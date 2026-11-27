A startup brasileira Yoface — conhecida por reinventar o setor óptico por meio de óculos personalizados produzidos via impressão 3D industrial e escaneamento facial — dá o passo mais decisivo de sua trajetória no varejo físico. No dia 30 de novembro, a partir das 13h, a empresa inaugura oficialmente sua primeira loja física, localizada na sede da Dinastia Aceleradora, na Avenida Europa, no Jardim Europa, em São Paulo.

Com investimento aproximado de R$ 140 mil na montagem — valor que serve de parâmetro direto para o aporte inicial exigido de seus futuros franqueados —, a unidade nasce com o papel estratégico de flagship store (loja-conceito). O espaço funcionará regularmente para atendimento ao consumidor final, mas também servirá como laboratório vivo para testar novos lançamentos, validar tecnologias de varejo omnichannel e receber investidores interessados em conhecer a operação funcionando na prática antes de aderirem à rede de franquias.

"Essa loja vai funcionar como uma flagship e uma referência fundamental dentro da nossa construção do modelo de crescimento por franquias. Será um ponto estratégico para testarmos lançamentos, novas tecnologias de varejo e recebermos interessados que querem ver a operação acontecendo na prática, atendendo clientes reais no dia a dia", afirma Ivan Cavilha, fundador e CEO da Yoface.

Arquitetura de consumo e experiência tecnológica

O projeto arquitetônico da primeira unidade foi desenvolvido pela Painap Arquitetura de Consumo, traduzindo o posicionamento "Ótica Tecnológica do Seu Jeito" em um ambiente moderno, minimalista e interativo. A loja integra totens digitais de alta definição com o Yoface Custom System — tecnologia proprietária de escaneamento facial e realidade aumentada que permite ao cliente experimentar virtualmente dezenas de modelos, ajustar o encaixe anatômico ao rosto, escolher cores exclusivas e até gravar o nome no interior das hastes.

O modelo de operação da marca inverte a lógica tradicional das óticas ao operar sob demanda (on-demand): sem estoques imobilizados, a venda e a personalização acontecem primeiro, para que a peça seja fabricada na sequência em impressoras industriais da HP. O processo garante armações 50% mais leves e uma cadeia produtiva com até 80% menos desperdício de matéria-prima e três vezes menos emissão de CO₂.

Ecossistema de peso e modelo de franquia

A inauguração consolida a nova fase de aceleração da empresa, fundada por Ivan Cavilha ao lado dos sócios Vinicius Morisita (diretor de tecnologia e customização 3D) e Ismael Kolling (especialista em expansão e processos). A operação conta com o respaldo societário e estratégico de dois nomes de peso do empreendedorismo nacional: Carol Paiffer (fundadora da Dinastia Aceleradora e investidora do Shark Tank Brasil, onde fechou acordo com a startup) e Paulo Morais (CEO da holding PG&MP Investimentos e co-fundador da Espaçolaser).

Com a inauguração da unidade piloto, a Yoface estrutura sua expansão nacional por meio do franchising, oferecendo um modelo enxuto com investimento total estimado em R$ 190 mil (sendo R$ 50 mil de taxa de franquia e R$ 140 mil para implantação da loja). O evento de estreia reunirá os sócios, investidores, parceiros do ecossistema e candidatos a franqueados.

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