O mercado da beleza segue como um dos motores do empreendedorismo brasileiro. Segundo levantamento do Sebrae divulgado em janeiro de 2026, cerca de 236 mil empresas do setor foram formalizadas em 2025, o equivalente a quase 27 novos negócios por hora. Por trás de cada salão, estúdio de unhas ou barbearia há alicates, tesouras e lâminas que dependem de fio impecável e de profissionais preparados para mantê-lo. É nesse cenário que a Escola do Afiador, empresa de educação profissionalizante que forma afiadores, chega ao ecossistema de Carol Paiffer.

Carol Paiffer, fundadora da Dinastia e investidora do Shark Tank Brasil, fechou aporte de R$1,5 milhão por 40% da empresa. Jefferson Marinho chegou ao programa pedindo o mesmo valor por 25%. “A Escola do Afiador pegou um ofício tradicional e o transformou em formação com método, certificado e escala. O mercado da beleza cresce todos os anos e precisa de gente qualificada por trás dele. Vi uma operação que já provou execução e uma liderança que sabe aonde quer chegar”, explica Carol.

A história da empresa nasce do ofício. Moisés Lopes, técnico em mecânica industrial, atua com afiação de artigos de cutelaria desde 2008, fundou a MTC Afiações e criou equipamentos para afiar alicates, tesouras, facas e bisturis. Jefferson Marinho, inspetor de qualidade, trabalha na área desde 2013 e fundou a Afiações Fort. Juntos, fundaram a Escola do Afiador em 2016 para profissionalizar e capacitar pessoas na afiação de tesouras, alicates e outros materiais usados no mundo da beleza. Hoje, a escola é liderada por Jefferson.

“Nossa missão sempre foi profissionalizar o máximo de pessoas que querem viver da afiação. Com a Carol, vamos levar o nosso método para muito mais gente”, diz Jefferson Marinho, fundador e atual líder da Escola do Afiador.

A escola oferece cursos online, com acesso e certificado de conclusão, e cursos presenciais de um a dois dias, em turmas reduzidas. O portfólio cobre afiação de alicates (Método Result 3.0), tesouras, facas, lâminas e instrumentos cirúrgicos, e a empresa também comercializa máquinas afiadoras próprias, como a Afiadora Result e a Afiadora Super Result, além de acessórios. As aulas presenciais acontecem em unidades em Indaiatuba e Carapicuíba, em São Paulo, e em Curitiba, no Paraná.

Segundo dados divulgados pela própria escola, a Escola do Afiador já soma 3.400 alunos, com máquinas em todos os estados brasileiros e também no exterior. A escola marca presença nas principais feiras do mercado da beleza e mantém uma comunidade e uma certificação de Afiadores de Elite.

Na Dinastia, a Escola do Afiador passa a ter acesso a aceleração, conexões e sinergias com as demais investidas do ecossistema.

A Escola do Afiador representa uma nova geração de negócios de educação profissionalizante que transformam ofícios tradicionais em carreiras com método, certificação e escala. Seu propósito é transformar a afiação em uma profissão reconhecida no mercado da beleza, um setor que não para de crescer.