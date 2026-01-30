Carol Paiffer se torna sócia do Pobre Show e impulsiona educação financeira

O Pobre Show, um dos canais independentes de educação financeira e entretenimento que mais crescem no país, anuncia a entrada de Carol Paiffer como sócia estratégica. A parceria marca o início de uma nova fase da plataforma, com o reforço da missão de tornar a educação financeira simples, prática e acessível para todos os brasileiros.

A ideia do Pobre Show nasceu de Daniel Luz, que enxergou no estilo descontraído e acessível do Primo Pobre (Eduardo Feldberg) uma oportunidade única de falar sobre educação financeira de um jeito leve, real e conectado ao dia a dia do brasileiro. A partir dessa visão, Daniel decidiu transformar essa forma de comunicar em um ecossistema estruturado, criando um projeto capaz de unir educação, entretenimento e impacto social.

O conceito então foi desenvolvido dentro do Estúdio DSN, um hub de criação audiovisual com mais de 20 anos de atuação no mercado, onde Daniel Luz, Eduardo Feldberg (Primo Pobre) e Claudio Klawa (CEO) são sócios. O que começou como um produto interno da DSN evoluiu rapidamente, impulsionado pela criatividade dos sócios e pela recepção do público, até se transformar em uma empresa independente, dedicada exclusivamente à produção de conteúdos deste nicho.

Agora, com a entrada de Carol Paiffer, empresária, investidora e uma das principais referências do país em educação financeira, o Pobre Show inicia um movimento de expansão nacional. “Eu tenho mais de 20 anos no mercado financeiro e acredito que esse tema precisa ser abordado de forma simples e prática. O Pobre Show já faz isso de maneira única e bem humorada e agora vamos ampliar esse impacto em escala nacional, com propósito e consistência”, conta Carol Paiffer.

A nova sociedade une a visão de Daniel Luz, a força criativa de Eduardo Feldberg, a estrutura sólida da DSN e a credibilidade de Carol Paiffer. O grupo prepara uma ampliação significativa da operação, com novos programas, quadros diários, transmissões ao vivo e um ecossistema completo de educação financeira multiplataforma.

“O Pobre Show nasceu de uma ideia que eu tive, um sonho de aproximar educação financeira da vida real. Criamos dentro da DSN, virou empresa e hoje se torna um movimento nacional. A entrada da Carol mostra que estamos apenas começando”, explica Daniel Luz, CEO do Pobre Show. “O Brasil precisa de educação financeira acessível, e nós fazemos isso sem complicar. Com a Carol, ganhamos velocidade, credibilidade e musculatura para crescer dez anos em um”, acrescenta Eduardo Feldberg (Primo Pobre).

“A DSN sempre acreditou em conteúdo de impacto. Ver uma ideia nascer dentro do estúdio, crescer, virar empresa e agora receber a Carol como sócia é a prova de que estamos construindo história” comemora Claudio Klawa, CEO do Estúdio DSN.

A expansão promete redefinir a maneira como o Brasil aprende sobre dinheiro, unindo educação, entretenimento e formatos multiplataforma.

Sobre o Pobre Show

Idealizado por Daniel Luz e criado dentro do Estúdio DSN, o Pobre Show evoluiu para uma empresa independente (CNPJ próprio) e se consolidou como um dos principais canais de educação financeira do Brasil. Com humor, linguagem simples e conteúdos práticos, impacta milhões de pessoas todos os meses ao aproximar a educação financeira da vida real do brasileiro.

Sobre o Estúdio DSN

Com mais de 20 anos no mercado audiovisual, o Estúdio DSN é um dos polos mais inovadores de produção digital do país. A empresa é composta por três sócios: Claudio Klawa (CEO), Daniel Luz e Eduardo Feldberg (Primo Pobre). Com uma equipe estratégica altamente especializada em criação, direção, produção, pós- produção, design, conteúdo e performance digital, o estúdio é reconhecido pela capacidade de transformar ideias em projetos de alto impacto.

Especializado em conteúdos de alta performance para YouTube, marcas e iniciativas de impacto social, o DSN é responsável por produções como Pobre Show, Operação Xepa e diversos formatos originais que unem educação, entretenimento e propósito — sempre com foco em inovação, qualidade e estratégia.