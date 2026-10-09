O boom da corrida de rua: Peak Beauty recebe investimento de Carol Paiffer no Shark Tank Brasil

A corrida de rua deixou de ser tendência para se tornar um dos fenômenos mais consistentes do esporte brasileiro. O país soma hoje 15 milhões de corredores, cerca de 2 milhões a mais do que no ano anterior, um crescimento de 15%, segundo a pesquisa Por Dentro do Corre, da Olympikus em parceria com a consultoria Box1824. As mulheres já representam metade dos praticantes.

O calendário acompanha esse ritmo: foram 5.241 provas oficiais em 2025, alta de 85% em relação ao ano anterior, segundo a Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor (Abraceo). É nesse cenário que a Peak Beauty encontrou seu espaço: uma marca de cosméticos criada

especificamente para corredores, com produtos pensados para quem treina ao ar livre e enfrenta sol, atrito e esforço físico intenso no dia a dia.

Carol Paiffer, fundadora da Dinastia e investidora do Shark Tank Brasil, fechou aporte de R$300 mil por 33% da empresa, seu primeiro investimento no setor de beleza. A investidora explica: “O mercado de cosméticos esportivos no Brasil ainda está engatinhando, e é exatamente isso que torna a Peak Beauty tão interessante. A Adriana e a Manuela criaram uma linha com propósito claro, para um público que cresce a cada ano. O corredor é um consumidor fiel, que cria rotina e paga por produto que funciona. Enxerguei na Peak Beauty a oportunidade de entrar cedo em um segmento que vai ser muito disputado nos próximos anos.”

A Peak Beauty é um negócio de mãe e filha. Adriana Gomide, CEO da marca, corre há 30 anos e é ultramaratonista apaixonada por corridas de montanha e trilha. Nas provas longas, sentia na pele os efeitos do atrito, do suor e da exposição ao sol, e não encontrava produtos pensados para essa rotina. A ideia ganhou forma em uma conversa com a filha, Manuela Gomide, designer e co- fundadora, sobre construir algo sólido e com significado para o futuro da família. Cada produto nasceu de uma dor sentida no próprio corpo e foi testado em treinos e provas antes de chegar ao mercado. Até o nome e a identidade visual vêm das montanhas e da altimetria das provas de trilha. O portfólio reúne protetor solar em bastão FPS 50, creme e stick antiatrito, leave-in com proteção térmica, creme de massagem pós-treino e cera antifrizz, além de kits para corrida, ciclismo, natação, beach tennis e triatlo.

“Em 30 anos de corrida, aprendi que a pele sofre tanto quanto as pernas: é sol, suor e atrito em todo treino. Faltava uma linha que entendesse essa rotina de verdade. Testamos cada produto em prova antes de lançar, porque, para nós, cuidado também é performance”, afirma Adriana Gomide, CEO e cofundadora da Peak Beauty.

A operação é 100% terceirizada, com parceiros especializados na produção, o que permite à marca concentrar esforços em desenvolvimento de produto, posicionamento e distribuição, sem os custos fixos de uma estrutura industrial própria.

Com o investimento, a Peak Beauty passa a integrar o ecossistema da Dinastia e entra em uma nova fase de expansão. Os próximos passos incluem ampliar a presença em lojas especializadas em running, fortalecer a marca junto a assessorias e comunidades de corrida e levar a distribuição a outros estados.

Com um calendário que já passa de cinco mil provas por ano, as oportunidades de contato direto com o público nunca foram tão frequentes.

Em um mercado em que o corredor já investe em tênis, relógio e suplementação, a Peak Beauty aposta que o cuidado com a pele é o próximo item da rotina, e se posiciona para ser a marca que ocupa esse espaço.