Stellar Beauty cria 1º secador mãos-livres do Brasil e conquista Carol Paiffer e Renata Vichi

Enquanto o dia a dia acelerava e o tempo para se cuidar encolhia, Marcella Derze via a própria rotina de secar o cabelo e consumir minutos preciosos que ela gostaria de ter para si. A virada veio quando ela acompanhou a tia perder autonomia após um diagnóstico de Parkinson e passou a enxergar a secagem de cabelo não só como estética, mas como uma barreira à independência para milhões de mulheres com limitações motoras, gestantes ou idosas.

Foi esse cruzamento entre uma dor pessoal e uma lacuna de mercado que levou Marcella, ex-economista com passagens pela Bahia Asset Management e pela Navi, e mestrado em Economia e Finanças pela PUC-Rio, a deixar o mercado financeiro. Ao lado de Mateus Derze de Paiva, ela fundou a Stellar Beauty, marca por trás do primeiro secador de cabelo mãos-livres do Brasil.

Em 2026, a Stellar Beauty também ampliou sua atuação com o lançamento do Stellar Pro, sua linha profissional desenvolvida para o mercado de beleza. Com motor digital de alta performance e tecnologia de secagem mãos-livres, o equipamento funciona como um assistente de secagem, permitindo que os cabeleireiros otimizem seu tempo e aumentem a produtividade dos salões.

Na versão profissional, a tecnologia de íons negativos chega a até 200 milhões de íons, para reduzir o frizz e proporcionar brilho aos fios. O Stellar Pro conta com controle remoto, cinco velocidades e três níveis de temperatura, entre 45 °C e 95 °C. Duas saídas de ar de 1.700 W cada garantem secagem rápida, enquanto o suporte com altura ajustável de até 1,70 m permite adaptar o equipamento a diferentes profissionais e clientes. O secador possui certificações do Inmetro e da Anatel.

Com uma proposta de alta inovação e tecnologia, a linha já conquistou milhares de salões em todo o Brasil. A empresa busca expandir sua presença no mercado profissional por meio de distribuidores, redes e parceiros estratégicos, consolidando seu posicionamento como marca de tecnologia e inovação para o setor de beleza.

A tração comercial chamou atenção no tanque: a Stellar Beauty faturou R$2 milhões em 2025 e projeta R$6,5 milhões para 2026. No episódio, Carol Paiffer e a shark convidada Renata Vichi, que ocupou a cadeira rotativa da temporada, negociaram 35% de participação na empresa em troca do aporte.

“Tem uma coisa que me interessa muito em um negócio: quando o produto consegue ampliar o mercado em vez de disputar apenas o espaço que já existe. A Stellar Beauty não está vendendo só um secador diferente; ela está olhando para um público que muitas vezes não era atendido por esse tipo de produto. E os números mostram que essa tese já começou a ganhar força”, afirma Carol Paiffer.

“Investi na Stellar por enxergar uma marca conectada à mulher que valoriza seu tempo e sua autonomia e busca praticidade sem abrir mão da qualidade. Ela une inovação, design e potencial de escala. Para mim, investir é apostar em negócios que transformam hábitos e permanecem relevantes. Isso também é longevidade no CNPJ”, destaca Renata Vichi.

Com o investimento, a Stellar Beauty passa a contar com o apoio da Dinastia para estruturar sua expansão nos próximos meses.