturalmente, a existência de riscos fiscais não significa ausência de defesa jurídica. Pelo contrário. Existem teses extremamente relevantes que deverão ocupar posição central nos próximos anos. A primeira delas envolve os próprios limites constitucionais da responsabilidade tributária de terceiros. O fato de um influenciador divulgar determinado produto ou serviço não significa automaticamente sua integração ao fato gerador tributário praticado pelo operador da atividade econômica.

Também deverão surgir discussões importantes sobre os limites normativos da Portaria MF nº 1.766/2026. Uma das questões centrais será definir até que ponto um ato infralegal pode regulamentar hipóteses de responsabilização tributária sem extrapolar os limites estabelecidos pela lei complementar e pelo próprio Código Tributário Nacional.

Outra discussão inevitável envolve a vedação constitucional da retroatividade tributária. Grande parte das operações atualmente analisadas ocorreu em período anterior à consolidação do novo marco regulatório. Isso deverá abrir espaço para relevantes debates sobre segurança jurídica, confiança legítima e previsibilidade das relações entre Fisco e contribuinte.

Por fim, haverá discussões relacionadas à própria boa-fé dos agentes envolvidos. Muitos influenciadores celebraram contratos em momentos nos quais o ambiente regulatório ainda se encontrava em processo de consolidação. A análise individualizada das circunstâncias concretas, da documentação existente e do grau efetivo de conhecimento acerca da situação regulatória das plataformas deverá desempenhar papel decisivo em inúmeros litígios.

Independentemente do resultado dessas disputas, uma conclusão já se impõe. A nova fiscalização digital brasileira não será construída sobre presunções genéricas. Ela será construída sobre dados, rastreabilidade, inteligência artificial e reconstrução eletrônica de operações econômicas. E em um ambiente em que dados se transformam em autuações, o compliance fiscal digital prévio deixa de ser uma ferramenta de eficiência tributária para se tornar um instrumento indispensável de governança, proteção patrimonial e sobrevivência empresarial. Quem compreender essa transformação antecipadamente estará preparado para a próxima década da economia digital. Quem ignorá-la poderá descobrir tarde demais que a fiscalização do futuro já começou.