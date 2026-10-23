Saiu da maca do consultório e foi parar no Shark Tank: a GoodSpine conquistou Carol Paiffer

Dormir mal é um problema que atinge milhões de brasileiros. Segundo a Vigitel, pesquisa anual do Ministério da Saúde, 20% da população dorme menos de seis horas por dia e 31,7% relatam sintomas de insônia. Com isso, cresce a procura por produtos que tratem o sono como parte do cuidado com o corpo, e não como um simples item de conforto. É nesse cenário que a GoodSpine, marca de travesseiros, colchões e acessórios desenvolvidos com foco na saúde da coluna vertebral, conquistou um novo sócio de peso.

Carol Paiffer, fundadora da Dinastia e investidora do Shark Tank Brasil, fechou aporte de R$1 milhão por 49% da empresa e explica: “O sono é a base de tudo o que o empreendedor entrega no dia seguinte. A GoodSpine une um produto com patente, o aval de quem entende de coluna e um mercado enorme pouco atendido. Vamos transformar esse potencial em escala nacional”.

A história da marca começa no consultório. Em mais de 20 anos de atendimento na Clínica Quiropraxia Granja Viana, em Cotia (SP), o quiropraxista Roberto Bleier Filho ouviu dos pacientes sempre a mesma pergunta: qual travesseiro devo usar? A resposta honesta era que dependia do corpo de cada um, e não existia um modelo capaz de se ajustar a todos. Formado em 2005 pela Universidade Anhembi Morumbi, em parceria com o Western States Chiropractic College (EUA), e presidente da Associação Brasileira de Quiropraxia (ABQ) por seis anos, ele decidiu criar o seu.

“Durante duas décadas, cuidei da coluna dos meus pacientes no consultório. Com a GoodSpine, esse cuidado chega às casas das pessoas durante o sono”, afirma Roberto Bleier Filho.

O resultado foi o GS11, travesseiro com seis alturas, formado por uma lâmina principal de dois lados e duas lâminas de extensão. O usuário mede a distância entre a base do pescoço e a ponta do ombro, descobre seu nível de 1 a 6 pelo método IPMS e monta o travesseiro na própria medida. Tudo isso pode ser feito em casa, em menos de um minuto, no medidor.goodspine.com.br. Segundo a empresa, o GS11 tem patente de invenção concedida pelo INPI, válida até 2041, e marca registrada, é fabricado no Brasil, leva o selo de aprovação da ABQ e pode ser testado por 21 noites. A linha inclui ainda o travesseiro infantil GSKids (4 a 12 anos), GS4, capas, suportes lombares e cervicais e rolinho cervical. Já são mais de 7 mil

unidades vendidas. Os produtos podem ser encontrados em goodspine.com.br e no perfil @goodspinebrasil.

A GoodSpine representa uma nova geração de marcas de bem-estar que tratam o sono como questão de saúde e apostam em produtos personalizados, criados por quem conhece a coluna de perto.