O churrasco deixou de ser apenas uma ocasião para virar um mercado. Segundo o Instituto Foodservice Brasil (IFB), o segmento movimentou R$ 1,2 bilhão em 2025, alta de 39% em relação a 2024. Com o consumidor cada vez mais atento a design, durabilidade e experiência, a área gourmet ganha status de sala de estar ao ar livre. É nesse cenário que a Prisma Grill, marca 100% brasileira de grelhas, lareiras e tachos em aço Corten, ganha escala.

Carol Paiffer, fundadora da Dinastia e investidora do Shark Tank Brasil, fechou aporte de R$ 600 mil por 20% da empresa, depois de uma proposta inicial de R$ 600 mil por 5%, e explica: "A Prisma Grill é um produto que já provou execução. Tem design de ponta, durabilidade e um time que sabe aonde quer chegar. Vejo uma categoria com espaço para uma marca brasileira de referência, e minha entrada é para transformar esse potencial em escala nacional."

"Entrar no Shark Tank foi a chance de levar a Prisma Grill para um novo patamar. Ter a Carol como sócia traz conexão, posicionamento e a visão de quem constrói marcas com propósito", afirma Eduardo, fundador da Prisma

O portfólio reúne churrasqueiras, lareiras, tachos grill, modelos portáteis, combos, acessórios e móveis para áreas gourmet. Segundo a empresa, a base, a fornalha e as chapas são feitas em aço Corten de 2 mm de espessura, com chapas e grelhas sem pintura e vida útil estimada em 20 anos. A marca atende de residências e casas de praia a restaurantes, hotéis e escritórios de arquitetura, com loja online que entrega em todo o país. Segundo a Prisma Grill, mais de 14 mil unidades já foram vendidas.

Com o aporte, a Prisma Grill entra no ecossistema da Dinastia Hub de Inovação, que reúne aceleração, conexões e sinergias entre as investidas de Carol. A expectativa é acelerar a presença da marca em novos canais e reduzir o custo de aquisição de clientes com o apoio da rede.

A Prisma Grill representa uma nova geração de marcas brasileiras que unem design, durabilidade e performance para transformar o ato de grelhar em experiência, e que encontram no capital e na rede certos o caminho para ganhar o país.