O boom do wellness e a revolução natural da Vitta Fresh

O mercado global de wellness vive um dos seus momentos mais vibrantes e o Brasil está no centro dessa expansão. Estima-se que o setor de bem-estar movimente mais de US$ 5 trilhões no mundo e siga crescendo impulsionado por um novo comportamento de consumo: pessoas que buscam propósito, naturalidade e performance no dia a dia. É nesse contexto que nasce a Vitta Fresh, uma startup de Jambeiro (SP) que une ciência, natureza e impacto social para criar uma nova geração de bebidas funcionais.

A empresa, fundada por Carla, enfermeira especializada em saúde integrativa, nasceu do desejo de oferecer chás realmente saudáveis, sem aditivos, conservantes ou artificiais, com o mesmo ritual que ela observou em suas vivências na China. “Queríamos uma bebida de consumo cotidiano, que respeitasse a natureza e a cultura do chá, mas com o dinamismo da vida moderna”, conta Carla.

A jornada da marca começou com os blends funcionais da Estrela Vitta Chás, e evoluiu para algo ainda maior: a criação de uma linha de chás prontos por infusão a quente, um processo patenteado e pioneiro no Brasil, desenvolvido ao lado de Pedro, Rafaela e Flávio, cofundadores da empresa. O resultado é uma bebida inovadora, produzida em escala industrial, mas com o mesmo frescor e pureza de um chá artesanal.

O modelo da Vitta Fresh combina agroindústria de baixo impacto, uso sustentável da água, e apoio social à comunidade local. “Criamos uma indústria vigiada no coração da natureza, na Mata Atlântica, com baixo impacto e forte capital humano. Acreditamos que inovação e cuidado ambiental podem caminhar juntos”, reforça Carla.

A virada de chave veio com a participação na décima temporada do Shark Tank Brasil, onde a empresa recebeu investimento de Carol Paiffer, CEO e fundadora do hub Dinastia. Desde então, a Vitta Fresh entrou em um novo ciclo de expansão, com acesso a uma rede de aceleração, mentoria e oportunidades de conexão com marcas e empreendedores que também acreditam em negócios conscientes.

“O investimento na Vitta Fresh representa o que mais acredito: empreendedores com propósito, tecnologia e responsabilidade socioambiental. Dentro da Dinastia, criamos um ecossistema que acelera empresas com base em valores sólidos e a Vitta é um exemplo inspirador disso”, diz Carol Paiffer.

Agora, a marca amplia sua capacidade produtiva e portfólio, mirando o varejo saudável, em um movimento que reflete o momento do wellness no Brasil: cada vez mais integrado, consciente e conectado à inovação.