Viajantes App recebe investimento de R$ 600 mil de Carol Paiffer no Shark Tank Brasil

O turismo doméstico vive um momento de expansão consistente no Brasil, e o viajante brasileiro está cada vez mais exigente na hora de planejar. Aplicativos genéricos que listam hotéis e pontos turísticos já não dão conta de uma demanda que cresceu junto com o acesso à informação: quem viaja hoje quer saber o nível de dificuldade da trilha, se o local aceita pets, quanto tempo leva o percurso a pé, quais são os melhores restaurantes da região e quais atrações valem a pena em cada parada. É exatamente esse vácuo que o Viajantes App veio preencher.

Fundada por Brenda e Danilo, a plataforma posiciona-se como o maior guia de ecoturismo do Brasil, reunindo mais de 1.600 cachoeiras, trilhas, cânions e mirantes com informações detalhadas, rotas traçadas e filtros que incluem tipo de acesso e grau de dificuldade de cada atração. Carol Paiffer, fundadora da Dinastia e investidora do Shark Tank Brasil, aportou R$ 600 mil por 30% da empresa.

"O que eu vi no Viajantes App foi um problema real resolvido com muita profundidade. É um produto que entrega contexto, planejamento e segurança para o viajante. E quando você tem mais de 1.600 cachoeiras mapeadas, avaliação de 4.7 na loja e um modelo de receita recorrente já rodando, o negócio deixou de ser ideia e virou ativo."

A plataforma está disponível para iOS e Android e já acumula mais de 1 milhão downloads, com nota 4.7 em cinco estrelas na App Store. Cada atração cadastrada traz fotos, vídeos, tempo médio de caminhada, valores atualizados, estrutura disponível e identificação de locais pet-friendly, além de listagens de pousadas, chalés, campings, restaurantes e cafés nas proximidades. A cobertura já alcança 21 estados brasileiros, com forte presença em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Goiás.

A plataforma conta com dois modelos de negócio: B2B onde hospedagens, restaurantes e agências podem anunciar seus empreendimentos e B2C onde usuários tem acesso a informações gratuitas e também a funcionalidades premium com valor de 29,90 mensal ou 149,90 anual com mais de 50 roteiros prontos e IA especialista em viagens de ecoturismo.

Com o investimento de Carol Paiffer, o Viajantes App entra em uma nova fase de crescimento, com foco em expandir a cobertura de destinos, ampliar a base de assinantes e fortalecer as funcionalidades comunitárias da plataforma, que já permite aos usuários compartilhar fotos, relatos e conectar-se com outros viajantes. Em um país com a dimensão geográfica e a diversidade natural do Brasil, a aposta é que ainda há muito território a mapear.