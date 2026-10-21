Tecnologia têxtil no berço: Pupa recebe investimento de Carol Paiffer no Shark Tank Brasil

Embrulhar o recém-nascido para ajudá-lo a dormir é uma técnica usada há séculos, mas o jeito de fazer isso ainda depende de lençois, cueiros ou fechos de velcro. Com eles vem uma dúvida que tira o sono de muitos pais: e se o pacotinho se soltar no meio da noite? É nesse cenário que a Pupa, marca de swaddles tecnológicos criada por Lígia Figueiredo e Bruno Tapajós, ganhou uma nova sócia de peso.

Carol Paiffer, fundadora da Dinastia e investidora do Shark Tank Brasil, fechou aporte de R$1 milhão por 33% da empresa e explica: "A Pupa mostra que inovação de verdade nasce de um problema real. Lígia e Bruno já provaram que sabem executar: têm produto protegido por patente, tração e clareza de onde querem chegar. Entramos cedo para transformar potencial em escala nacional."

A ideia nasceu de uma dor pessoal. Quando a primeira filha do casal, Elis, nasceu, há seis anos, ela simplesmente não dormia, e foram cerca de três anos de noites maldormidas até a menina emendar o sono. Na gravidez do segundo filho, Vítor, Lígia e Bruno mergulharam em pesquisas sobre sono infantil e decidiram usar o swaddle desde o primeiro dia de vida do bebê. O resultado foi tão positivo que passaram a testar vários modelos até decidirem criar o próprio. "Resolvemos criar o nosso próprio, inspirado em produtos que vimos fora do Brasil", contam.

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A diferença está na engenharia da peça. Produzido em knit 3D, técnica que forma o tecido diretamente a partir do fio, o swaddle da Pupa dispensa costuras, zíperes, botões e velcros, o que elimina os pontos de falha dos modelos tradicionais. A malha utiliza a fibra Amni® Virus Bac-OFF®, poliamida da Rhodia com ação antiviral e antibacteriana permanente, e o design deixa as pernas do bebê livres para se mexer. O portfólio reúne os modelos Original, Asas e Pluma, além do Mantô e da Calça Origami.

A tração ajuda a explicar o interesse da investidora. Partindo de um aporte inicial de R$8 mil, a Pupa chegou a R$600 mil de faturamento mensal. A marca soma 576 afiliadas, e mais de 19 mil famílias atendidas, segundo o site da empresa. A produção é feita em parceria com uma indústria nacional, a tecnologia do design sem costuras é protegida por patente da própria Pupa, e a operação tem 20% de lucro líquido.

Com o investimento, a Pupa passa a integrar o portfólio da Dinastia, ecossistema que acelera negócios com propósito por meio de mentoria e conexões estratégicas. Os próximos passos já estão definidos: lançar uma versão de transição do swaddle para bebês que começam a rolar sozinhos, expandir a operação para o mercado B2B e reforçar as áreas comercial e de logística.

A Pupa representa uma nova geração de marcas de primeira infância, que nascem da experiência de quem viveu o problema dentro de casa e usam tecnologia têxtil e design para transformar uma noite bem dormida em negócio escalável.