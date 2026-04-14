Bloom 360 completa 1 ano consolidando um novo modelo de comunicação baseado em conexões

Em um cenário onde a comunicação deixa de ser linear para se tornar cada vez mais relacional, a Bloom 360 completa seu primeiro ano de atuação reforçando um posicionamento claro como um hub de conexões que articula marcas, talentos, experiências e narrativas relevantes.

Fundada por Bianca Venturotti e Carol Paiffer, a Bloom nasce a partir da complementaridade entre estratégia, repertório cultural e visão de mercado. Bianca, CEO da operação, construiu sua trajetória transitando por diferentes frentes da comunicação, com passagens como CMO da Boca Rosa Company e experiências em empresas como Webedia e MTV, trazendo um olhar apurado sobre branding, conteúdo e cultura digital. Já Carol, empreendedora e investidora, aporta sua visão de crescimento, inovação e construção de empresas.

conteúdo e desenvolvimento, com a Bloom atuando como uma ponte ativa dentro desse espaço.

Ao longo do último ano, a Bloom 360 desenvolveu iniciativas que traduzem esse olhar híbrido e contemporâneo, unindo execução criativa, repertório cultural e inteligência estratégica. Entre os destaques estão as Bloom Sessions, evento autoral que une networking, experiências sensoriais, música e conteúdo. A primeira edição, em parceria com Chandon e Giói, trouxe o conceito de coffee party, capturando uma das principais tendências de comportamento daquele momento. Já a edição de verão, realizada no Novotel Morumbi, consolidou o formato como uma plataforma de encontros relevantes entre marcas e comunidade criativa.

No universo de moda e cultura, a Bloom esteve presente no Festival Casamoda, assinando a curadoria de talks no cinema, estratégia de redes sociais e a realização de um episódio ao vivo do podcast Lambisgóia, com Martchela e convidados, conectando conteúdo, influência e experiência em um mesmo território.

A atuação em grandes plataformas de visibilidade também marcou o ano. A Bloom foi a agência oficial no episódio do Shark Tank Creators, em parceria com a Farmax, além de liderar toda a estratégia de comunicação do Shark Tank e-School, conduzida por Bianca Venturotti.

Expandindo sua presença em projetos editoriais e de conteúdo, a Bloom também participou do evento de lançamento da edição da revista Escape sobre a Flórida, além de desenvolver episódios do Bloom Talks, explorando temas como a ressignificação do luxo contemporâneo.

Dentro desse contexto, um dos movimentos que mais vem chamando atenção na atuação da Bloom 360 é a forma como a agência tem reinventado o papel do workshop e, principalmente, como passa a posicioná-lo como um dos seus principais vetores de crescimento para 2026 e 2027.

Mais do que uma frente complementar, o workshop se consolida como um produto central da Bloom, sustentado por um diferencial claro: a profundidade. Em vez de encontros pontuais, o modelo propõe um mergulho real na marca, acessando o que, de fato, sustenta ou limita o seu crescimento.

A provocação é direta: por que tantas marcas crescem, mas não conseguem sustentar direção? A resposta, segundo a agência, raramente está na execução e quase sempre na falta de clareza compartilhada.

É a partir dessa leitura que nasce o Raio-X estratégico, etapa que investiga a marca em suas múltiplas camadas — da cultura ao modelo de negócio — para identificar tensões reais e oportunidades concretas. Com essa base, o workshop deixa de ser um espaço de brainstorming e passa a funcionar como um ponto de recalibração estratégica, reunindo lideranças e times para alinhar visão, organizar o pensamento e transformar intenção em direção.

“O Raio-X traz consciência. O workshop organiza e dá direcionamento. A partir daí, a comunicação passa a trabalhar a favor do negócio, não paralela a ele”, afirma Bianca Venturotti. Para os próximos anos, a Bloom projeta escalar esse modelo como um de seus principais diferenciais, consolidando o workshop como uma metodologia proprietária, como uma resposta direta a um novo momento do mercado, onde crescer depende menos de exposição e mais de clareza, coerência e direção estratégica.