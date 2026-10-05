Carol Paiffer volta à FACAMP e leva ecossistema de negócios para a sala de aula

A investidora Carol Paiffer, reconhecida nacionalmente por sua atuação no mercado financeiro e no programa Shark Tank Brasil, retorna ao Centro Universitário FACAMP, em Campinas (SP), para participar diretamente da formação dos estudantes. Ex-aluna da instituição, Carol volta à faculdade com uma proposta que combina aulas, atividades práticas, cases reais e a participação de outros empresários e profissionais do mercado.

A iniciativa também conecta a FACAMP à Dinastia Aceleradora, ecossistema da Shark que reúne mais de 100 negócios em diferentes estágios e amplia as possibilidades de interação dos alunos com fundadores, executivos, investidores e mentores. A partir dessa conexão, a instituição passa a incorporar outras experiências, além de um ambiente acadêmico capaz de reproduzir desafios vivenciados por empresas e seus líderes.

“Me formei na FACAMP, saí de lá com a missão de construir a minha trajetória e agora volto para contribuir com a trajetória de quem vem depois. A informação hoje virou commodity, impulsionada pela inteligência artificial. Por isso, mais do que nunca, o diferencial humano está em saber fazer as perguntas certas, interpretar dados e tomar decisões sob pressão. Quero levar para a sala de aula os casos, as perguntas e as situações que fazem parte do meu dia a dia, além de trazer outras pessoas que estão vivendo isso na prática. A FACAMP sempre foi excepcional e agora quero trazer tudo que vivi nos últimos 21 anos, empreendendo e todas as pessoas e cases que posso trazer para os alunos”, afirma Carol Paiffer.

A chegada de Carol acontece em um momento em que a IA está alterando uma das premissas históricas da educação: o acesso à informação. Se conhecimento e informação estão cada vez mais disponíveis, a formação profissional passa a exigir outras capacidades, como pensamento crítico, repertório, interpretação de cenários, criatividade, liderança, tomada de decisão e capacidade de transformar conhecimento em execução. E é nesse contexto que a FACAMP pretende aprofundar sua atuação.

Shark Tank School: da sala de aula para o mundo real

A nova fase prevê, ainda, atividades conduzidas por Carol, além da participação de outros empresários e profissionais. Os estudantes também terão contato com cases do Shark Tank Brasil e aulas extras que hoje a investidora já ministra com a metodologia da Shark Tank School, iniciativa voltada ao desenvolvimento de competências como negociação, pitch, estratégia, vendas e tomada de decisão.

A proposta envolve aplicar no dia a dia dos alunos a capacidade de análise de negócios e a visão crítica típicas do ambiente de investimentos em diversas áreas do conhecimento, contemplando desde as graduações em Economia, Administração e Direito até os novos cursos de Inteligência Artificial e Ciência de Dados, Psicologia e Engenharias. Ou seja, os novos encontros e atividades extras contemplam todos os cursos e poderão ser frequentados por qualquer aluno que desejar.

A lógica se integra, inclusive, ao Centro de Empreendedorismo da FACAMP, que já desenvolve projetos aplicados, bancas de pitch com investidores reais e iniciativas voltadas à transformação de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) em soluções com potencial de mercado. Mesmo antes da parceria oficial, os alunos já foram conectados a empresas investidas pela Carol, como o caso da OCEA, Vitta Fresh e outras que estão sendo estudadas e acompanhadas pelos estudantes.

“O período integral na FACAMP não é simplesmente sobre mais horas de aula. É sobre formação integral de repertório. O contato com quem está empreendendo, investindo e tomando decisões no mercado amplia esse repertório e ajuda o aluno a entender como o conhecimento adquirido em sala se transforma em decisão e execução”, destaca Carol.

“A FACAMP sempre teve excelência na sua formação. Muito antes de o Shark chegar ao Brasil, o meu TCC em Administração lá era apresentado em uma feira de negócios, onde tive que defender para uma banca de professores e de investidores reais o projeto desenvolvido. No primeiro ano, tive também uma matéria de Jogos de empresas que simulava o mercado real e permitia que o aluno pudesse colocar em prática seus novos conhecimentos. Professores, como os fundadores João Manuel, Liana e Luiz Gonzaga, marcaram minha vida e sou muito grata, assim como Zilla, que até hoje faz parte do meu conselho consultivo na Dinastia. Por isso, quero me dedicar tanto às atividades na FACAMP”, enfatiza.

A executiva ressalta, ainda, que essa integração reforça a posição da FACAMP em Campinas e no polo de inovação de Barão Geraldo, aproximando formação acadêmica, tecnologia e negócios em um mesmo local.

Excelência acadêmica com novas experiências

A proposta amplia o atual modelo acadêmico da FACAMP com novas experiências disponíveis aos estudantes. Nesse sentido, a instituição mantém o ensino em período integral, turmas reduzidas e alta proximidade entre professores e alunos, ao mesmo tempo em que incorpora novas experiências ligadas à tecnologia, mercado e empreendedorismo.

Com mais de 6 mil profissionais formados, 56,8% em cargos executivos de liderança, como sócios ou empresários, além de índices de empregabilidade próximos de 98,9%, a FACAMP entra em uma etapa mais moderna de seu modelo de formação, combinando a tradição acadêmica construída ao longo de 27 anos com uma integração profunda com ecossistemas de negócios. As primeiras mudanças já poderão ser percebidas pelos estudantes que ingressarem a partir do Vestibular 2027.

“Existe uma diferença enorme entre ficar maior e ficar melhor”, afirma Carol. “A pergunta que interessa não é apenas quantos alunos uma faculdade trazer. Mas sempre foi que tipo de profissional ela consegue formar. Que repertório ele carrega? Que problemas consegue resolver? Que impacto consegue gerar? Que tipo de ser humano conseguimos ajudar a formar através da educação e do ambiente? É essa discussão que me interessa. O que nunca abriremos mão é sobre a qualidade da educação e não é sobre apenas a formação técnica do aluno”, defende.

“A FACAMP me ajudou a chegar ao mercado. Agora quero ajudar a trazer o mercado para dentro da FACAMP e criar experiências que façam sentido para quem está se preparando para entrar nele”, finaliza Paiffer.

A mudança acontece em paralelo a um importante ciclo de investimentos da instituição. O atual projeto de expansão do campus envolve mais de 20 mil metros quadrados de área construída e investimentos superiores a R$ 100 milhões, incluindo moradia estudantil, academia, quadras esportivas, áreas de lazer e espaços de convivência.

Principais destaques da nova fase da FACAMP