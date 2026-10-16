De lavanderia de bairro a negócio com Carol Paiffer: a aposta da Lavanderia na Lata

Foi no balcão da própria lavanderia, em Florianópolis, que Jackson Alexandre Royerpercebeu o problema que os clientes enfrentavam todos os dias. Peças descoloridas, manchadas ou amassadas geravam pedidos que nenhuma lavanderia tradicional resolvia sozinha. Foi desse gargalo cotidiano que nasceu a Lavanderia na Lata, negócio que agora recebe um aporte de R$ 750 mil por 40% de participação da investidora Carol Paiffer no Shark Tank Brasil.

Fundada em 2021, a empresa transformou em produto aquilo que Royer via diariamente no próprio negócio. Hoje, com fabricação 100% nacional, atende clientes em todo o país. O carro-chefe é o TingeSpray, apresentado pela marca como o primeiro spray de tingimento de tecidos do Brasil, indicado para renovar a cor de estofados, tênis, bolsas e interiores de veículos. Para roupas, a marca oferece o ColorIn, que devolve a cor das peças direto na lavagem.

A linha inclui ainda o Axiller, removedor de manchas e odor de desodorante, e o NoPress, que reduz amassados e dispensa o ferro no dia a dia. Nas plataformas de e-commerce, a marca já soma mais de 50 mil avaliações de clientes, com nota média de 4,7.

No Shark Tank Brasil, Carol Paiffer fechou sozinha o aporte de R$ 750 mil por 40% da Lavanderia na Lata, reforçando sua tese de investir em negócios nascidos de uma dor real de mercado e já validados pelo consumidor. "O que me chamou atenção na Lavanderia na Lata foi justamente transformar uma dor que existe no dia a dia em um produto simples, com aplicação prática e potencial de escala. Quando você consegue unir inovação, validação do consumidor e uma operação que ainda tem espaço para crescer, existe uma oportunidade muito interessante de construção de valor", afirma Carol Paiffer.