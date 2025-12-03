CEOs e líderes se reúnem no Inclusi-On Summit para discutir inclusão e inovação

Aconteceu nesta terça, 2, a 1ª edição do Inclusi-On Summit, o primeiro grande encontro do ecossistema Inclusi-On, reunindo empresas, especialistas, investidores e profissionais que acreditam que inovação e inclusão caminham juntas. O evento aconteceu no Hub Dinastia e marcou o início de um movimento nacional que busca acelerar a inclusão produtiva de pessoas com deficiência como estratégia central de competitividade e desenvolvimento dentro das organizações.

Idealizado por Amanda Brito Orleans, empreendedora, administradora e fundadora da HR Tech Inclusi, o Summit nasceu com o propósito de aproximar quem decide, quem influencia e quem transforma, criando um espaço de diálogos profundos, trocas reais e construção conjunta sobre o futuro da inclusão produtiva no Brasil.

Entre os nomes presentes estiveram: Júlio Ribas, CEO da Vinci Airports no Brasil, discutindo acessibilidade em grandes operações e tendências globais do setor; Carol Paiffer, empresária e investidora, reforçando o impacto da inclusão na inovação e na competitividade empresarial; Tábata Poline, repórter do Fantástico, trazendo a força das narrativas e da mídia para ampliar representatividade; Marcos Morgado, Head de People do iFood, compartilhando como grandes empresas impulsionam mudanças estruturais ao colocar a inclusão no centro da estratégia de marca e cultura; e Alessandra Ciuffo, do SEBRAE, destacando a importância de fomentar o empreendedorismo de pessoas com deficiência para ampliar impacto socioeconômico.

Um dos painéis reuniu mulheres com deficiência que se destacam em suas áreas de atuação:

Dra. Marcela Buceli, do BTG Pactual, e Dra. Lorena Amaral, médica radiologista mamária. Ambas compartilharam insights sobre carreira, liderança e o impacto da representatividade feminina com deficiência no mercado de trabalho.

A programação contou ainda com participações que reforçam o papel da cultura e da mídia na reconstrução de percepções sociais sobre deficiência e inovação inclusiva, como Bianca Venturotti, CEO da Bloom 360 – agência de comunicação estratégica e posicionamento – e Victor Barros, cofundador da Dionisio.AG – agência que usa a arte como interlocutora entre marcas e pessoas e que conta com uma curadoria de mais de 400 artistas, como Ricardo Sotaq, artista visual e ilustrador, quem também participou do evento.

“A arte tem o poder de conectar, gerar identificação e contar histórias que muitas vezes não encontram espaço nos formatos tradicionais. Na Dionisio.AG, usamos essa força como ponte, conectando marcas a artistas que trazem repertórios diversos, ampliando a visibilidade das narrativas. Quando damos palco para vozes plurais, criamos movimentos que abrem novas possibilidades”, explica Victor Barros.

Lançamento oficial do Hub Inclusi-On

Durante o evento, foi lançado oficialmente o Hub Inclusi-On, o primeiro hub brasileiro totalmente dedicado à inclusão produtiva de pessoas com deficiência. A plataforma reúne conteúdos educativos, trilhas práticas, materiais assinados por especialistas, fóruns e comunidade ativa e um espaço para empresas conectarem oportunidades, métricas e boas práticas.

O objetivo é oferecer suporte qualificado para empresas que querem avançar com consistência e para profissionais com deficiência que buscam desenvolvimento e oportunidades reais.

Para Amanda Brito Orleans, esta primeira edição representa o início de um ciclo transformador: “O Inclusi-On Summit nasce para unir forças. Quando colocamos no mesmo espaço líderes que acreditam no futuro da inclusão, conseguimos acelerar mudanças que transformam vidas e negócios. Esse movimento não tem volta: é sobre inovação, produtividade e desenvolvimento econômico.”

Com a presença de mais de 60 empresas e lideranças corporativas, o Inclusi-On Summit consolida-se como um marco para organizações que buscam construir culturas inclusivas com profundidade, consistência e inovação, e para profissionais com deficiência que desejam integrar um ecossistema que gera visibilidade, pertencimento e crescimento profissional.