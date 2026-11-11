O sorvete deixou de ser um produto de verão para virar hábito de consumo. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABIS), o setor faturou mais de R$15 bilhões em 2025, com consumo médio de 5,4 litros por pessoa ao ano. Para 2026, a Abrasorvete projeta alta de 16,3% no faturamento da indústria, puxada por temperaturas mais altas e pela expansão da renda. Dentro desse movimento, a gourmetização ganha espaço: o consumidor quer sabor, textura e experiência, mesmo em formatos simples e afetivos. É nesse cenário que a DinoPop, marca de geladinhos gourmet de Rondonópolis (MT), chega ao Shark Tank Brasil.

No episódio, os empreendedores pediram R$100 mil por 10% da empresa. Carol Paiffer, fundadora da Dinastia e investidora do Shark Tank Brasil, fez uma contraproposta e fechou aporte de R$200 mil por 25% do negócio. "O geladinho é um produto que todo brasileiro conhece e que carrega memória afetiva. A DinoPop pegou essa lembrança, elevou a qualidade e construiu uma marca divertida, com cara de futuro. Vejo um negócio com produto validado, presença no varejo e muito espaço para ganhar escala", explica Carol.

A história da empresa começou como Geladino e passou por uma transformação de marca. O novo nome, DinoPop, foi escolhido para traduzir a essência e a visão de futuro do negócio, com uma identidade mais vibrante e inspirada no universo dos dinossauros.

"Entrar no Shark Tank foi a chance de mostrar que um geladinho feito com ingredientes de qualidade pode ser um produto premium e, ao mesmo tempo, popular. Ter a Carol como sócia nos dá conexões, visão de gestão e confiança para crescer com segurança", afirma Weverson, fundador da Dinopop.

A DinoPop produz geladinhos gourmet com receitas saborosas, divertidas e de qualidade. O portfólio reúne sabores como Pudim, Chocolate trufado e chiclete. A operação combina diferentes frentes: freezers instalados em supermercados e conveniências, vendas por WhatsApp e aplicativos de delivery, atendimento a festas e eventos e uma rede de revendedores.

Ao entrar no ecossistema da Dinastia, a DinoPop também passa a contar com aceleração, conexões estratégicas e apoio para ganhar eficiência na aquisição de clientes e na distribuição.

A DinoPop representa uma nova geração de marcas de alimentação que pegam sabores da infância, aplicam padrão premium e personalidade própria e transformam o potencial regional em escala nacional.