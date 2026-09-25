Xá de Cana recebe investimento de R$ 1 milhão de Carol Paiffer no Shark Tank Brasil

O mercado de bebidas prontas para consumo vive um dos momentos mais aquecidos de sua história no Brasil. Impulsionado pela busca por praticidade e autenticidade, o segmento cresce e abre espaço para marcas que chegam com identidade própria e produto consolidado. É nesse cenário que a Xá de Cana se destaca: a startup mineira fundada em dezembro de 2023 chegou ao Shark Tank Brasil com uma proposta direta e de apelo genuíno, uma caipirinha pronta em lata com apenas três ingredientes: cachaça, caldo de cana e limão.

Carol Paiffer, fundadora da Dinastia e investidora do Shark Tank Brasil, fechou aporte de R$ 1 milhão por 50% da empresa e explica: “O que mais me chamou atenção foi a combinação entre um produto genuinamente brasileiro, uma marca com identidade e uma operação que já demonstrava tração. A Sthella não estava me apresentando apenas uma boa ideia, mas um negócio que já havia provado sua capacidade de vender, crescer e conquistar mercado. Para mim, esse é um dos sinais mais importantes na hora de investir: encontrar empreendedores que sabem executar e enxergam onde querem chegar. Agora, nosso desafio é acelerar essa trajetória, ampliar a distribuição e transformar o potencial que a marca já demonstrou em escala nacional.”

A história da Xá de Cana começa em 2021, quando Sthella Lima, formada em administração e ciências contábeis, começou a vender bebidas de bicicleta em Vila Velha, no Espírito Santo. A ideia inicial eram bebidas para um consumo fácil na praia, mas a visão foi crescendo até chegar ao produto que entrou no mercado em 2023: um caldo de cana com teor alcoólico abaixo de 8% e preço acessível. O mercado respondeu rapidamente. A produção cresceu dez vezes em relação ao ano anterior, e a marca acumulou premiações de peso, incluindo o

primeiro lugar geral no RTD Cup 2025 e os títulos de Melhor Destilado e Best of Show na Brasil Beer Cup 2024.

A Xá de Cana já está presente em mais de mil pontos de venda e vem expandindo sua presença em São Paulo, Florianópolis e Vitória. A operação é 100% baseada em parceiros especializados com acordos de confidencialidade, o que garante flexibilidade e capacidade de escala sem os custos fixos de uma estrutura fabril própria. Com o investimento de Carol Paiffer, os próximos passos incluem acelerar essa distribuição e avançar no desenvolvimento de uma versão sem álcool da bebida, apostando em um público crescente que busca opções inclusivas para qualquer ocasião.