Eventos sensoriais e focados em conexão marcam nova tendência no mercado criativo

A forma como as pessoas se encontram, fazem negócios e constroem relações está mudando e os eventos refletem isso. Menos foco em excesso de álcool, mais atenção à experiência, às conexões e ao conteúdo. É nesse contexto que nasceu o Bloom Sessions, da Bloom 360, agência de comunicação estratégica e posicionamento de marcas, que ganhou mais uma edição neste domingo. O evento une música, brasilidade, boas conexões e experiências imersivas em um formato que traduz as principais tendências globais de comportamento, comunicação e entretenimento.

Apresentado pela Live on Tour, o Bloom Sessions aconteceu desta vez em um novo cenário: o Novotel Morumbi, com vista privilegiada para a Ponte Estaiada. O sunset foi embalado por DJ, degustação de marcas autorais e um show especial de Bianca Venturotti, CEO da Bloom, reforçando o posicionamento do evento como um espaço onde criatividade e negócios caminham juntos.

A parceria com a Live on Tour nasceu a partir de um convite de Ricardo Nhãm, sócio-fundador da empresa, para que a Bloom 360 participasse do projeto Novotel Music & Experience, no qual o propósito é conectar música, experiências e hospitalidade. Uma das vertentes artísticas do projeto, dentre outras, é atrair empresários que mantêm uma relação afetiva com a música como forma de resgatar hobbies, paixões e dimensões muitas vezes deixadas de lado pela rotina corporativa. A proposta dialoga com uma visão mais contemporânea de saúde mental e bem-estar, que entende o ser humano como algo integral, com múltiplas camadas criativas, emocionais e profissionais.

Ricardo Nhãm explica: “Como curadora e produtora geral do Novotel Music & Experience, a Live on Tour escolheu a Bloom Sessions por ser um projeto genuinamente inovador. A Bianca Venturotti não é uma cantora ‘oficial’ do mercado, e é exatamente isso que torna essa edição tão interessante: ela é uma executiva que já viveu os palcos anos atrás e agora retorna trazendo um novo contexto, mais autoral e conectado com propósito. Ao lado de marcas significativas, a experiência se expande: não é só um show, é uma jornada completa para o público, com entretenimento, encontros e vivências que elevam o valor percebido de estar no Novotel.”

“No Novotel Morumbi, a gente acredita que a hospitalidade vai muito além da hospedagem. Faz parte da nossa essência criar experiências inovadoras que conectam as pessoas com a cidade, com momentos memoráveis dentro do hotel. O Novotel Music & Experience nasce exatamente dessa visão, e a música é uma das formas mais potentes de transformar o nosso espaço em destino. Por isso, a parceria com a Live on Tour: para trazer curadoria, produção e projetos que conversem com diferentes públicos”, completa Marcello Bandeira, gerente geral do Novotel Morumbi.

Pensando em todas as frentes da saúde integrativa, o Projeto 100+ também fez parte do evento. Com iniciativa focada em longevidade e qualidade de vida, ele coordenou uma ativação de wellness para abrir o dia, com uma aula de yoga à beira da piscina, convidando os participantes a começarem a experiência de forma consciente, equilibrada e conectada. A ação dialoga com o mesmo movimento que inspira o projeto da Live on Tour e a presença da arte no evento: cuidar da mente, do corpo e da criatividade como parte do trabalho e da vida.

Nesta edição de verão, marcas que representam o que há de mais interessante na nova cena de consumo brasileira estiveram presentes, como a OCEÀ, marca pioneira de vinhos de verano no Brasil; Vitta Fresh, de chás naturais feitos com infusão a quente; Dionisio Ateliê, e-commerce de arte que também atua como um forte braço de produção artística e ativações dentro da Dionisio.AG; Afropé Chinelos, que produz chinelos em borracha com estampa digital; Roomys, com sorvetes plant-based adoçados com açúcar de maçã; YoFace, startup pioneira no uso da manufatura aditiva para produção de óculos; o hub Dinastia, ecossistema de aceleração de empresas fundado e liderado por Carol Paiffer, que também é sócia da Bloom; e a Shark Tank E-School, plataforma de educação empreendedora que democratiza o acesso ao conhecimento e à geração de renda. Cada uma delas ativou o espaço de forma sensorial, criando pontos de contato entre público, produto e propósito.

Durante o Bloom Sessions, a Bloom 360 também gravou uma edição especial do Bloom Talks, seu projeto audiovisual que transforma encontros em conteúdo editorial. Em formato de um papo descontraído, convidados de diferentes áreas responderam a perguntas sobre criatividade e brasilidade, ampliando o impacto do evento para além do momento presencial.

“O Bloom Sessions é a materialização do que acreditamos como Bloom: comunicação é experiência, repertório cultural e conexão humana. Marcas que querem se manter relevantes precisam entender como as pessoas vivem, sentem, consomem e se relacionam hoje”, afirma Bianca Venturotti, CEO da Bloom 360.

Com estética apurada, curadoria diversa e uma atmosfera que mistura leveza e profundidade, o Bloom Sessions se consolida como um dos formatos mais interessantes da nova cena de eventos no Brasil, onde conteúdo, networking, arte e bem-estar deixam de ser áreas separadas e passam a fazer parte da mesma experiência.