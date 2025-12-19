Carol Paiffer investe na Oceà, marca pioneira de Tinto de Verano no Brasil

A décima temporada do Shark Tank Brasil apresenta ao público a Oceà, marca carioca fundada em 2020 por Guilherme Castro, que se tornou a primeira empresa a produzir Tinto de Verano no Brasil — bebida tradicional espanhola à base de vinho, com baixo teor alcoólico e perfil refrescante.

Com apenas 6% de álcool, a Oceà aposta em uma combinação leve e sofisticada: vinho, suco natural de limão siciliano e água com gás. O resultado é uma bebida pensada para novos hábitos de consumo, que privilegiam experiências premium, refrescantes e mais equilibradas, especialmente em climas quentes como o brasileiro.

A ideia nasceu anos antes da empresa existir. Em 2012, durante uma viagem à Espanha, Guilherme teve o primeiro contato com o Tinto de Verano. Ao retornar ao Brasil, passou a preparar a bebida para amigos e ouviu repetidamente a mesma reação: “como não tem isso no Brasil ainda?”. Foram oito anos de testes e aprimoramento da receita, até o lançamento oficial da Oceà, em 2020. Além do Tinto de Verano tradicional, a marca criou também as versões Rosé de Verano e Blanco de Verano, inéditas no Brasil e no mundo.

A Oceà se posiciona como pioneira no segmento de Vinhos de Verano no país, inspirada pela atmosfera do Mediterrâneo e pela semelhança entre o estilo de vida brasileiro e espanhol. A proposta dialoga diretamente com uma tendência crescente no mercado europeu e no Brasil: bebidas mais leves, refrescantes, com menor teor alcoólico e forte apelo sensorial.

Durante o programa, Guilherme conquistou o investimento de Carol Paiffer, empresária e investidora com um histórico expressivo no Shark Tank Brasil. Carol lidera o Hub Dinastia, um ecossistema de negócios conhecido pela combinação entre inteligência financeira, visão estratégica e conexões de valor.

“Eu não buscava apenas capital. Buscava uma investidora que se apaixonasse pelo produto e pela minha história, mas que também tivesse método, credibilidade, visão de escala e experiência em empresas que crescem rápido”, afirma Guilherme. “A Carol representa profissionalismo e consistência e tem uma rede poderosa. Por isso, entre todos os sharks, ela foi meu foco desde o primeiro minuto.”

Além da sinergia estratégica, a identificação com o produto também pesou. Carol Paiffer representa o perfil central do consumidor da Oceà: mulheres independentes, que apreciam o universo do vinho, buscam qualidade, experiências diferenciadas e estão na faixa etária que mais consome a marca.

Com o aporte, a Oceà entra em uma nova fase de crescimento, mirando expansão, fortalecimento de marca e consolidação como referência nacional em Vinhos de Verano — unindo lifestyle, inovação e um novo jeito de consumir vinho no Brasil.